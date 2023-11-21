የሺንግልዝ ክትባት አሉታዊ ጎን አለ?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የሺንግልዝ ክትባቱ ይህን የሚያሠቃይ እና ሊያዳክም የሚችል በሽታን ለመከላከል እንደ መከላከያ እርምጃ ተወዳጅነት አግኝቷል። ሺንግልዝ፣ እንዲሁም ሄርፒስ ዞስተር በመባልም የሚታወቀው፣ የ varicella-zoster ቫይረስ፣ ኩፍኝ በሽታን የሚያመጣው ተመሳሳይ ቫይረስ እንደገና በማነቃቃቱ ይከሰታል። ክትባቱ የሺንግልግን ስጋትን በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ ዉጤታማ መሆኑ ቢረጋገጥም አንዳንድ ስጋቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጉዳቶች ተነሥተዋል።
የሺንግልዝ ክትባት ምንድን ነው?
የሺንግልዝ ክትባት፣ ዞስታቫክስ ወይም ሺንግሪክስ በመባልም ይታወቃል፣ በተለይ ሺንግልዝን ለመከላከል ተብሎ የተነደፈ ክትባት ነው። ለቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ በሽታ የመከላከል ስርዓትን ምላሽ በማሳደግ የሺንግልዝ የመያዝ እድልን ይቀንሳል ወይም ከተከሰተ ክብደቱን ይቀንሳል።
ውጤታማነት እና ጥቅሞች
ክሊኒካዊ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት የሺንግልስ ክትባቱ ሺንግልስን ለመከላከል በጣም ውጤታማ ነው. በሽታውን በ90% አካባቢ የመጋለጥ እድልን እንደሚቀንስ ተረጋግጧል። በተጨማሪም፣ የተከተበው ግለሰብ የሺንግልዝ በሽታ ቢይዝም ክትባቱ የሕመሙን ክብደት እና የቆይታ ጊዜ እንደሚቀንስ ታይቷል።
ሊሆኑ የሚችሉ ድክመቶች
የሺንግልዝ ክትባቱ በአጠቃላይ ደህንነቱ የተጠበቀ ቢሆንም፣ ሊታሰብባቸው የሚገቡ አንዳንድ አሉታዊ ጎኖች አሉ። በጣም የተለመዱት የጎንዮሽ ጉዳቶች በመርፌ ቦታ ላይ ቀይ, እብጠት ወይም ህመም ያካትታሉ. አንዳንድ ግለሰቦች እንደ ራስ ምታት፣ ድካም ወይም የጡንቻ ህመም ያሉ መለስተኛ የጉንፋን ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ። እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች አብዛኛውን ጊዜ ቀላል እና ጊዜያዊ ናቸው.
አልፎ አልፎ, ይበልጥ ከባድ የሆኑ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊከሰቱ ይችላሉ. እነዚህ እንደ የመተንፈስ ችግር ወይም የፊት እና የጉሮሮ እብጠት ያሉ ከባድ የአለርጂ ምላሾችን ሊያካትቱ ይችላሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ ከባድ ምላሾች እጅግ በጣም ጥቂት መሆናቸውን ልብ ሊባል ይገባል.
መደምደሚያ
የሺንግልዝ ክትባቱ የሽንኩርት በሽታን ለመከላከል እና ክብደቱን በመቀነስ ረገድ በጣም ውጤታማ መሆኑን አረጋግጧል። እንደ መጠነኛ የጎንዮሽ ጉዳቶች ያሉ አሉታዊ ጎኖች ቢኖሩም፣ የክትባቱ አጠቃላይ ጥቅም ከጉዳቱ እጅግ የላቀ ነው። የሺንግልዝ ክትባቱ ለእርስዎ ተስማሚ መሆኑን ለመወሰን ከጤና አጠባበቅ ባለሙያ ጋር መማከር አስፈላጊ ነው, በተለይም ምንም አይነት የጤና ችግሮች ወይም ስጋቶች ካሉዎት.
በየጥ:
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባት መውሰድ ያለበት ማነው?
መ፡ የሺንግልዝ ክትባት እድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ይመከራል፣ ምክንያቱም የሺንግልዝ የመያዝ እድሉ ከእድሜ ጋር ይጨምራል።
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባት ለምን ያህል ጊዜ መከላከያ ይሰጣል?
መ፡ የሺንግልዝ ክትባቱ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከለላ ይሰጣል፣ ጥናቶች ቢያንስ ለአምስት ዓመታት ያህል ውጤታማ ሆኖ እንደሚቆይ ጥናቶች ያሳያሉ።
ጥ፡- የሺንግልዝ ክትባቱ የሺንግልዝ በሽታ ሊያስከትል ይችላል?
መ፡ አይ፣ የሺንግልዝ ክትባት ሺንግልዝ ሊያስከትል አይችልም። ይሁን እንጂ ከክትባቱ በኋላ የሻንችላ በሽታን ማዳበር ይቻላል, ምንም እንኳን አደጋው በከፍተኛ ሁኔታ ቢቀንስም.
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባት በኢንሹራንስ የተሸፈነ ነው?
መ፡ የሺንግልዝ ክትባት ሽፋን እንደ ኢንሹራንስ አቅራቢው ይለያያል። የሽፋን ዝርዝሮችን ለመወሰን ከኢንሹራንስ ኩባንያዎ ጋር መማከር ጥሩ ነው.