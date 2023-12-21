Dak Prescott ዳላስ ካውቦይስን ወደ ድል ይመራል።

ዳላስ ካውቦይስ ሩብ ጀርባ ዳክ ፕሬስኮት ቡድኑ 33-13 በፊላደልፊያ ንስሮች ላይ ባሸነፈበት ወቅት ደምቆ ነበር፣ የኤምቪፒ ዝማሬዎችን ከአድናቂዎቹ በማሰባሰብ። ምንም እንኳን ለ 217 ያርድ እና ሁለት ንክኪዎች ቢወረውርም፣ ፕሪስኮት የተሻለ አፈጻጸም ሊኖረው እንደሚችል በመግለጽ የራሱ ትልቅ ተቺ ነበር። የካውቦይስ ባለቤት ጄሪ ጆንስ ግን የፕሬስኮትን ችሎታዎች ለመከላከል ፈጣን ነበር, በ Eagles ላይ ያሳየው አፈፃፀም በጨዋታ-አይነት ጨዋታዎች ውስጥ የላቀ የመውጣት ችሎታውን በተመለከተ ጥርጣሬዎችን ጸጥ ማድረግ እንዳለበት በመግለጽ።
ስለ ፕሪስኮት የድህረ-ምረቃ ሪከርድ ጥያቄዎች ቢቀሩም፣ የቅርብ ጊዜ አፈፃፀሙ አስደናቂ ነበር። ባለፉት ስምንት ጨዋታዎች 23 የኳስ ቅብብሎችን እና ሁለት ኳሶችን ብቻ በመወርወር እጅግ ዋጋ ያለው ተጫዋች ሽልማት ለማግኘት እጩነቱን አረጋግጧል። እንደውም ባለፉት ስድስት ሳምንታት ኤምቪፒን የማሸነፍ ዕድሉ በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻል አሳይቷል፣ ይህም በ ESPN BET መሰረት ግንባር ቀደም አድርጎታል።
ፕሬስኮት ለካውቦይስ ያለው ዋጋ ከግለሰቦች አድናቆት በላይ ነው፣ ምክንያቱም እሱ በ28 የመዳሰሻ ማለፊያዎች NFL ሲመራ እና በ 13 ጨዋታዎች ውስጥ ስድስት ጊዜ ብቻ ተይዟል። የ Eagles ብቸኛ መጨናነቅን ያስከተለው የጆንያ ፉብል ቢሆንም፣ ፕሬስኮት በድጋሚ ወደ ጎል በመምታት ካውቦይስን ወደ ሶስት የሜዳ የጎል አሽከርካሪዎች መርቷል።
በ 10-3 ሪከርድ እና በ NFC ምስራቅ ውስጥ የመጀመሪያ ቦታ, ካውቦይስ ወደ መደበኛው የውድድር ዘመን የመጨረሻው ደረጃ ላይ ለመግባት በጠንካራ አቋም ላይ ይገኛሉ. ሆኖም፣ ከቡፋሎ ቢልስ እና ከማያሚ ዶልፊኖች ጋር ከባድ የመንገድ ጨዋታዎችን ይጠብቃሉ። ፕሬስኮት ኮውቦይስን ወደ ድሎች መምራቱን ከቀጠለ፣ የሄል ኦፍ ፋም ፈለግን በመከተል ኤሚት ስሚዝን በመከተል የSuper Bowl ድልን ወደ ዳላስ ሊያመጣ ይችላል።
ለፕሬስኮት፣ ሱፐር ቦውል ማሸነፍ የመጨረሻው ግብ ነው። እሱ በየቀኑ የሚያስበው ህልም ነው, እና ጄሪ ጆንስ ሊያሳካው ከሚችለው በላይ እንደሆነ ያምናል. የፍራንቻዚው ሁለተኛ MVP አሸናፊ እንደመሆኖ፣ የፕሬስኮት አመራር እና ክህሎት ካውቦይስን ወደ አዲስ ከፍታ የመውሰድ አቅም አላቸው።