Walmart አሁንም እያደገ ነው?
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ባለው የችርቻሮ መልክዓ ምድር፣ ብዙ ጊዜ የሚነሳው አንድ ጥያቄ የችርቻሮው ግዙፍ የሆነው ዋልማርት አሁንም እድገት እያሳየ ነው ወይ የሚለው ነው። የኢ-ኮሜርስ መጨመር እና የሸማቾች ምርጫዎች እየተቀያየሩ ሲሄዱ፣ አሁን ያለውን የዋልማርት እድገት ሁኔታ እና የወደፊት ተስፋዎችን መመርመር አስፈላጊ ነው።
የአሁኑ የዋልማርት እድገት ሁኔታ
በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ሃይል ሆኖ ቆይቷል። ባለፉት አመታት ስራውን በአለም አቀፍ ደረጃ በማስፋፋት በገቢ የዓለማችን ትልቁ ኩባንያ ሆኗል። ሆኖም የመስመር ላይ ግብይት እየጨመረ በመምጣቱ እና እንደ አማዞን ካሉ የኢ-ኮሜርስ ኩባንያዎች ውድድር እየጨመረ በመምጣቱ ዋልማርት አዳዲስ ፈተናዎችን አጋጥሞታል።
እነዚህ ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ ዋልማርት ጽናትን እና መላመድን አሳይቷል። ኩባንያው የዲጂታል መገኘቱን ለማጠናከር እንደ Jet.com እና Flipkart ያሉ የመስመር ላይ ቸርቻሪዎችን በማግኘት በኢ-ኮሜርስ አቅሙ ላይ ብዙ ኢንቨስት አድርጓል። የዋልማርት የመስመር ላይ ሽያጮች ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከፍተኛ እድገት ስላሳዩ ይህ ስልታዊ እርምጃ ውጤት አስገኝቷል።
በተጨማሪም ዋልማርት የግሮሰሪ ንግዱን በማስፋፋት ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም የተሳካ ስትራቴጂ መሆኑን አረጋግጧል። ኩባንያው የሸማቾችን ተለዋዋጭ ፍላጎት ለማሟላት በርካታ የጎረቤት ገበያ መደብሮችን ከፍቶ የግሮሰሪ አቅርቦት አገልግሎት ጀምሯል። ይህ በግሮሰሪ ላይ ያለው ትኩረት ዋልማርት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ትልቁ ግሮሰሪ ሆኖ እንዲቆይ ረድቶታል።
የዋልማርት የወደፊት ተስፋዎች
ወደ ፊት በመመልከት፣ ዋልማርት እድገትን የሚገፋፉ አዳዲስ መንገዶችን ማሰስ ይቀጥላል። ኩባንያው የአቅርቦት ሰንሰለቱን ለማሳደግ እና የደንበኞችን ልምድ ለማሻሻል እንደ አውቶሜሽን እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ባሉ ቴክኖሎጂዎች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ላይ ይገኛል። በተጨማሪም ዋልማርት የተለያዩ የደንበኛ ክፍሎችን ለማሟላት እንደ አነስተኛ ምቹ መደብሮች እና ገንዘብ ተቀባይ የሌላቸው መደብሮች ባሉ አዲስ የመደብር ቅርጸቶች እየሞከረ ነው።
በየጥ
ጥ፡ ኢ-ኮሜርስ ምንድን ነው?
መ፡ ኢ-ኮሜርስ የሚያመለክተው የሸቀጦችን እና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት መግዛት እና መሸጥን ነው።
ጥ፡ ግሮሰሪ ምንድን ነው?
መ፡ ግሮሰሪ በዋናነት ምግብ እና ሌሎች የቤት ውስጥ ምርቶችን የሚሸጥ ቸርቻሪ ነው።
ጥ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት ምንድን ነው?
መ፡ የአቅርቦት ሰንሰለት በምርት ማምረት፣ ማከፋፈል እና ሽያጭ ላይ የተሳተፉ የድርጅቶች መረብ ነው።
ጥ፡- ገንዘብ ተቀባይ የሌላቸው መደብሮች ምንድናቸው?
መ: ገንዘብ ተቀባይ የሌላቸው ሱቆች፣ እንዲሁም ራስ ገዝ መደብሮች በመባልም የሚታወቁት፣ ደንበኞች ያለ ባህላዊ የፍተሻ ሂደቶች ሳያስፈልጋቸው እንዲገዙ እና እንዲከፍሉ ለማስቻል ቴክኖሎጂን ይጠቀማሉ።
በማጠቃለያው፣ በችርቻሮ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ላይ የሚያጋጥሙ ፈተናዎች ቢኖሩም፣ Walmart አሁንም እያደገ ነው። ኩባንያው በኢ-ኮሜርስ ላይ ያደረጋቸው ኢንቨስትመንቶች እና የግሮሰሪ ንግዱን በማስፋፋት ላይ ያተኮረው ስኬት ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል። ዋልማርት ለፈጠራ እና ለመላመድ ባለው ቁርጠኝነት እድገቱን ለማስቀጠል እና በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ዋና ተዋናይ ሆኖ ለመቀጠል በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል።