Walmart ወይም Amazon የተሻለ ነው?
በችርቻሮ የበላይነት ላይ በሚደረገው ጦርነት ሁለት ግዙፍ ሰዎች ዋልማርት እና አማዞን ብቅ አሉ። ሁለቱም ኩባንያዎች የምንገዛበትን መንገድ አሻሽለውታል፣ ምቹ እና ተወዳዳሪ ዋጋዎችን አቅርበዋል። ግን በእውነቱ የትኛው የተሻለ ነው? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
አመች: ወደ ምቾት ሲመጣ አማዞን መሪነቱን ይወስዳል። በጥቂት ጠቅታዎች በጥቂት ቀናት ውስጥ ወይም በአንዳንድ አካባቢዎች በሰዓታት ውስጥ ማንኛውንም ነገር ወደ ደጃፍዎ መድረስ ይችላሉ። በሌላ በኩል ዋልማርት ወደ መደብሩ ጉዞን ይጠይቃል, ይህም ጊዜ የሚወስድ እና ለአንዳንዶች የማይመች ሊሆን ይችላል.
የዋጋ አሰጣጥ: ዋልማርት በቅናሽ ቸርቻሪ ስም በማግኘቱ በዝቅተኛ ዋጋዎች ለረጅም ጊዜ ይታወቃል። ይሁን እንጂ Amazon በቅርብ ዓመታት ውስጥ እየያዘ ነው, ተወዳዳሪ ዋጋዎችን አልፎ ተርፎም በአንዳንድ እቃዎች ላይ ዝቅተኛ ዋጋዎችን ያቀርባል. ግዢ ከመፈጸምዎ በፊት በሁለቱም የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ ዋጋዎችን ማወዳደር ጠቃሚ ነው.
የምርት ምርጫ፡- Amazon በተለያዩ ምድቦች ውስጥ የሚገኙ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ንጥሎች ጋር ሰፊ ምርት ምርጫ, ይመካል. ከኤሌክትሮኒክስ እስከ ልብስ ድረስ ማንኛውንም ነገር በእነሱ መድረክ ላይ ማግኘት ይችላሉ። ዋልማርት አሁንም ሰፊ ምርቶችን እያቀረበ እንደ አማዞን አይነት ደረጃ ላይኖረው ይችላል።
የደንበኞች ግልጋሎት: ዋልማርት ደንበኞቻቸው በቀጥታ ከሰራተኞች ጋር እንዲገናኙ የሚያስችላቸው የአካላዊ መደብሮች ጥቅም አለው። ይህ መመለስን በተመለከተ ወይም ማንኛውንም ጉዳዮችን ለመፍታት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። አማዞን በበኩሉ በመስመር ላይ ቻናሎች ቀልጣፋ የደንበኞች አገልግሎት ይሰጣል፣ ፈጣን ምላሽ ሰአቶች እና ከችግር ነጻ የሆኑ መልሶች።
በየጥ:
ጥ፡ Walmart ምንድን ነው?
መ፡ ዋልማርት የሃይፐር ማርኬቶች፣ የቅናሽ መደብሮች እና የግሮሰሪ ሱቆች ሰንሰለት የሚያንቀሳቅስ ሁለገብ የችርቻሮ ድርጅት ነው።
ጥ: Amazon ምንድን ነው?
መ፡ አማዞን በኢ-ኮሜርስ፣ Cloud ኮምፒውተር፣ ዲጂታል ዥረት እና አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የሚያተኩር የአሜሪካ ሁለገብ የቴክኖሎጂ ኩባንያ ነው።
ጥ: በሁለቱም Walmart እና Amazon ላይ ተመሳሳይ ምርቶችን ማግኘት እችላለሁ?
መ: አንዳንድ መደራረብ ሊኖር ቢችልም, እያንዳንዱ መድረክ የራሱ የሆነ ልዩ የምርት ምርጫ አለው. ዋጋዎችን እና ተገኝነትን ለማነፃፀር ሁለቱንም መፈተሽ ተገቢ ነው።
ጥ፡ የትኛው መድረክ ፈጣን ማድረስ ያቀርባል?
መ: Amazon በብዙ አካባቢዎች ለተመሳሳይ ቀን ወይም በሚቀጥለው ቀን ለማድረስ አማራጮችን በፍጥነት በማድረስ ይታወቃል። ዋልማርት ፈጣን ማድረስንም ያቀርባል፣ነገር ግን እንደየአካባቢዎ ሊለያይ ይችላል።
በማጠቃለያው፣ ሁለቱም ዋልማርት እና አማዞን የራሳቸው ጥንካሬ እና ድክመቶች አሏቸው። አማዞን በምቾት እና በምርት ምርጫ የላቀ ሲሆን ዋልማርት ደግሞ ተወዳዳሪ ዋጋን እና የአካላዊ መደብሮችን ጥቅም ይሰጣል። በመጨረሻም በሁለቱ መካከል ያለው ምርጫ በግለሰብ ምርጫዎች እና ፍላጎቶች ላይ የተመሰረተ ነው.