የዋልማርት ነፃ መላኪያ ከ$35 በላይ ነው?

የዋልማርት ነፃ ማድረስ ከ$35 በላይ ነው?
ምቾት ቁልፍ በሆነበት ዘመን፣ የመስመር ላይ ግብይት ከጊዜ ወደ ጊዜ ተወዳጅ እየሆነ መጥቷል። እንደ አማዞን ያሉ ግዙፍ የኢ-ኮሜርስ መብዛት፣ ዋልማርት ለደንበኞች እንከን የለሽ የመስመር ላይ ግብይት ልምድ ለማቅረብ ጨዋታውን ከፍ አድርጓል። Walmart ከሚያቀርባቸው በጣም ከሚያስደስት ባህሪያቶች አንዱ ከ$35 በላይ በሆኑ ትዕዛዞች ነጻ ማድረስ ነው። ግን በእርግጥ ነፃ ነው? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የዋልማርት ነፃ ማድረስ እንዴት ነው የሚሰራው?
የWalmart ነፃ የማድረስ አገልግሎት ከ$35 በላይ ለሆኑ ብቁ ትዕዛዞች ተፈጻሚ ይሆናል። ይህ ማለት የእርስዎ ጋሪ አጠቃላይ ከታክስ እና ክፍያዎች በፊት ከ$35 በላይ ከሆነ፣ ወደ ደጃፍዎ በነፃ ማድረስ ይችላሉ። ሁሉም እቃዎች ለነጻ መላክ ብቁ አለመሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል፣ ስለዚህ ግዢ ከመፈጸምዎ በፊት የምርት ዝርዝሮችን ያረጋግጡ።
ለየት ያሉ ነገሮች አሉ?
ዋልማርት በተቻለ መጠን ብዙ እቃዎችን በነጻ ለማቅረብ ቢጥርም፣ ጥቂት የማይመለከቷቸው ነገሮች አሉ። አንዳንድ ከመጠን በላይ የሆኑ ወይም ከባድ ዕቃዎች በመጠን ወይም በክብደታቸው ምክንያት ተጨማሪ የማጓጓዣ ክፍያዎችን ሊጠይቁ ይችላሉ። በተጨማሪም፣ እንደ ግሮሰሪ ያሉ አንዳንድ ሊበላሹ የሚችሉ እቃዎች፣ ለነጻ ማድረስ ብቁ ለመሆን አነስተኛ የትዕዛዝ ገደብ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ግዢዎን ከማጠናቀቅዎ በፊት የምርት ዝርዝሮችን እና ማናቸውንም የሚመለከታቸውን ውሎች እና ሁኔታዎች መገምገም ሁልጊዜ ጥሩ ሀሳብ ነው።
የዋልማርት ነፃ መላኪያ ጥቅሞች ምንድ ናቸው?
የዋልማርት ነፃ የማድረስ አገልግሎት ለደንበኞች በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። በመጀመሪያ፣ በአካል ወደ ሱቅ በመሄድ እና ከባድ ዕቃዎችን ወደ ቤት የመመለስን ችግር ያድናል። በጥቂት ጠቅታዎች ብቻ ግዢዎችዎን ወደ ደጃፍዎ እንዲደርሱ ማድረግ ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ, ጊዜዎን እና ጉልበትዎን ይቆጥባል, ይህም በሌሎች አስፈላጊ ተግባራት ላይ እንዲያተኩሩ ያስችልዎታል. በመጨረሻም፣ ለመጓጓዣ ወጪዎች ተጨማሪ ወጪ ስለማያስፈልግ ገንዘብዎን ይቆጥብልዎታል።
የዋልማርት ነፃ መላኪያ ዋጋ አለው?
የWalmart ነፃ ማድረስ የሚያስቆጭ ይሁን በግል ሁኔታዎ እና ምርጫዎችዎ ይወሰናል። በ Walmart በተደጋጋሚ የሚገዙ ከሆነ እና ብዙ ጊዜ ከ$35 በላይ ግዢ የሚፈጽሙ ከሆነ፣ የነጻ ማቅረቢያ አገልግሎት ትልቅ እሴት ሊጨምር ይችላል። ነገር ግን፣ በመስመር ላይ የምትገዛ ከሆነ ወይም ትንሽ ግዢ የምትፈፅም ከሆነ፣ ለአንተ ጠቃሚ ላይሆን ይችላል።
በማጠቃለያው የዋልማርት ነፃ ማቅረቢያ አገልግሎት ከ$35 በላይ በሆኑ ትዕዛዞች ለብዙ ደንበኞች ምቹ እና ወጪ ቆጣቢ አማራጭ ሊሆን ይችላል። ለስላሳ የግዢ ልምድን ለማረጋገጥ ውሎችን እና ሁኔታዎችን እንዲሁም ማናቸውንም ልዩ ሁኔታዎችን መከለስ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ፣ በሚቀጥለው ጊዜ የምግብ ዕቃዎች፣ የቤት ውስጥ አስፈላጊ ነገሮች ወይም ሌሎች እቃዎች በሚፈልጉበት ጊዜ፣ ከWalmart ነፃ የማድረስ አገልግሎት ለመጠቀም ያስቡበት።