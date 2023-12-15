ሰማያዊ አመጣጥ ለጨመረ ፍጥነት እና ቆራጥነት ያለመ ነው።

የአማዞን እና የብሉ አመጣጥ መስራች ጄፍ ቤዞስ በቅርቡ ለቃለ መጠይቅ ተቀምጦ ስለ ህዋ ኩባንያው እና ስለ እድገቱ ተወያይቷል። ቤዞስ ሰማያዊ አመጣጥ ግቦቹን ለማስፈጸም ቀርፋፋ መሆኑን ቢገልጽም፣ የኩባንያውን እድገት ለማፋጠን ቁርጠኛ መሆኑን ገልጿል።
ቤዞስ ብሉ አመጣጥ በየትኛውም ኢንዱስትሪ ውስጥ በዓለም ላይ በጣም ወሳኝ ኩባንያ ለመሆን ያለመ መሆኑን ገልጿል። ምንም እንኳን በኋላ ላይ የኮርስ እርማት ቢያስፈልጋቸውም ተገቢውን አደጋ መውሰድ እና ፈጣን ውሳኔዎችን ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን አጽንኦት ሰጥቷል። የሰማያዊ አመጣጥ ዓላማ የሥልጣን ጥመኛ አስተሳሰብን እና ፈጣን ውሳኔን የሚደግፍ ባህል ማግኘት ነው።
ሁለቱም ኩባንያዎች ቢሊየነር መስራቾች እንዳሏቸው ከግምት ውስጥ በማስገባት በብሉ አመጣጥ እና በ SpaceX መካከል ያለው ንፅፅር የማይቀር ነው። ቤዞስ ለ SpaceX ስኬት አስተዋፅዖ ያደረገው የቆራጥነት አስፈላጊነት ጎላ አድርጎ ገልጿል። ስፔስኤክስ በፍጥነት ውሳኔዎችን በማድረግ እና ለእነሱ ሀላፊነት በመቀበል ወደ ፊት መሄድ እና ጉልህ እመርታዎችን ማሳካት ችሏል።
ለውጥ እንደሚያስፈልግ በመገንዘብ ቤዞስ በቅርቡ የብሉ ኦሪጅን ዋና ስራ አስፈፃሚ ቦብ ስሚዝን በቆራጥ አመራሩ በሚታወቀው የቀድሞ የአማዞን ስራ አስፈፃሚ ዴቭ ሊምፕ ተክቷል። ይህ የአመራር ለውጥ ብሉ ኦሪጅን ግስጋሴውን ለማፋጠን እና ተጨባጭ ውጤቶችን ለማምጣት ይረዳል ተብሎ ይጠበቃል።
ቤዞስ ስለ ሰማያዊ አመጣጥ በተለይም የኩባንያውን ኒው ግሌን ሮኬት በተመለከተ ያለውን ተስፋ ገልጿል። የኒው ግሌን የመጀመሪያ ጅምር በ2024 ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል።ብሉ ኦሪጂን ተመን ማምረቻ ላይ በትኩረት እየሰራ ሲሆን በአመት ሁለት ደርዘን ሮኬቶች የማምረት አቅም መፈጠሩን አረጋግጧል።
ከኤሎን ሙክ ስፔስ ኤክስ ጋር ያለውን ፉክክር በተመለከተ ቤዞስ ከፍተኛውን መንገድ ወሰደ እና የመስክን አቅም እንደ መሪ አወድሶታል። ቤዞስ ውድድሩን እውቅና ሲሰጥ ግለሰቦችን ከህዝብ ሳይሆን ከውጤታቸው በመነሳት መዳኘት እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥቷል።
በማጠቃለያው ብሉ ኦሪጅን በጠፈር ኢንደስትሪ ውስጥ ካሉ ተፎካካሪዎቾ ጋር ለመድረስ ፍጥነቱን እና ቆራጥነቱን ለመጨመር ቆርጧል። አዲስ ዋና ሥራ አስፈፃሚ በመምራት እና የኒው ግሌን ሮኬት ልማት በሂደት ላይ እያለ ኩባንያው ግቡን ለማሳካት እና በጠፈር ፍለጋ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ለማሳደር እየሄደ ያለ ይመስላል።