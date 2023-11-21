የPfizer ክትባት ከአሁን በኋላ በአሜሪካ ውስጥ ፍቃድ የለውም?

የPfizer ክትባት በአሜሪካ ውስጥ ከአሁን በኋላ ፍቃድ የለውም?
በቅርብ ጊዜ ውስጥ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል እንደማይችል የሚጠቁሙ ወሬዎች በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች እና በተለያዩ የኦንላይን መድረኮች ላይ ወሬዎች እየተናፈሱ ነው። እነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ክትባቱን በወሰዱ ወይም ሊወስዱ ባሰቡ ግለሰቦች ላይ ግራ መጋባት እና ስጋት ፈጥረዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ ወሬዎች ሙሉ በሙሉ ውሸት መሆናቸውን ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው. የPfizer ክትባቱ ሙሉ በሙሉ የተፈቀደ እና በዩኤስ ውስጥ ለመጠቀም የተፈቀደ ነው።
የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት በአሜሪካ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) በታህሳስ 2020 የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፈቃድ ተሰጥቶታል። ይህ EUA በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋዎች ወቅት ክትባቱን ለማሰራጨት እና ለማስተዳደር ያስችላል። የኮቪድ-19 ወረርሽኝ. የPfizer ክትባት ኮቪድ-19ን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ዉጤታማ መሆኑን የተረጋገጠ ሲሆን ደህንነቱን እና ዉጤታማነቱን ለማረጋገጥ ጥብቅ ምርመራ እና ግምገማ አድርጓል።
በየጥ:
ጥ፡ የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ (ኢዩኤ) ምንድን ነው?
መ፡ EUA ኤፍዲኤ በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋዎች ወቅት እንደ ክትባቶች ያሉ የሕክምና ምርቶችን መገኘት እና መጠቀምን ለማመቻቸት የሚያስችል የቁጥጥር ዘዴ ነው። ምርቶች ለደህንነት እና ውጤታማነት የተወሰኑ መስፈርቶችን እንደሚያሟሉ ያረጋግጣል.
ጥ፡ የPfizer ክትባት ተሰርዟል ወይስ ታግዷል?
መ፡ አይ፣ የPfizer ክትባት አልተሻረም ወይም አልታገደም። አሁንም በዩኤስ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዶለታል እና ለሚያሟሉ ግለሰቦች መሰጠቱን ቀጥሏል።
ጥያቄ፡- ወሬው ከየት መጣ?
መልስ፡ የእነዚህ አሉባልታዎች አመጣጥ ግልፅ አይደለም፣ነገር ግን የተሳሳቱ መረጃዎች በቀላሉ በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች እና በመስመር ላይ መድረኮች ላይ ሊሰራጭ ይችላል። ለትክክለኛ መረጃ እንደ የመንግስት የጤና ኤጀንሲዎች ባሉ ታማኝ ምንጮች ላይ መተማመን አስፈላጊ ነው።
ጥ፡ ስለ Pfizer ክትባት ደህንነት መጨነቅ አለብኝ?
መ፡ አይ፣ የPfizer ክትባት ደህንነትን በተመለከተ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። ደህንነቱን እና ውጤታማነቱን ለማረጋገጥ ሰፊ ምርመራ እና ክትትል አድርጓል። ኤፍዲኤ እና ሌሎች የቁጥጥር አካላት የክትባቱን የደህንነት መገለጫ በቅርበት መከታተላቸውን ቀጥለዋል።
ለማጠቃለል፣ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት በአሜሪካ ውስጥ ተቀባይነት እንደሌለው የሚናገሩት ወሬዎች ሙሉ በሙሉ ውሸት ናቸው። ክትባቱ ሙሉ በሙሉ የተፈቀደ እና ለአገልግሎት የተፈቀደ ሲሆን ግለሰቦች የኮቪድ-19 ክትባቶችን በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ ለማግኘት ታማኝ በሆኑ ምንጮች ላይ መታመን አለባቸው። ክትባቱ ወረርሽኙን ለመዋጋት እና የህዝብን ጤና ለመጠበቅ ወሳኝ መሳሪያ ሆኖ ይቆያል።