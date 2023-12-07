ማጠቃለያ:
ጥንዚዛዎች ብዙውን ጊዜ በአትክልትና በእርሻ ቦታዎች ላይ ተባዮችን የመቆጣጠር ችሎታ ስላላቸው እንደ ጠቃሚ ነፍሳት ይታያሉ. ሆኖም ግን, ሁሉም ladybugs እኩል አይደሉም. አብዛኛዎቹ የ ladybugs ዝርያዎች ምንም ጉዳት የሌላቸው እና ጠቃሚ ቢሆኑም, ችግሮችን ሊያስከትሉ የሚችሉ ጥቂት ዓይነቶች አሉ. ይህ መጣጥፍ መጥፎ የሆነ የ ladybug አይነት ስለመኖሩ ጥያቄን ይዳስሳል፣ ወደ ባህሪያቱ፣ ባህሪ እና የእነዚህ ብዙም የማይፈለጉ የ ladybug ዝርያዎች ሊሆኑ የሚችሉትን ተፅእኖዎች በጥልቀት መመርመር።
መጥፎ የ ladybug አይነት አለ?
ጥንዚዛዎች ወይም እመቤት ጥንዚዛዎች በመባልም የሚታወቁት ጥንዚዛዎች በአጠቃላይ እንደ ጠቃሚ ነፍሳት ይቆጠራሉ። በቀለማት ያሸበረቁ ቀለሞች እና ተለይተው የሚታወቁ ቦታዎች ይታወቃሉ, ይህም እንደ ዝርያው ይለያያል. ሌዲባግስ አፊድ፣ ሚዛኑ ነፍሳት፣ ምስጦች እና ሌሎች የዕፅዋት ተባዮች አዳኞች ናቸው፣ ይህም በተፈጥሮ ተባዮችን ለመከላከል ጠቃሚ አጋሮች ያደርጋቸዋል።
ሆኖም ግን, ሁሉም ladybugs ጠቃሚ አይደሉም. የእስያ እመቤት ጥንዚዛ (ሃርሞኒያ አክሲሪዲስ) ችግርን ሊያስከትሉ ከሚችሉ የ ladybug ዝርያዎች አንዱ ምሳሌ ነው። በመጀመሪያ ወደ ሰሜን አሜሪካ እንደ ባዮሎጂካል ቁጥጥር ወኪል አስተዋወቀ፣ ይህ ወራሪ ዝርያ በአንዳንድ አካባቢዎች አስጨናቂ ሆኗል። ተባዮችን እያደነቁ፣ የእስያ እመቤት ጥንዚዛዎችም በበልግ ወቅት ቤቶችን በብዛት በመውረር ለክረምት መጠለያ መፈለግ ይችላሉ። በቤት ውስጥ መገኘታቸው አስጨናቂ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ንጣፎችን ሊበክል እና በሚረብሽበት ጊዜ መጥፎ ጠረን የሚያወጣ ቢጫ ቀለም ያለው ምስጢር ስለሚለቁ።
ሌላው ችግር ያለበት ጥንዚዛ ዝርያ የሜክሲኮ ባቄላ ጥንዚዛ (Epilachna varivestis) ነው። እንደ አብዛኞቹ ጥንዚዛዎች በዋናነት በተክሎች ተባዮች ላይ ይመገባሉ, የሜክሲኮ ባቄላ ጥንዚዛ ቅጠሎችን, አበቦችን እና የባቄላ ተክሎችን ይመግባቸዋል. የመመገብ እንቅስቃሴያቸው በሰብል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ስለሚያደርስ የምርት መቀነስ እና በአርሶ አደሩ ላይ ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ ያስከትላል።
እነዚህ "መጥፎ" ጥንዚዛዎች ከህጉ ይልቅ የተለዩ መሆናቸውን ልብ ሊባል የሚገባው ነው. አብዛኛዎቹ የ ladybug ዝርያዎች ጠቃሚ ናቸው እና ተባዮችን በመቆጣጠር ሥነ-ምህዳራዊ ሚዛንን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ: ሁሉም ladybugs ጠቃሚ ናቸው?
መ: አብዛኛዎቹ የ ladybug ዝርያዎች የእጽዋት ተባዮች ጠቃሚ አዳኞች ሲሆኑ፣ ልዩ ሁኔታዎች ግን አሉ። እንደ እስያ እመቤት ጥንዚዛ እና የሜክሲኮ ባቄላ ጥንዚዛ ያሉ አንዳንድ ዝርያዎች ቤቶችን በመውረር ወይም ሰብሎችን በማበላሸት ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ።
ጥ: ጠቃሚ እና ጎጂ ladybugs መካከል እንዴት መለየት እችላለሁ?
መ: ጠቃሚ ጥንዚዛዎች በተለምዶ ክብ ቅርጽ፣ ደማቅ ቀለሞች እና የተለዩ ነጠብጣቦች አሏቸው። እንደ እስያ ሴት ጥንዚዛ ያሉ ጎጂ ጥንዚዛዎች የበለጠ የተራዘመ ቅርፅ ሊኖራቸው ይችላል እና በቀለም ሊለያዩ ይችላሉ። ሊከሰቱ የሚችሉ ተባዮችን ለመለየት በክልልዎ ውስጥ ያሉትን የ ladybug ዝርያዎች ልዩ ባህሪያት እራስዎን ማወቅ አስፈላጊ ነው.
ጥ: ጎጂ ጥንዚዛዎች ከተወረሩ ምን ማድረግ እችላለሁ?
መ: እንደ እስያ እመቤት ጥንዚዛዎች ካሉ ጎጂ ጥንዚዛዎች ጋር እየተያያዙ ከሆነ ውጤታማ የአስተዳደር ስልቶችን በተመለከተ መመሪያ ከሚሰጡ የተባይ መቆጣጠሪያ ባለሙያዎች ጋር መማከር ጥሩ ነው። እንደ ቤትዎ ውስጥ ያሉ ስንጥቆችን እና ክፍተቶችን እንደ መዝጋት ያሉ የመከላከያ እርምጃዎች መግቢያቸውን ለመቀነስ ይረዳሉ።
ጥ: ጠቃሚ ጥንዶችን ወደ አትክልቴ እንዴት መሳብ እችላለሁ?
መ: ጠቃሚ ጥንዶችን ለመሳብ ተስማሚ መኖሪያዎችን እና የምግብ ምንጮችን መስጠት ይችላሉ. የተለያዩ የአበባ ተክሎችን መትከል, በተለይም ትናንሽ, የአበባ ማር የበለጸጉ አበቦች, ladybugs ለመሳብ ይረዳል. በተጨማሪም ፀረ ተባይ መድኃኒቶችን ከመጠቀም መቆጠብ እና እንደ ክምር ቅጠሎች ወይም የእንጨት መዋቅሮች ያሉ መጠለያዎችን መስጠት ለእነዚህ ጠቃሚ ነፍሳት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል.
ትርጓሜዎች
– Ladybug፡- ትንሽ፣ ብዙ ጊዜ ደማቅ ቀለም ያለው የኮሲኔሊዳ ቤተሰብ ጥንዚዛ፣ በተለይም በክንፉ ሽፋን ላይ ጥቁር ነጠብጣቦች።
- ጠቃሚ: አወንታዊ ወይም ጠቃሚ ተጽእኖ መኖር.
- አዳኝ፡- በተፈጥሮ ሌሎችን የሚማርክ እንስሳ።
– አፊድ፡- የእፅዋትን ጭማቂ የሚመግብ እና በሰብል ላይ ጉዳት የሚያደርስ ትንሽ ፈሳሽ ነፍሳት።
- መጠን ያላቸው ነፍሳት፡- በእጽዋት ጭማቂ የሚመገቡ እና በእጽዋት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ትናንሽ፣ የማይንቀሳቀሱ ነፍሳት።
- ሚት፡- የዕፅዋት ተባይ ወይም በእንስሳት ላይ ጥገኛ ተውሳክ ሊሆን የሚችል ትንሽ አራክኒድ።
- ወራሪ ዝርያ፡- ከአዲስ አካባቢ ጋር የተዋወቀ እና በአገሬው ተወላጆች ወይም ስነ-ምህዳሮች ላይ ጉዳት የማድረስ አቅም ያለው ተወላጅ ያልሆነ ዝርያ።
ባዮሎጂካል ቁጥጥር፡- ተባዮችን ወይም በሽታዎችን ለመቆጣጠር ህይወት ያላቸውን ፍጥረታት መጠቀም።
- ማጎሳቆል፡- ብስጭት ወይም ምቾት የሚያስከትል ነገር።
- ሥነ-ምህዳራዊ ሚዛን-በሥርዓተ-ምህዳር ውስጥ ያለው የተመጣጠነ ሁኔታ, በአካላት እና በአካባቢያቸው መካከል ያለው ግንኙነት እርስ በርስ የሚጣጣም ነው.
ምንጮች:
- ናሽናል ጂኦግራፊያዊ; https://www.nationalgeographic.com/animals/invertebrates/group/ladybugs/
- የካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ የተቀናጀ የተባይ አስተዳደር ፕሮግራም፡- https://ipm.ucanr.edu/PMG/PESTNOTES/pn74101.html
- የዩናይትድ ስቴትስ የግብርና ዲፓርትመንት; https://www.aphis.usda.gov/aphis/resources/pests-diseases/hungry-pests/the-threat/ladybugs