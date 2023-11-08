አዲስ Italjet Dragster 559 መንታ፡ ኃይለኛ ስኩተር ከጠማማ

በስኩተር ዲዛይን ባልተለመደ አቀራረብ የሚታወቀው ኢታልጄት የቅርብ ጊዜ ፈጠራውን በEICMA 2023 - ድራግስተር 559 መንትያ ላይ አሳይቷል። ይህ የስኩተር ሃይል ሃውስ በልዩ ባህሪያቱ እና በአፈጻጸም ላይ ያተኮረ ዲዛይን በመጠቀም ሻጋታውን ይሰብራል።
በገበያ ላይ ካሉት አብዛኞቹ ስኩተሮች በተለየ፣ Dragster 559 Twin የባህላዊ የስኩተር አጻጻፍ ድንበሮችን ለመግፋት አይፈራም። ይህ ስኩተር በተጋለጠው የፍሬም ቱቦዎች፣ የማዕዘን የሰውነት ስራ እና ጭንቅላት በሚዞር ፋሽያ አማካኝነት የመንገዱን ትኩረት ይፈልጋል። ስፖርቲንግ ፒሬሊ ዲያብሎ ሮሶ ጎማዎች እና ባለሁለት ብሬምቦ ፍሬን ከፊት ለፊት፣ ድራግስተር 559 መንትዮቹ የሚማርክን ያህል አቅም አላቸው።
ግን ይህን ስኩተር በትክክል የሚለየው የሃይል መንገዱ ነው። ድራግስተር 559 መንትዮቹ በፈሳሽ የቀዘቀዘ፣ በነዳጅ የተወጋ፣ መንትያ ሲሊንደር ሞተር ያለው ሲሆን አስደናቂ 58.3 የፈረስ ጉልበት እና 55 ኒውተን-ሜትሮች የማሽከርከር ኃይል አለው። ይህ በ Italjet ሰልፍ ውስጥ በጣም ኃይለኛ ሞዴል ያደርገዋል እና አብዛኛዎቹ ሌሎች ስኩተሮችን በአቧራ ውስጥ ያስቀምጣል።
ከመደበኛው በሚገርም ሁኔታ ድራግስተር 559 መንትዮቹ በእጅ ባለ ስድስት-ፍጥነት ማስተላለፍን ያሳያል፣ ይህም ለአሽከርካሪዎች የበለጠ አሳታፊ እና ተለዋዋጭ የማሽከርከር ልምድ ይሰጣል። ይህ በተከታታይ ተለዋዋጭ ስርጭቶች (CVT) መደበኛ በሆነበት በስኩተር አለም ውስጥ ያልተለመደ ነገር ነው። Italjet በባህላዊ ስኩተሮች እና ሱፐር ሳይክሎች መካከል ያለውን ክፍተት የሚያስተካክል ስኩተር ለማድረስ በእውነት ከእህል ጋር ተቃርቧል።
ድራግስተር 559 መንታ በ 2 ፈረስ ጉልበት ያለው የ A48 የተከለከለ ስሪት በማቅረብ በአውሮፓ ገበያ ውስጥ ለወጣት አሽከርካሪዎች ያቀርባል. ይህ ለጀብዱ ፍላጎት ያላቸው ወጣት አሽከርካሪዎች በህጋዊ ገደቦች ውስጥ ኃይለኛ ስኩተር የመንዳት ደስታን እንዲለማመዱ ያስችላቸዋል።
በማጠቃለያው Italjet Dragster 559 Twin የሚጠበቁትን የሚቃወም እና በስኩተር እና በሱፐር ቢስክሌቶች መካከል ያለውን መስመሮች የሚያደበዝዝ ስኩተር ነው። በሚያስደንቅ ዲዛይን፣ ኃይለኛ ሞተር እና በእጅ ማስተላለፊያ ልዩ እና አስደሳች የማሽከርከር ልምድን ይሰጣል። የስኩተር አድናቂም ሆንክ አስደሳች ፈላጊ ነጂ፣ ድራግስተር 559 መንታ ዘላቂ የሆነ ስሜት እንደሚተው እርግጠኛ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጀማሪ ከሆንኩ Italjet Dragster 559 Twin መንዳት እችላለሁ?
ድራግስተር 559 መንታ ልምድ ላላቸው አሽከርካሪዎች የተነደፈ ኃይለኛ ስኩተር ነው። ነገር ግን Italjet በተቀነሰ የኃይል ውፅዓት በA2 የተገደበ ስሪት ያቀርባል፣ ይህም ለታዳጊ አሽከርካሪዎች አስፈላጊውን ፍቃድ እንዲሰጥ ያደርገዋል።
Italjet Dragster 559 Twin ከሌሎች ስኩተሮች የሚለየው ምንድን ነው?
ድራግስተር 559 መንትያ ባልተለመደ ንድፍ ጎልቶ ይታያል፣ የተጋለጠ የፍሬም ቱቦዎች፣ አንግል የሰውነት ስራ እና ልዩ ፋሺያ ያሳያል። በተጨማሪም፣ በአብዛኛዎቹ ስኩተሮች ውስጥ ከሚገኙት ዓይነተኛ ተከታታይ ተለዋዋጭ ማስተላለፊያዎች (CVT) ጋር ሲወዳደር የበለጠ አሳታፊ እና ስፖርታዊ የማሽከርከር ልምድን በመስጠት በእጅ ባለ ስድስት ፍጥነት ማስተላለፍን ይኮራል።
Italjet Dragster 559 Twin በዓለም ዙሪያ ይገኛል?
መገኘቱን ለማግኘት ከአገር ውስጥ ነጋዴዎች ጋር መፈተሽ የተሻለ ቢሆንም፣ Italjet በተለምዶ ሞዴሎቹን በተለያዩ ገበያዎች ያቀርባል። በክልልዎ ውስጥ ለተወሰኑ ዝርዝሮች እና ተገኝነት ፣ ስልጣን ያላቸውን የ Italjet ነጋዴዎችን እንዲያነጋግሩ ወይም ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያቸውን እንዲጎበኙ እንመክራለን።