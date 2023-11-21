Walmart የገንዘብ ችግር አለበት?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ስለ ግዙፉ ዋልማርት የችርቻሮ ፋይናንስ ጤና ብዙ መላምቶች አሉ። በዓለም ላይ ካሉ ትልልቅ ኩባንያዎች አንዱ እንደመሆኖ፣ በ Walmart ውስጥ ያሉ ማናቸውም የፋይናንስ ችግር ምልክቶች በአለም ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ ጥርጥር የለውም። ስለዚህ፣ Walmart በእርግጥ የገንዘብ ችግር እየገጠመው ነው ወይስ እነዚህ ስጋቶች መሠረተ ቢስ ወሬዎች ናቸው?
የአሁኑ የገንዘብ ሁኔታ
እንደ የቅርብ ጊዜ የፋይናንስ ሪፖርቶች፣ Walmart በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ ሁኔታ ላይ ያለ ይመስላል። ኩባንያው ባለፈው አመት ጠንካራ የገቢ ዕድገት ያሳየ ሲሆን አጠቃላይ ሽያጩ 559 ቢሊዮን ዶላር ደርሷል። ይህ አሃዝ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር የ6.7% እድገትን ያሳያል፣ይህም ዋልማርት በከፍተኛ ፉክክር በሆነው የችርቻሮ ገበያ ውስጥ ማደጉን እንደቀጠለ ነው።
በተጨማሪም የዋልማርት የተጣራ ገቢ በ2.8 በመቶ ወደ 15.6 ቢሊዮን ዶላር በማደግ ጥሩ አዝማሚያ አሳይቷል። እነዚህ አኃዛዊ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ኩባንያው እንደ Amazon ባሉ ግዙፍ የኢ-ኮሜርስ ተግዳሮቶች ላይ በተሳካ ሁኔታ እየሄደ እና ትርፋማነቱን እየጠበቀ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የገቢ ዕድገት ምንድነው?
መ፡ የገቢ ዕድገት በአንድ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ የኩባንያው አጠቃላይ ሽያጭ መጨመርን ያመለክታል። የኩባንያውን የፋይናንስ አፈፃፀም አስፈላጊ አመላካች ነው.
ጥ፡ የተጣራ ገቢ ምንድን ነው?
መ፡ የተጣራ ገቢ፣ የተጣራ ትርፍ ወይም የተጣራ ገቢ በመባልም ይታወቃል፣ ኩባንያው ሁሉንም ወጪዎች እና ታክሶች ከጠቅላላ ገቢው ላይ ተቀንሶ የተረፈው የገንዘብ መጠን ነው።
ጥ፡ Walmart ከተወዳዳሪዎቹ ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ፡ ዋልማርት እንደ Amazon፣ Target እና Costco ከመሳሰሉት ጋር በመፎካከር በዓለም ላይ ካሉት ትላልቅ የችርቻሮ ኩባንያዎች አንዱ ሆኖ ይቆያል። እያንዳንዱ ኩባንያ ጠንካራና ደካማ ጎን ያለው ቢሆንም፣ በቅርብ ዓመታት የዋልማርት የፋይናንስ አፈጻጸም በአንጻራዊነት ጠንካራ ነበር።
መደምደሚያ
ባለው የፋይናንሺያል መረጃ መሰረት፣ Walmart በአሁኑ ጊዜ ምንም አይነት ጉልህ የሆነ የፋይናንስ ችግር እየገጠመው ያለ አይመስልም። የኩባንያው ጠንካራ የገቢ ዕድገት እና የተጣራ ገቢ በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ የበላይ ኃይል ሆኖ መቀጠሉን ያሳያል። ይሁን እንጂ የችርቻሮው ገጽታ በየጊዜው እየተሻሻለ መምጣቱን እና ዋልማርት የፋይናንስ ስኬቱን በረጅም ጊዜ ውስጥ ለማስቀጠል የሸማቾች ምርጫዎችን እና የቴክኖሎጂ እድገቶችን መለወጥ ያስፈልገዋል.