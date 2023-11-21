ዋልማርት ከአማዞን የበለጠ ሀብታም ነው?
በችርቻሮ ግዙፎች ዓለም ውስጥ ሁለት ስሞች ተለይተው ይታወቃሉ-ዋልማርት እና አማዞን። እነዚህ ኩባንያዎች የምንገዛበትን መንገድ አሻሽለውታል፣ ምቹ እና ተወዳዳሪ ዋጋዎችን አቅርበዋል። ነገር ግን ከእነዚህ የችርቻሮ ቤሄሞቶች ውስጥ የትኛው የበለፀገ እንደሆነ ለመወሰን ስንመጣ፣ መልሱ የሚመስለውን ያህል ቀላል አይደለም።
በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው ዋልማርት የአለማችን ትልቁ ቸርቻሪ ሆኖ የቆየ ስም አለው። በ11,000 አገሮች ውስጥ ከ27 በላይ መደብሮች ያሉት ዋልማርት ጉልህ የሆነ የአካል መገኘት አለው። ከግሮሰሪ እስከ ኤሌክትሮኒክስ ብዙ አይነት ምርቶችን ያቀርባል እና ታማኝ የደንበኛ መሰረት አለው.
በሌላ በኩል በ1994 ዓ.ም በጄፍ ቤዞስ የተመሰረተው አማዞን በኦንላይን የመጻሕፍት መሸጫነት የጀመረ ሲሆን ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ዓለም አቀፋዊ የኢ-ኮሜርስ ንግድ አድጓል። አማዞን ሰፊ የምርት ምርጫ እና ፈጣን፣ አስተማማኝ መላኪያ በማቅረብ ባህላዊ የችርቻሮ ንግድን አቋረጠ። ወደ ክላውድ ኮምፒዩቲንግ፣ የዥረት አገልግሎት እና ሌሎችም በመግባቱ ንግዱን አሻሽሏል።
ከገቢ አንፃር ዋልማርት አማዞንን በተከታታይ በልጦታል። እ.ኤ.አ. በ2020 የበጀት ዓመት ዋልማርት የ524 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ሪፖርት ሲያደርግ አማዞን ደግሞ 386 ቢሊዮን ዶላር ገቢ እንዳገኘ ዘግቧል። ሆኖም ገቢ ብቻውን የኩባንያውን አጠቃላይ ሀብት እንደማይወስን ልብ ሊባል ይገባል።
ወደ ገበያ ካፒታላይዜሽን ስንመጣ፣ እሱም የአንድ ኩባንያ የላቀ አክሲዮን ጠቅላላ ዋጋ፣ አማዞን ግንባር ቀደም ነው። ከኦክቶበር 2021 ጀምሮ፣ የአማዞን የገበያ ካፒታላይዜሽን ወደ 1.6 ትሪሊዮን ዶላር አካባቢ ነበር፣ ይህም በዓለም ላይ ካሉ በጣም ዋጋ ያላቸው ኩባንያዎች አንዱ ያደርገዋል። በንፅፅር የዋልማርት የገበያ ካፒታላይዜሽን ወደ 400 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ነበር።
በየጥ:
ጥ፡ ገቢ ምንድን ነው?
መ፡ ገቢው የሚያመለክተው አንድ ኩባንያ ከንግድ እንቅስቃሴው የሚያገኘውን ጠቅላላ የገንዘብ መጠን እንደ የምርት ወይም የአገልግሎት ሽያጭ ነው።
ጥ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን ምንድን ነው?
መ፡ የገበያ ካፒታላይዜሽን፣ እንዲሁም የገበያ ካፕ በመባል የሚታወቀው፣ የኩባንያው የላቀ አክሲዮኖች ጠቅላላ ዋጋ ነው። አሁን ያለውን የአክሲዮን ዋጋ በአክሲዮኖች ብዛት በማባዛት ይሰላል።
ለማጠቃለል ያህል፣ ዋልማርት በገቢው አማዞን ሲያልፍ፣ የአማዞን የገበያ ካፒታላይዜሽን የበለፀገ ኩባንያ ያደርገዋል። ሁለቱም ኩባንያዎች የራሳቸው ጥንካሬ ያላቸው እና የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን በራሳቸው መንገድ መቆጣጠራቸውን ቀጥለዋል.