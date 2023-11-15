በዘመናዊ ድምጽ ላይ Retro Twist፡ JBL Authentis 300ን በማስተዋወቅ ላይ

JBL Authentics 300 ያረጀው ነገር እንደገና አዲስ ነው ለሚለው ፍልስፍና ማረጋገጫ ነው። በማይታወቅ ሬትሮ ዲዛይኑ፣ ይህ ድምጽ ማጉያ በቤትዎ የድምጽ ቅንብር ላይ የናፍቆት ንክኪ ያመጣል። እ.ኤ.አ. በ 100ዎቹ በሚታወቀው የJBL L1970 የቤት ድምጽ ማጉያዎች ተመስጦ ፣ Authentics 300 የኳድሬክስ የፊት ግሪል ፣ የአሉሚኒየም ፍሬም እና በሰው ሰራሽ ቆዳ የታሸገ ማቀፊያን ያሳያል። ቁሳቁሶቹ ዘመናዊ ሊሆኑ ቢችሉም, ለትክክለኛው ቆዳ እና ለጥንታዊ ውበት ክብር ይሰጣሉ.
ነገር ግን የኋላ ገጽታው እንዲያሞኝዎት አይፍቀዱ - JBL Authentics 300 ልዩ የድምፅ ጥራት ለማቅረብ ሁሉንም ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች አሉት። በ100 ዋት ሃይል፣ ባለሁለት 25ሚሜ ትዊተር እና ባለ 5.25 ኢንች ዎፈር ይህ የታመቀ ድምጽ ማጉያ ጡጫ ይይዛል። ከ45Hz እስከ 20kHz የሚደርስ የድግግሞሽ ክልል ያቀርባል፣ ይህም ለማዳመጥ ደስታዎ ሰፊ የሆነ ድምጽ ያቀርባል። በተጨማሪም፣ በJBL ክላሲክ የድምጽ ፊርማ፣ ሚዛናዊ እና መሳጭ የድምጽ ተሞክሮ መጠበቅ ይችላሉ።
የAuthentics 300 የተለያዩ ምቹ ባህሪያትን ያቀርባል። ከሁለቱም ጎግል ረዳት እና አማዞን አሌክሳ ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ይህም ሙዚቃዎን ከእጅ ነጻ እንዲቆጣጠሩ ያስችልዎታል። JBL One መተግበሪያ ከእርስዎ ዘመናዊ መሳሪያዎች ጋር እንከን የለሽ ውህደትን ያቀርባል ይህም የተለያዩ የዥረት አገልግሎቶችን እንዲያገኙ እና የ EQ መቼቶችን እንዲያበጁ ያስችልዎታል። በተጨማሪም ድምጽ ማጉያው ብሉቱዝ 5.3ን፣ ዋይ ፋይ 6 AXን ይደግፋል፣ እና ለተረጋጋ እና ሁለገብ ግንኙነት የኤተርኔት ወደብ አለው።
በተመጣጣኝ መጠን እና አብሮ በተሰራው የእጅ መያዣ፣ JBL Authentics 300 በጉዞ ላይ ለማዳመጥ ፍጹም ነው። የ 8 ሰአታት የባትሪ ህይወት የትም ቦታ ሆነው በሚወዷቸው ዜማዎች መደሰት እንደሚችሉ ያረጋግጣል። የጓሮ BBQ እያስተናገዱ ወይም ሳሎንዎ ውስጥ እየተዝናኑ፣ ይህ ሁለገብ ድምጽ ማጉያ ፍላጎትዎን ለማሟላት የተነደፈ ነው።
በማጠቃለያው፣ JBL Authentics 300 እውነተኛ ልዩ የኦዲዮ ተሞክሮን ለማቅረብ ሬትሮ ውበትን ከዘመናዊ ቴክኖሎጂ ጋር ያጣምራል። ለስላሳ ንድፍ, ኃይለኛ ድምጽ እና ምቹ ባህሪያት ለየትኛውም የሙዚቃ አድናቂዎች ጎልቶ የሚታይ ምርጫ ያደርገዋል. በዚህ አስደናቂ ተናጋሪ በጊዜ ጉዞ ለመጀመር ተዘጋጅ።
በየጥ:
ጥ፡ የJBL ማረጋገጫ 300 ከሌሎች ሞዴሎች ጋር እንዴት ይወዳደራል?
መ፡ የJBL ማረጋገጫ 300 በሠልፍ መካከል ተቀምጧል፣ የተመጣጠነ የባህሪያት እና የአፈጻጸም ጥምረት ያቀርባል። እሱ በመጠኑ ያነሰ እና ለበጀት ተስማሚ በሆነው በAuthentics 200 እና በAuthentics 500 መካከል ይወድቃል፣ ይህም ከፍተኛ የሃይል ውፅዓት እና እንደ Dolby Atmos 3.1 ያሉ ተጨማሪ ባህሪያትን ይሰጣል።
ጥ፡ የJBL ማረጋገጫ 300 ባለ ብዙ ክፍል ማዋቀር ውስጥ መጠቀም ይቻላል?
መ፡ አዎ፣ JBL Authentics 300 የባለብዙ ክፍል መልሶ ማጫወትን ይደግፋል፣ ይህም ብዙ ድምጽ ማጉያዎችን በቤትዎ ውስጥ ያለችግር ለሌለው የድምጽ ተሞክሮ እንዲያመሳስሉ ያስችሎታል።
ጥ፡- የጄቢኤል ማረጋገጫ 300 ግንባታ ላይ ምን ዓይነት ቁሳቁሶች ጥቅም ላይ ይውላሉ?
መ፡ ኦውቴንቲክስ 300 100% እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ ጨርቅ፣ 85% እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ ፕላስቲክ እና 50% እንደገና ጥቅም ላይ የዋለ አልሙኒየም ይዟል፣ ይህም ለአካባቢ ጥበቃ ጠንቅ የሆኑ ሸማቾች ለአካባቢ ተስማሚ ምርጫ ያደርገዋል።
(ምንጭ፡ jbl.com)