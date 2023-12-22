ጄገርቦምብ፡ ከኮኬይን የበለጠ ጎጂ ነው?

ታዋቂው ኮክቴል ጃገርቦምብ ልክ እንደ ኮኬይን መጠቀም ጤናዎን ሊጎዳ እንደሚችል ጥናቶች ይጠቁማሉ። ጄገር ቦምብ እንደ Red Bull ከኃይል መጠጥ ጋር የተቀላቀለ የጄገርሜስተር ሾት ያካትታል። አልኮሆል እና የኃይል መጠጦችን መቀላቀል ከኮኬይን ጎጂ ተጽእኖ ጋር ሲነጻጸር ከባድ የጤና ችግሮች ሊያስከትል ይችላል.
አልኮሆል የመንፈስ ጭንቀት ነው, የኃይል መጠጦች እንደ ማነቃቂያዎች ይሠራሉ. የኢነርጂ መጠጦች ብዙውን ጊዜ ከመደበኛ ሶዳዎች የበለጠ ከፍተኛ የካፌይን መጠን ይይዛሉ ፣ አንዳንድ ጊዜ እስከ አስር እጥፍ ይጨምራሉ። እነዚህን የተቀላቀሉ መጠጦች መጠቀም የልብ ምትን ከማፋጠን ባለፈ በአንጎል ላይ የኮኬይን ተጽእኖ የሚያንፀባርቁ ለውጦችን ያደርጋል።
እ.ኤ.አ. በ 2016 በፑርዱ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት ጄገርቦምብስ በአንጎል ኒውሮኬሚስትሪ ላይ ፈጣን ለውጥ እንደሚያመጣ አረጋግጧል። የምርምር ቡድኑ አካል የሆኑት ፕሮፌሰር ሪቻርድ ቫን ሪጅን፣ እነዚህን ንጥረ ነገሮች በማጣመር ግለሰቦችን ከገደብ በላይ እንደሚገፋፋው የባህሪ ለውጥ እና የኒውሮኬሚካላዊ ለውጦችን እንደሚያመጣና የትኛውም ንጥረ ነገር ለየብቻ ጥቅም ላይ እንዳይውል ያደርጋል ብለዋል።
ከዚህም በላይ ጥናቱ እንደሚያሳየው Jägerbombs አዘውትሮ መጠጣት ለወደፊቱ እንደ ኮኬይን ያሉ መድኃኒቶችን የመጠቀም ፍላጎትን ይጨምራል። ከፍተኛ የካፌይን ይዘት ላለው አልኮሆል መጠጦች የተጋለጡ አይጦች አእምሮ ከኮኬይን ፍጆታ የሚገኘውን ደስታ በመቀነሱ የሚፈለገውን ውጤት ለማግኘት የኮኬይን አጠቃቀምን ይጨምራል። እነዚህ በአንጎል ተግባር ላይ የሚደረጉ ዘላቂ ለውጦች የአደንዛዥ ዕፅ ተጠቃሚዎችን ለማቆም ፈታኝ ያደርጉታል እና በኋለኛው ህይወት ውስጥ የአደንዛዥ ዕፅ አጠቃቀምን ይጨምራሉ።
የካናዳ የቪክቶሪያ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የኃይል መጠጦችን አሳሳች ውጤት አስጠንቅቀዋል። እነዚህ መጠጦች የአልኮሆል አስካሪ ውጤቶችን ይደብቃሉ, ይህም ግለሰቦች የአካል ጉዳታቸውን ደረጃ ዝቅ አድርገው እንዲመለከቱ ያደርጋቸዋል. ይህ ብዙ ጊዜ ከቤት ውጭ መቆየትን፣ ብዙ አልኮል መጠጣትን፣ አደገኛ ባህሪያትን እና አደገኛ የመጠጥ ልምዶችን መከተልን ያስከትላል።
ሊከሰቱ የሚችሉትን የጤና አደጋዎች ግምት ውስጥ በማስገባት የኃይል መጠጦችን ሳይጨምሩ ጄገርሜስተርን በንጹህ መልክ መደሰት ብልህነት ሊሆን ይችላል። ደህንነትዎን መጠበቅ ሁል ጊዜ በዘመናዊ ኮክቴሎች ውስጥ ከመግባት መቅደም አለበት።