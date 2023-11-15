Hasbro በህንድ ውስጥ 'የሞኖፖሊ ክሪኬት' ጨዋታን ጀመረ፣ አካባቢያዊ ተዛማጅ እድሎችን ተቀብሏል

በአሻንጉሊት እና በጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚታወቀው ሀስብሮ፣ ዘንድሮ መቶኛ ዓመቱን ያከብራል። ከመቶ-ረጅም ውርስ ጋር፣ Hasbro በቋሚ ፈጠራዎች አስፈላጊ ሆኖ የመቆየት ችሎታውን አረጋግጧል። በዚህ ስነ-ምግባር መሰረት፣ ኩባንያው በቅርቡ ለህንድ ገበያ ተብሎ በተዘጋጀው 'ሞኖፖሊ ክሪኬት' በሚታወቀው የሞኖፖሊ ጨዋታ ላይ አዲስ ለውጥ አስተዋውቋል።
የ'ሞኖፖሊ ክሪኬት' መጀመር በሃስብሮ የህንድ ሸማቾችን ባህላዊ እና አካባቢያዊ ምርጫዎችን ለማሟላት የተደረገ ስልታዊ እርምጃ ነው። የ Hasbro ህንድ አገር አስተዳዳሪ ላሊት ፓርማር የባህላዊ አግባብነት አስፈላጊነትን አፅንዖት በመስጠት ጨዋታው ሁለት የደጋፊ ተወዳጆችን አንድ ላይ እንደሚያመጣ በመግለጽ በዓለም ዙሪያ ከአንድ ቢሊዮን በላይ ተጫዋቾች የሚወደዱ ሞኖፖሊ እና ክሪኬት በህንድ ውስጥ በጣም ተወዳጅ ስፖርት።
ለሀገር ውስጥ ተዛማጅነት ያላቸውን ምርቶች ፍላጎት በመገንዘብ ሃስብሮ በህንድ ውስጥ የሞኖፖሊ ክልላዊ ልዩነቶችን አስቀድሞ አስተዋውቋል። 'ሞኖፖሊ ክሪኬት' በዚህ ፖርትፎሊዮ ላይ ይጨምረዋል እና ኩባንያው የሚያቀርባቸውን አቅርቦቶች ከአካባቢው ገበያ ጋር ለማስማማት ያለውን ቁርጠኝነት እንደ ማረጋገጫ ያገለግላል።
የማስጀመሪያውን ስኬት ለማረጋገጥ ሃስብሮ ለግብይት አጠቃላይ አቀራረብ ወስዷል። ፓርማር ኩባንያው ቴሌቪዥንን፣ ዲጂታል ቻናሎችን፣ የሱቅ ዕቃዎችን እና ጨዋታውን ከሚገመግሙ እና ከሚደግፉ ተደማጭነት ካላቸው ግለሰቦች ጋር በመተባበር የ 360 ዲግሪ ዘመቻን መተግበሩን ገልጿል። በተጨማሪም፣ Hasbro አሳታፊ ይዘትን በመጠቀም በኢ-ኮሜርስ መድረኮች ላይ ልዩ የመስመር ላይ ግብይት ተሞክሮ ለመፍጠር ያለመ ነው።
የሕንድ አሻንጉሊት እና የጨዋታ ገበያ በአብዛኛው ያልተደራጀ ቢሆንም፣ 80% የሚሆነው ክፍል በአነስተኛ አምራቾች እና በኤስኤምኢ ተጫዋቾች የሚተዳደር ቢሆንም፣ ብራንድ ያላቸው ተጫዋቾች ብቅ ማለት ቀስ በቀስ መልክአ ምድሩን እየቀየረ ነው። ፓርማር ይህን ለውጥ ለአለምአቀፍ መረጃ ተደራሽነት መጨመር፣ ይህም ሸማቾች ጥራት ያላቸውን እና የምርት ስም ያላቸው ምርቶችን እንዲፈልጉ አድርጓል ሲል ገልጿል። በገበያው ውስጥ ያለው ውድድር መኖሩ የመጨረሻ ሸማቾች ከብዙ አማራጮች እና እጅግ በጣም ጥሩ የእሴት ሀሳቦች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ጤናማ አካባቢን ያበረታታል።
Hasbro በአካባቢው ተስማሚ እድሎችን ማቅረቡ እና በየጊዜው የሚሻሻሉ የሸማቾችን ፍላጎቶች ማሟላት ሲቀጥል በህንድ አሻንጉሊት እና የጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ እንደ መሪ ተጫዋች ያለውን ቦታ ለመጠበቅ ዝግጁ ነው.
በየጥ
1. 'ሞኖፖሊ ክሪኬት' ምንድን ነው?
ሞኖፖሊ ክሪኬት ለህንድ ገበያ ተብሎ የተነደፈ የሚታወቀው የሞኖፖሊ ቦርድ ጨዋታ ልዩ ልዩነት ነው። የተለመደውን የሞኖፖል ጨዋታ ከክሪኬት ተወዳጅነት፣ የህንድ ተወዳጅ ስፖርት ጋር ያጣምራል።
2. Hasbro ማርኬቲንግ 'ሞኖፖሊ ክሪኬት' እንዴት ነው?
ሃስብሮ ለ'ሞኖፖሊ ክሪኬት' አጠቃላይ የ360-ዲግሪ የግብይት ዘመቻ እያሰማራ ነው። ይህ የቴሌቭዥን እና የዲጂታል ማስታወቂያዎችን፣ የሱቅ ውስጥ ግብይትን፣ ጨዋታውን ከሚገመግሙ ተፅዕኖ ፈጣሪዎች ጋር ትብብር እና በኢ-ኮሜርስ መድረኮች ላይ አሳታፊ የመስመር ላይ ግብይት ተሞክሮ ለማቅረብ ጥረቶችን ያካትታል።
3. በህንድ የአሻንጉሊት እና የጨዋታ ገበያ ውድድር ለምን አስፈላጊ ነው?
በህንድ ገበያ ውስጥ ያለው ውድድር ብራንዶችን ለተጠቃሚዎች የተሻለውን የእሴት ሀሳብ እንዲያቀርቡ ያነሳሳል። ዝቅተኛ የነፍስ ወከፍ የአሻንጉሊት ፍጆታ ከሌሎች ገበያዎች ጋር ሲወዳደር፣ ፉክክር ወደ ከፍተኛ ጥራት ያላቸው አቅርቦቶች እና ለተጠቃሚዎች ሰፊ አማራጮችን ያመጣል።
4. ለምንድነው ብራንድ ያላቸው ተጫዋቾች በህንድ ገበያ ውስጥ ተወዳጅነት እያገኙ ያሉት?
ብራንድ ያላቸው ተጫዋቾች የጥራት ቁጥጥርን ከግምት ውስጥ በማስገባት ለልጆቻቸው ምርጥ ጥራት ቅድሚያ በሚሰጡ አስተዋይ ሸማቾች ዘንድ ተወዳጅ ናቸው። ስለ አለምአቀፍ የአሻንጉሊት እና የጨዋታ ጅምር ግንዛቤ እና መረጃ እያደገ ሲሄድ የምርት ስም ያላቸው ተጫዋቾች በህንድ ገበያ እድገት እያዩ ነው።