ዋልማርት በዓለም ላይ በጣም ሀብታም ኩባንያ ነው?
በአለምአቀፍ ንግድ ውስጥ, በጣም ሀብታም የሆነውን ኩባንያ ርዕስ ለማግኘት የሚደረገው ውድድር የማያቋርጥ ውጊያ ነው. ብዙውን ጊዜ ወደ አእምሯችን የሚመጣው አንዱ ተፎካካሪ ዋልማርት ነው፣ የአሜሪካው ሁለገብ ችርቻሮ ኮርፖሬሽን። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ እና በሚያስደንቅ የገቢ አሃዞች ፣ ዋልማርት በዓለም ላይ እጅግ ሀብታም ኩባንያ አድርጎ ዘውዱን ይይዝ እንደሆነ ብዙ ሰዎች መገረማቸው አያስደንቅም።
የዋልማርት የፋይናንስ ችሎታ
በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት አስደናቂ ስኬት እንዳስመዘገበ ጥርጥር የለውም። ኩባንያው በ27 አገሮች ውስጥ ይሰራል፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ቀጥሯል፣ እና ስፍር ቁጥር የሌላቸው ደንበኞችን ያገለግላል። ገቢው በቋሚነት በዓለም ላይ ካሉት ከፍተኛው ደረጃ ላይ ነው, ይህም በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ አስፈሪ ኃይል ያደርገዋል.
ሆኖም ግን, በጣም ሀብታም የሆነውን ኩባንያ ለመወሰን ሲመጣ, የተለያዩ ነገሮችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው. የዋልማርት ገቢ ያለምንም ጥርጥር አስደናቂ ቢሆንም፣ የኩባንያው ሀብት ብቸኛው አመላካች አይደለም። እንደ የገበያ ካፒታላይዜሽን እና የተጣራ እሴት ያሉ ሌሎች ነገሮች የኩባንያውን የፋይናንሺያል አቋም በመወሰን ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ።
የገበያ ካፒታላይዜሽን እና የተጣራ ዋጋ
የገበያ ካፒታላይዜሽን የሚያመለክተው የአንድ ኩባንያ የላቀ የአክሲዮን ጠቅላላ ዋጋ ነው። አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት ይሰላል። በሌላ በኩል፣ የተጣራ ዎርዝ፣ የአክሲዮን ድርሻ በመባልም የሚታወቀው፣ ዕዳዎችን ከተቀነሰ በኋላ በኩባንያው ንብረት ላይ ያለውን ቀሪ ወለድ ይወክላል።
በየጥ
ጥ፡ Walmart በገቢው በጣም ሀብታም የሆነው ኩባንያ ነው?
መ፡ ዋልማርት በቋሚነት በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ገቢ ካላቸው ኩባንያዎች መካከል ይመድባል፣ ነገር ግን የኩባንያውን ሀብት ለመወሰን ብቸኛው ምክንያት አይደለም።
ጥ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን ምንድን ነው?
መ፡ የገቢያ ካፒታላይዜሽን የአንድ ኩባንያ የላቀ የአክሲዮን ጠቅላላ ዋጋ ነው፣ አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት።
ጥ፡ የተጣራ ዋጋ ምንድን ነው?
መ፡ የተጣራ ዋጋ፣ እንዲሁም የአክሲዮን ድርሻ በመባል የሚታወቀው፣ እዳዎችን ከተቀነሰ በኋላ በኩባንያው ንብረት ላይ ያለውን ቀሪ ወለድ ይወክላል።
ፍርዱ
የዋልማርት ገቢ የሚያስደንቅ ቢሆንም የኩባንያውን ሀብት ብቻ የሚወስን አይደለም። የገበያ ካፒታላይዜሽን እና የተጣራ ዋጋን በሚያስቡበት ጊዜ እንደ አፕል፣ ማይክሮሶፍት እና አማዞን ያሉ ሌሎች ኩባንያዎች በአጠቃላይ የፋይናንስ አቋም አንፃር ከዋልማርት ይበልጣሉ። ስለዚህ, Walmart የችርቻሮ ግዙፍ ሊሆን ይችላል, በዓለም ላይ በጣም ሀብታም ኩባንያ ርዕስ አልያዘም.