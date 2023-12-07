የቀድሞ የNASCAR Racer ቡባ ሜይፊልድ ለአስደሳች ውድድር ወደ 5 ባንዲራዎች ስፒድዌይ ተመለሰ

የቀድሞ የ NASCAR እሽቅድምድም ቡባ ሜይፊልድ ቀኑን በአሸናፊነት ድል እንደሚያጠናቅቅ በማሰብ ወደ 5 Flags ስፒድዌይ ለመጪው ውድድር መመለሱን በጉጉት እየጠበቀ ነው። ሜይፊልድ ስለ ውድድሩ በራሱ ደስተኛ ቢሆንም፣ እንደዚህ ባለ ድንቅ የፍጥነት መንገድ ላይ በተደረገ ዝግጅት ላይ በመሳተፉ በጣም ተደስቷል።
በአካባቢው የአጭር ትራክ እሽቅድምድም ውስጥ ታዋቂ ሰው የሆነው ሜይፊልድ በዚህ ወቅት በታላቁ ብሄራዊ ተከታታይ ስኬት አግኝቷል። በእሱ ቀበቶ ስር ስድስት ድሎችን በማግኘቱ በካሮላይናዎች፣ ሞንትጎመሪ፣ አላባማ እና ሌሎች አካባቢዎች ያሉ ውድድሮችን ሲቆጣጠር ቆይቷል። በቆሻሻ መኪናው ላይ በተደጋጋሚ ባይወዳደርም በተለያዩ የአስፓልት ውድድሮች ላይ በንቃት ይሳተፋል።
ሰኞ ለሚደረገው የFaith Chapel Outlaws 50 ውድድር ሜይፊልድ ከዚህ ቀደም ያስመዘገባቸውን ድሎች ለመድገም እና ሌላ ድል ለማምጣት ተስፋ ያደርጋል። ደስታውን በመጨመር ሜይፊልድ ከጥሩ ጓደኛው እና ከቀድሞው የቀድሞ የNASCAR ናሽናል ተከታታይ ሯጭ ቻድ ቻፊን ጋር ይቀላቀላል። ሜይፊልድ የቻፊንን የማሽከርከር ችሎታ በማድነቅ በመንገዱ ላይ ከእርሱ ጋር ለመዋጋት ያለውን ጉጉት በመግለጽ።
የFaith Chapel Outlaw Late Model ዝግጅት ሰኞ፣ ዲሴምበር 4 በራሲንግ አሜሪካ ላይ በቴሌቪዥን ይቀርባል። ተመልካቾች የሰኞ ስኖውቦል ደርቢ ቅዳሜና እሁድ ጥቅል በመግዛት ወይም የሁሉም መዳረሻ የሳምንት እረፍት PPV ማለፊያ በመምረጥ አጓጊውን ውድድር ማግኘት ይችላሉ።
የቡባ ሜይፊልድ ወደ 5 ባንዲራ ስፒድዌይ መመለስ ደጋፊዎቹ የዚህን ልምድ ያለው እሽቅድምድም አፈጻጸም በጉጉት ሲጠባበቁ አስደሳች ውድድር እንደሚያደርግ ቃል ገብቷል። በጠንካራ ቡድን የተደገፈ እና ጥሩ ችሎታ ባላቸው ግለሰቦች የተከበበ፣ ሜይፊልድ ብቃቱን ለማሳየት እና ልክ እንደ ጓደኞቹ ተፎካካሪዎች ጥሩ መሆኑን ለማሳየት ያለመ ነው።