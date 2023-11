Walmart Plus እና Sam's Club Plus ተመሳሳይ ናቸው?

በችርቻሮ አለም ዋልማርት እና ሳም ክለብ ከተመጣጣኝ ግዢ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ሁለት ታዋቂ ስሞች ናቸው። ሁለቱም የአባልነት ፕሮግራሞችን፣ ዋልማርት ፕላስ እና ሳም ክለብ ፕላስ ይሰጣሉ፣ ይህም ለታማኝ ደንበኞቻቸው ልዩ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። ሆኖም ግን, እነዚህ ሁለት ፕሮግራሞች ተመሳሳይነት ቢኖራቸውም, ተመሳሳይ እንዳልሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል.

Walmart Plus ምንድን ነው?

Walmart Plus በአለም ላይ ካሉት ትላልቅ የችርቻሮ ሰንሰለቶች አንዱ በሆነው ዋልማርት የቀረበ የደንበኝነት ምዝገባን መሰረት ያደረገ አገልግሎት ነው። በወርሃዊ ወይም አመታዊ ክፍያ አባላት የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን ያገኛሉ፣ ይህም በተፈቀደላቸው እቃዎች ላይ ያልተገደበ ነጻ ማድረስ፣ የነዳጅ ቅናሾች እና የሞባይል ስካን እና-ሂድ ግዢን ጨምሮ። ዋልማርት ፕላስ ተጨማሪ ምቾትን እና ዋጋን በመስጠት ለደንበኞቹ የግዢ ልምድን ለማሳደግ ያለመ ነው።

የሳም ክለብ ፕላስ ምንድን ነው?

ሳም ክለብ ፕላስ በበኩሉ የሳም ክለብ፣ የዋልማርት ንብረት በሆነው መጋዘን ክለብ የቀረበ የአባልነት ፕሮግራም ነው። በአመታዊ ክፍያ አባላት የተለያዩ ጥቅማጥቅሞችን ያገኛሉ፣ ለምሳሌ ቀደምት የግዢ ሰዓቶች፣ ብቁ ለሆኑ ግዢዎች የገንዘብ ሽልማቶች፣ በአብዛኛዎቹ የመስመር ላይ ዕቃዎች ላይ ነፃ መላኪያ እና በተመረጡ አገልግሎቶች ላይ ተጨማሪ ቅናሾች። የሳም ክለብ ፕላስ የጅምላ ሸማቾችን እና አነስተኛ የንግድ ሥራ ባለቤቶችን ፍላጎት ለማሟላት የተነደፈ ሲሆን ይህም ከፍተኛ ቁጠባ እና ልዩ ጥቅማጥቅሞችን ይሰጣል።

በ Walmart Plus እና Sam's Club Plus መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው?

ሁለቱም ፕሮግራሞች ለአባላቶቻቸው ጥቅማጥቅሞችን ሲሰጡ፣ በ Walmart Plus እና Sam's Club Plus መካከል ጉልህ ልዩነቶች አሉ። ዋልማርት ፕላስ ለደንበኞቹ ምቹ እና የዕለት ተዕለት አስፈላጊ ነገሮችን በማቅረብ ላይ ያተኩራል፣ በነጻ የማድረስ አማራጮች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። በሌላ በኩል፣ ሳም ክለብ ፕላስ የጅምላ ሸማቾችን እና አነስተኛ የንግድ ሥራ ባለቤቶችን ኢላማ ያደረገ ሲሆን ይህም ሰፊ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ እንዲያገኙ ያደርጋል።

በማጠቃለያው፣ Walmart Plus እና Sam's Club Plus በ Walmart ከሚቀርቡት የአባልነት ፕሮግራሞች ጋር ተመሳሳይነት ሊጋሩ ይችላሉ፣ነገር ግን የተለያዩ የደንበኛ ፍላጎቶችን ያሟላሉ። ዋልማርት ፕላስ አላማው ለእለት ተእለት ሸማቾች ምቾትን እና ዋጋን ለመስጠት ሲሆን የሳም ክለብ ፕላስ ደግሞ የጅምላ ሸማቾችን እና አነስተኛ የንግድ ስራ ባለቤቶችን ኢላማ ያደርጋል። የመረጡት ፕሮግራም ምንም ይሁን ምን ሁለቱም የግዢ ልምድዎን ሊያሳድጉ የሚችሉ ልዩ ጥቅሞችን ይሰጣሉ።