የሰርካዲያን ሪትም በስፖርት አፈጻጸም፣ በሆርሞን ደንብ እና በሽታን የመከላከል ስርዓት ተግባር ውስጥ ያለው ጠቀሜታ

በቅርብ ጊዜ በሄሊዮን የታተመ ግምገማ የሰርከዲያን ሪትም (ሲአር) በስፖርት አፈፃፀም እና በስርዓተ-ጥበባት ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ ያጎላል። ጥናቱ በተጨማሪም ሲአር በሽታ የመከላከል ስርዓት ተግባር፣ endocrine homeostasis እና የፆታ ልዩነቶች ላይ ያለውን ሚና ይዳስሳል።
ሰርካዲያን ሪትም (Circadian rhythms) የየቀኑ የባዮሎጂካል እና የባህሪ እንቅስቃሴ ለውጦች የሚከሰቱት አንድ ኦርጋኒክ በተፈጥሮ ካለው የ24-ሰአት የብርሃን-ጨለማ ዑደት ጋር የማመሳሰል ችሎታ ነው። እነዚህ ምቶች የሚቆጣጠሩት በሰውነት ባዮሎጂካል ሰዓት ሲሆን ይህም እንደ የእንቅልፍ ዑደት እና የሰውነት ሙቀት ያሉ የተለያዩ ገጽታዎችን ይቆጣጠራል።
የሱፐራኪያስማቲክ ኒውክሊየስ (ኤስ.ኤን.ኤን) በሰዎች ውስጥ እንደ ማዕከላዊ ሰርካዲያን የልብ ምት መቆጣጠሪያ ሆኖ ያገለግላል. እንደ ኒውሮናል ማግበር፣ ሆርሞን ማመንጨት እና የሙቀት መለዋወጦችን በፀሀይ ሰአት መሰረት እንቅስቃሴዎችን ያስተባብራል። እነዚህ ምት መወዛወዝ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ እናም በልማዶቻችን እና በባህሪያችን ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ.
የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ምርጥ ባዮሎጂካል ሪትሞች ከተሻሻለ የምላሽ ጊዜ፣ የአዕምሮ ብቃት፣ ከማዕከላዊ ሙቀት እና ከአትሌቶች ጡንቻ ብቃት ጋር የተቆራኙ ናቸው።
ለ CR የሆርሞን ምላሽ እንዲሁ በስፖርት አፈፃፀም ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። እንደ ኮርቲሶል እና ቴስቶስትሮን ያሉ ሆርሞኖች ቀኑን ሙሉ ልዩነቶችን ያሳያሉ፣ በጠዋት እና ከመተኛታቸው በፊት ከፍ ያለ ደረጃ አላቸው። እነዚህ የሆርሞን ለውጦች የአትሌቲክስ አፈፃፀም ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ, ይህም ወደ ተሻሻሉ ወይም አጥጋቢ ያልሆኑ ውጤቶች ይመራሉ.
የአሁኑ ጥናት የ CR በአትሌቲክስ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ስላለው ሚና አጠቃላይ እይታን ይሰጣል። መሰረታዊ ስልቶችን ለማብራራት ነባር ጽሑፎችን ይገመግማል እና በCR፣ endocrine homeostasis እና በጾታ ልዩነቶች መካከል ያለውን የተገላቢጦሽ ግንኙነት ይመረምራል። ጥናቱ በተጨማሪም የሰርከዲያን ሰዓት በአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና በሽታን የመከላከል ስርዓት ውስጥ ያለውን ልዩ ሚና አፅንዖት ይሰጣል።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የአንድ ግለሰብ ዋና የሰውነት ሙቀት በጠዋት ዝቅተኛ እና በቀን ውስጥ ቀስ በቀስ ይጨምራል. ከፍ ያለ የሰውነት ሙቀት ካርቦሃይድሬትን እንደ የኃይል ምንጭ ከስብ በላይ መጠቀምን ይደግፋል።
በስፖርት አፈፃፀም ቁልፍ አመልካቾች ውስጥ ጥሩ አፈፃፀም በተለምዶ ከሰዓት በኋላ ይስተዋላል። የምሽት እንቅስቃሴዎች በአጋጣሚ የሚከሰቱት በዋናው የሰውነት ሙቀት ጫፍ አካባቢ ነው።
እንደ የአመጋገብ ሁኔታ፣ ተለዋዋጭነት፣ እንቅልፍ ማጣት፣ የሥልጠና ጊዜ፣ በፈተና ክፍለ ጊዜዎች መካከል ያለው ጊዜ፣ የፊዚዮሎጂ ምላሾች እና ተነሳሽነት ያሉ ሌሎች ምክንያቶች የ CRን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አፈፃፀም ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ።
የ endocrine rhythms እና CR በቅርበት የተሳሰሩ ናቸው, የውስጥ ሰዓት ሰውነታችን ለአካባቢያዊ ሁኔታዎች ምላሽ እንዴት እንደሚሰጥ ላይ ተጽእኖ ያሳድራል. ቀደም ሲል የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የሰርከዲያን ሰዓት የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን በጥብቅ ይቆጣጠራል, እና በደም ውስጥ ያሉ የበሽታ ተከላካይ ሕዋሳት ትራፊክ ቀጣይ ለውጦች በሲ.አር.
እንቅልፍ ማጣት ለአትሌቶች በጣም አስፈላጊ ነው, ምክንያቱም በቂ እንቅልፍ ማጣት ለጉዳት የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው. በእንቅልፍ ጊዜ የሚለቀቀው የእድገት ሆርሞን በቲሹዎች እድሳት እና መልሶ ማቋቋም ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታል.
የአሁኑ ግምገማ ከ CR ተጽእኖዎች በስተጀርባ ያሉትን ልዩ ምልክት ማድረጊያ መንገዶችን ወይም ሞለኪውላዊ ዘዴዎችን ባይመረምርም, በእነዚህ ቦታዎች ላይ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነት ላይ አፅንዖት ይሰጣል. በተጨማሪም ጥናቶች የተለያዩ የሥልጠና ሞዴሎችን ማሰስ እና ተገቢውን የመለኪያ ዘዴዎችን በመጠቀም በ CR ላይ የአመጋገብ ጣልቃገብነት ተፅእኖን መመርመር አለባቸው።
በማጠቃለያው፣ የአንድ ግለሰብ የዘመን አቆጣጠር እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በቀን ውስጥ በተወሰኑ ጊዜያት የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በእጅጉ ሊጎዳ ይችላል። የሰርከዲያን ሪትም በስፖርት አፈጻጸም፣ በሆርሞን ቁጥጥር እና በበሽታ የመከላከል ስርዓት ተግባር ላይ ያለውን ሚና መረዳት ለአትሌቶች እና ለአሰልጣኞች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ፡ ትረካ ግምገማ፡- የሰርካዲያን ሪትም በስፖርት አፈፃፀም ላይ ያለው ሚና፣የሆርሞን ቁጥጥር፣የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት ተግባር እና በአትሌቶች ላይ ጉዳትን መከላከል። ሄሊዮን 9(9)።