የጃክሰንቪል ሰው የክፍያ ቼክ ጥበቃ ፕሮግራም ፈንዶችን አላግባብ በመጠቀማቸው ወደ እስር ቤት ተፈርዶበታል።

በፔይቼክ ጥበቃ ፕሮግራም (PPP) የብድር ገንዘብ ወደ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ አላግባብ በመጠቀም አንድ የጃክሰንቪል ሰው የአንድ አመት እስራት ተፈርዶበታል። ኬኔት ላንደር በኮቪድ የእርዳታ ማጭበርበር እና በህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ጥፋተኛ መሆኑን አምኗል እና በPPP ማጭበርበር የተገኘውን 910,000 ዶላር እንዲያጣ ተወሰነ።
የዩናይትድ ስቴትስ የፍትህ ዲፓርትመንት እንደገለጸው ላንድርስ በ2020 እና 2021 ሰባት የPPP ብድሮችን ለመቀበል የውሸት መረጃ እና ሰነዶችን በ910,000 እና XNUMX አስገብተዋል። ላንደርስ ገንዘቡን እንደታሰበው የንግድ ድርጅቶችን እና ሰራተኞችን ለመደገፍ ከመጠቀም ይልቅ ለግል ወጪዎች ገንዘቡን አላግባብ ተጠቅመዋል።
ላንደርስ ገንዘቡን ወርቅ ሮሌክስ እና የ87,000 ዶላር ቪንቴጅ ጃጓር ኤክስኬ የመንገድ ስተርን ጨምሮ በቅንጦት ዕቃዎች ላይ እንዳዋለ መርማሪዎች ደርሰውበታል። እንዲሁም ከ100,000 ዶላር በላይ ጥሬ ገንዘብ አውጥቷል፣ ለራሱ ቼኮች ጻፈ እና የግል የባንክ ሂሳቡን ሸፈነ። በተጨማሪም ላንደርስ ገንዘቡን እዳውን ለመክፈል ተጠቅሞበታል፣ በውሃ ዳርቻው ቤት እና የጎማ ንግዱ ላይ ያለውን ብድር ጨምሮ።
የፍትህ ዲፓርትመንት ከላንደርርስ 272,000 ዶላር ማስመለስ ችሏል አራት ንብረቶቹን እንዲሁም አራት ተሽከርካሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሏል። ላንድርስም የቤትና የጎማ ንግዱን በመሸጥ መንግስትን ለመክፈል እና ቢያንስ 910,000 ዶላር ለግብር ከፋዮች እንዲመለስ ይጠበቅበታል።
የIRS ረዳት ልዩ ወኪል ታራ ሪድ፣ መንግስት ግብር ከፋዮችን የሚያጭበረብሩትን ለህግ ለማቅረብ ቁርጠኛ መሆኑን አፅንዖት ሰጥቷል፣ “ህግን ለመጣስ እና መንግስትን የሚያጭበረብር ማንኛውም ሰው እናገኛለን እናም ሙሉ በሙሉ እንከሰሳለን ብለዋል። መጠን”
ጉዳዩ የተጠያቂነት አስፈላጊነትን እና የኮቪድ የእርዳታ ገንዘቦችን አላግባብ መጠቀምን ለመከላከል የተደረገውን ጥረት ያሳያል። እንደነዚህ ያሉ ፕሮግራሞችን የሚጠቀሙ ግለሰቦች ለድርጊታቸው ከባድ መዘዝ እንደሚደርስባቸው ለማስታወስ ያገለግላል.