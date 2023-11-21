ዋልማርት በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛ ኩባንያ ነው?
በችርቻሮ መስክ፣ ጥቂት ስሞች የዋልማርትን ያህል ክብደት ይይዛሉ። በሱቆች ሰፊ አውታረመረብ፣ በመስመር ላይ መገኘት እና የተለያዩ የምርት አቅርቦቶች ኩባንያው በዓለም ገበያ ውስጥ የበላይ ኃይል ሆኗል። ግን ይህ በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛ ኩባንያ ወደመሆን ይተረጎማል? ለዋልማርት ተጽእኖ አስተዋጽኦ የሚያደርጉትን ነገሮች እንመርምር እና የኃይለኛውን ኩባንያ ማዕረግ በትክክል መያዙን እንመርምር።
የዋልማርት ትልቅ መጠን እና ገቢ ያለምንም ጥርጥር አስፈሪ ተጫዋች ያደርገዋል። በ11,000 አገሮች ውስጥ ከ27 በላይ መደብሮች እና ከ500 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ያለው፣ ኩባንያው የማይካድ መገኘት አለው። ሚዛንን ኢኮኖሚ የመጠቀም ችሎታው ተወዳዳሪ ዋጋዎችን እንዲያቀርብ ያስችለዋል ፣ ይህም በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንበኞችን ይስባል። ከዚህም በላይ የዋልማርት ሰፊ የአቅርቦት ሰንሰለት እና የስርጭት አውታር ከተወዳዳሪዎቹ የላቀ ጥቅም ይሰጠዋል።
ይሁን እንጂ ኃይል በተለያዩ መንገዶች ሊለካ ይችላል. ዋልማርት የችርቻሮውን ዘርፍ ሊቆጣጠር ቢችልም፣ እንደ አማዞን እና አሊባባ ካሉ ሌሎች ግዙፍ ኢንዱስትሪዎች ከፍተኛ ፉክክር ይገጥመዋል። እነዚህ ኩባንያዎች ባህላዊ የችርቻሮ ሞዴሎችን በማስተጓጎል ሰዎች በሚገዙበት መንገድ ላይ ለውጥ አድርገዋል። በተጨማሪም፣ ከገበያ ካፒታላይዜሽን አንፃር፣ እንደ አፕል፣ ማይክሮሶፍት እና አማዞን ያሉ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች አብዛኛውን ጊዜ Walmartን ይበልጣሉ።
በየጥ:
ጥ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን ምንድን ነው?
የገበያ ካፒታላይዜሽን የሚያመለክተው የአንድ ኩባንያ የላቀ የአክሲዮን ጠቅላላ ዋጋ ነው። አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት ይሰላል። የገበያ ካፒታላይዜሽን ብዙውን ጊዜ በአክሲዮን ገበያው ውስጥ ያለውን የኩባንያውን መጠን እና ዋጋ ለመለካት ያገለግላል።
ጥ፡ Walmart ከሌሎች ቸርቻሪዎች ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
ዋልማርት ምንም ጥርጥር የለውም በዓለም ላይ ካሉት ትላልቅ ቸርቻሪዎች አንዱ ነው፣ ነገር ግን እንደ Amazon፣ Alibaba እና Costco ካሉ ሌሎች የችርቻሮ ችርቻሮዎች ከባድ ፉክክር ይገጥመዋል። እነዚህ ኩባንያዎች እያንዳንዳቸው የራሳቸው ጥንካሬ እና የገበያ መገኘት አላቸው, ይህም በኃይል እና በተፅዕኖ ረገድ ግልጽ አሸናፊውን ለመወሰን አስቸጋሪ ያደርገዋል.
ጥ፡ ለዋልማርት ሃይል የሚያበረክቱት ነገሮች ምንድን ናቸው?
የዋልማርት ሃይል የሚመነጨው ከሰፊው የሱቅ ኔትወርክ፣ ጠንካራ የምርት ስም እውቅና፣ የምጣኔ ኢኮኖሚ እና ቀልጣፋ የአቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ነው። እነዚህ ምክንያቶች ኩባንያው ተወዳዳሪ ዋጋዎችን እንዲያቀርብ፣ ደንበኞችን እንዲስብ እና ከፍተኛ የገበያ ድርሻ እንዲይዝ ያስችለዋል።
ለማጠቃለል ያህል፣ የዋልማርት በችርቻሮ ዘርፍ ያለው የበላይነት ችላ ሊባል የማይችል ቢሆንም፣ በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛ ኩባንያ ብሎ ለመፈረጅ ፈታኝ ነው። ኃይሉ ግላዊ ነው እና በተለያዩ መንገዶች ሊለካ ይችላል። ዋልማርት ከሌሎች የችርቻሮ እና የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች ጠንካራ ፉክክር ያጋጥመዋል፣ እና ተፅዕኖው ከባህላዊ ችርቻሮ አልፏል። በመጨረሻም የኃይለኛው ኩባንያ ርዕስ የአመለካከት ጉዳይ ነው እና ለግምገማ ጥቅም ላይ በሚውለው መስፈርት ላይ የተመሰረተ ነው.