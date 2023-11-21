ዋልማርት በአለም ውስጥ 1 ነው?

ዋልማርት በዓለም ላይ #1 ቸርቻሪ ነው?
በችርቻሮ መስክ፣ ጥቂት ስሞች እንደ Walmart የሚታወቁ ናቸው። በየቦታው ባለው ሰማያዊ እና ቢጫ አርማ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን የመደብር የፊት ገጽታዎችን በማስዋብ፣ የአሜሪካው መድብለ-ዓለም ችርቻሮ ኮርፖሬሽን የቤተሰብ ስም ሆኗል። ግን ዋልማርት በእውነቱ በዓለም ላይ ቁጥር አንድ ቸርቻሪ ነው? ለማወቅ ወደ እውነታዎች እና ቁጥሮች እንመርምር።
ቁጥሮች ለራሳቸው ይናገራሉ
የዋልማርት ሰፊ መጠን እና አለም አቀፋዊ ተደራሽነት በጣም አስደናቂ ነው። በ11,500 አገሮች ውስጥ ከ27 በላይ መደብሮች ያሉት፣ ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ድርጅት በዓለም ዙሪያ 2.3 ሚሊዮን የሚሆኑ አጋሮችን ቀጥሯል። ዓመታዊ ገቢው በተከታታይ ከችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከፍተኛውን ደረጃ ይይዛል፣ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከ 500 ቢሊዮን ዶላር ብልጫ አለው። እነዚህ አሃዞች ዋልማርትን በአለምአቀፍ የችርቻሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ውስጥ እንደ ዋና ተዋናይ አድርገውታል።
በየጥ:
ጥ፡ “ችርቻሮ” ማለት ምን ማለት ነው?
መ፡ ችርቻሮ የሸቀጦችን ወይም አገልግሎቶችን ለሸማቾች በተለይም በአካል መደብሮች ወይም በመስመር ላይ መድረኮች መሸጥን ያመለክታል።
ጥ፡ “ገቢ” ማለት ምን ማለት ነው?
መ፡ ገቢ ማለት በኩባንያው የንግድ እንቅስቃሴ እንደ የምርት ወይም የአገልግሎት ሽያጭ የሚያመነጨው ጠቅላላ የገንዘብ መጠን ነው።
ውድድር እና ደረጃዎች
የዋልማርት መጠን እና ገቢ አስደናቂ ቢሆንም፣ ከሌሎች የችርቻሮ ነጋዴዎች ከባድ ፉክክር ይገጥመዋል። ለምሳሌ አማዞን በፍጥነት በማደግ በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ጠንካራ ኃይል ሆኗል። በኢ-ኮሜርስ እና በተለያዩ የምርት አቅርቦቶች ላይ ባለው የበላይነት አማዞን በዋልማርት ተረከዝ ላይ ለከፍተኛ ቦታ እየገሰገሰ ነው።
እንደ ፎርቹን ግሎባል 500 ያሉ የተለያዩ ደረጃዎች ስለ አለም ትልልቅ ኩባንያዎች ግንዛቤን ይሰጣሉ። ዋልማርት በተከታታይ ከፍተኛ ቦታን ቢያስቀምጥም፣ ደረጃዎቹ ጥቅም ላይ በሚውሉት መመዘኛዎች ሊለያዩ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። እንደ ገቢ፣ ትርፍ እና የገበያ ካፒታላይዜሽን ያሉ ነገሮች የኩባንያውን ደረጃ ለመወሰን ሚና ይጫወታሉ።
ጥ: "የገበያ ካፒታላይዜሽን" ምንድን ነው?
መ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን የሚያመለክተው የአንድ ኩባንያ የላቀ የአክሲዮን ጠቅላላ ዋጋ ነው። አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት ይሰላል።
መደምደሚያ
የዋልማርት ዓለም አቀፋዊ መገኘት፣ ገቢ እና የገበያ ቦታ ምንም ጥርጥር የለውም፣ በዓለም ላይ የችርቻሮ ችርቻሮ ቁጥር አንድን ማዕረግ መያዙ አለማቀፋዊ እና በተለያዩ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ነው። የችርቻሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በየጊዜው እየተሻሻለ ነው፣ አዳዲስ ተጫዋቾች ብቅ እያሉ እና ነባሮቹ የሸማቾችን ፍላጎት በመለወጥ ላይ ናቸው። ደረጃው ምንም ይሁን ምን ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ በቀላሉ ሊገለጽ አይችልም፣ እና ቀጣይ ስኬት በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደንበኞችን ፍላጎት ለማሟላት ያለውን ችሎታ የሚያሳይ ነው።