በJB Hi-Fi ጥቁር ዓርብ 2023 ሽያጭ ላይ ለትልቅ ቁጠባ ይዘጋጁ

JB Hi-Fi እዚያ ላሉ ሁሉም ድርድር አዳኞች አስደሳች ዜና አለው። በዚህ አመት የሜጋ ፕራይስ ብሊትስ ሽያጮችን ለጥቁር ዓርብ ከወትሮው ቀድመው እየጀመሩ ነው። እና በጣም ጥሩው ክፍል? ለነፃ የጄቢ ጥቅማጥቅሞች አባልነት በመመዝገብ እነዚህን አስደናቂ ስምምነቶች ቀደም ብለው ማግኘት ይችላሉ።
ስለ JB Perks የማያውቁት ከሆነ በJB Hi-Fi የቀረበው የአባልነት ፕሮግራም ከብዙ ጥቅማጥቅሞች ጋር ነው። ከ$10 የእንኳን ደህና መጣችሁ ኩፖን እስከ ልዩ ቅናሾች፣ ውድድሮች እና የልደት ጥቅሞች፣ የJB Perks አባል መሆን የራሱ ጥቅሞች አሉት። እና አሁን፣ ለጥቁር ዓርብ ሽያጮች ቀደምት መዳረሻን ወደዚያ ዝርዝር ማከል ይችላሉ።
የJB Hi-Fi's Black Friday 2023 ሽያጮችን ቀድመው ለማግኘት፣ ማድረግ ያለብዎት ነገር ቢኖር ለነጻ የጄቢ ጥቅማጥቅሞች አባልነት አስቀድመው መመዝገብ ነው። አንዴ ከተመዘገቡ በኋላ ከJB ተጨማሪ መመሪያዎችን ለማግኘት የመልዕክት ሳጥንዎን ይከታተሉ። እንደዛ ቀላል ነው!
አሁን፣ በJB Hi-Fi's Black Friday 2023 extravaganza ወቅት በሽያጭ ላይ ሊያገኙ ስለሚችሉት ነገር እንነጋገር። ልዩ እቃዎች ገና ያልተገለጹ ቢሆንም፣ እንደ PS5፣ Xbox Series X|S እና Nintendo Switch ባሉ ታዋቂ የጨዋታ ኮንሶሎች ላይ ታላቅ ቅናሾችን መጠበቅ እንችላለን። በተጨማሪም፣ ከፍተኛ ደረጃ ባላቸው የጨዋታ ክፍሎች፣ መለዋወጫዎች እና በእርግጥ በጨዋታዎች ላይ ቅናሾችን እንደሚያገኙ መጠበቅ ይችላሉ።
በዚህ ጥቁር አርብ ምርጥ የሆኑ የጨዋታ እና የቴክኖሎጂ ቅናሾች እንዳያመልጥዎ፣ የእኛን ጥቁር ዓርብ 2023 የመደራደር ማዕከልን ዕልባት ያድርጉ እና በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ይከተሉን። ከፍተኛ ሽያጮችን እና ቅናሾችን እየፈለግን እናጋራለን። በእርግጥ፣ የአማዞን የጥቁር አርብ ስምምነቶች እና የ PlayStation ሽያጮች ቀናቶች አሉን ፣ ሁለቱም በዚህ ሳምንት ይጀምራሉ።
የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ማድረጉን አይርሱ እና በJB Hi-Fi's Black Friday 2023 Mega Price Blitz ወቅት ለትልቅ ቁጠባ ይዘጋጁ። አስደሳች ጊዜዎች ወደፊት ናቸው፣ እና አንዳንድ አስገራሚ ቅናሾችን ለመያዝ እድሉ እንዳያመልጥዎት አይፈልጉም። መልካም ግዢ!