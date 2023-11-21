የዋልተን ቤተሰብ አሁንም ከዋልማርት ጋር ይሳተፋል?
በችርቻሮ አለም ውስጥ፣ ጥቂት ስሞች ልክ እንደ Walmart ክብደት ይይዛሉ። በዓለም ላይ በገቢ ትልቁ ኩባንያ እንደመሆኑ፣ Walmart ከተመጣጣኝ ዋጋ እና የአንድ ጊዜ ግዢ ጋር ተመሳሳይ ሆኗል። ግን ከዚህ ግዙፍ የችርቻሮ ንግድ ጀርባ ያለው ቤተሰብስ? አሁንም በኩባንያው የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ ይሳተፋሉ? እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
በሟቹ ሳም ዋልተን የሚመራው የዋልተን ቤተሰብ በ1962 ዋልማርትን መሰረተ። ባለፉት አመታት፣ በኩባንያው ውስጥ የቤተሰቡ ተሳትፎ ጉልህ ነበር፣ በርካታ የቤተሰብ አባላት በድርጅቱ ውስጥ ቁልፍ ቦታዎችን ይዘዋል ። ነገር ግን፣ ዋልማርት ወደ ዓለም አቀፋዊ የሀይል ቤት ሲያድግ፣ የቤተሰብ ቀጥተኛ ተሳትፎ ደረጃ ተሻሽሏል።
ዛሬ፣ የዋልተን ቤተሰብ ከዋልማርት ጋር በገንዘብም ሆነ በስትራቴጂካዊ ቅርበት የተሳሰረ ነው። በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ በቀጥታ ባይሳተፉም, አሁንም በኩባንያው ውስጥ ጉልህ የሆነ የባለቤትነት ድርሻ ይይዛሉ. በእርግጥ፣ የቤተሰቡ የዋልማርት የጋራ ባለቤትነት ወደ 50% አካባቢ ይቆማል፣ ይህም አብላጫውን ባለአክሲዮን ያደርጋቸዋል።
የቤተሰቡ ተሳትፎ ከባለቤትነት ያለፈ ነው። በሳም እና በሄለን ዋልተን የተቋቋመው የዋልተን ቤተሰብ ፋውንዴሽን በትምህርት፣ በአካባቢ ጥበቃ ላይ እና በማህበረሰቦች ውስጥ ያለውን የኑሮ ጥራት ማሻሻል ላይ የሚያተኩር በጎ አድራጊ ድርጅት ነው። ፋውንዴሽኑ ለተለያዩ ጉዳዮች ከፍተኛ አስተዋጾ አድርጓል፣ ይህም የቤተሰብ አወንታዊ ተፅእኖ ለመፍጠር ያለውን ቀጣይነት ያለው ቁርጠኝነት ያሳያል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ አባላት እነማን ናቸው?
መ: የዋልተን ቤተሰብ እንደ ጂም ዋልተን፣ አሊስ ዋልተን፣ ሮብ ዋልተን፣ እና ክሪስቲ ዋልተን እና ሌሎችም ያሉ በርካታ አባላትን ያካትታል። እነዚህ ግለሰቦች የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች ናቸው።
ጥ፡ በአሁኑ ጊዜ ለዋልማርት የሚሰሩ የዋልተን ቤተሰብ አባላት አሉ?
መ፡ ቤተሰቡ በዋልማርት የእለት ተእለት ስራዎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ባይኖረውም፣ አንዳንድ የቤተሰብ አባላት በኩባንያው የዳይሬክተሮች ቦርድ ውስጥ ያገለግላሉ። የእነርሱ መገኘት የቤተሰቡ ፍላጎት በከፍተኛው የውሳኔ አሰጣጥ ደረጃ መወከሉን ያረጋግጣል።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ባለቤትነት ዋልማርትን የሚነካው እንዴት ነው?
መ: እንደ አብዛኞቹ ባለአክሲዮኖች፣ የዋልተን ቤተሰብ በኩባንያው አቅጣጫ እና የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቶች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። የባለቤትነት ድርሻቸው የረዥም ጊዜ ስትራቴጂውን እንዲቀርጹ እና ኩባንያው ከራዕያቸው ጋር እንዲጣጣም ያስችላል።
በማጠቃለያው፣ የዋልተን ቤተሰብ በ Walmart የእለት ተእለት ስራዎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ላይኖራቸው ቢችልም፣ የነሱ ተጽእኖ እና የባለቤትነት ድርሻ የኩባንያው ስኬት ዋነኛ አካል ያደርጋቸዋል። ለበጎ አድራጎት ያላቸው ቁርጠኝነት እና በስትራቴጂካዊ ውሳኔዎች ውስጥ ያላቸው ቀጣይነት ያለው ተሳትፎ ለዋልማርት የንግድ ምልክት ያላቸውን ቀጣይነት ያጎላል።