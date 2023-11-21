የPfizer ክትባት ከአሁን በኋላ ጥቅም ላይ እንዲውል አልተፈቀደለትም?
በቅርብ ጊዜ ውስጥ፣ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ከአሁን በኋላ ጥቅም ላይ ሊውል እንደማይችል ወሬዎች እየተናፈሱ ነው። እነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች በሰፊው ህዝብ ዘንድ ግራ መጋባትና ስጋት ፈጥረዋል። ነገር ግን፣ እውነትን ከልብ ወለድ መለየት እና የPfizer ክትባት አሁን ያለበትን ደረጃ መረዳት አስፈላጊ ነው።
እውነታው
እስካሁን ድረስ፣ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ዩናይትድ ስቴትስ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ በብዙ የአለም ሀገራት ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዶለታል። ኮቪድ-19ን በመከላከል እና በበሽታው በተያዙ ሰዎች ላይ የበሽታውን ክብደት በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው ተረጋግጧል።
የተሳሳቱ መረጃዎችን ግልጽ ማድረግ;
በPfizer ክትባት ፈቃድ ላይ ያለው ግራ መጋባት በቅርቡ የዩኤስ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) ዕድሜያቸው 16 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች የPfizer-BioNTech ክትባት ሙሉ ፈቃድ ለመስጠት ባደረገው ውሳኔ የመነጨ ሊሆን ይችላል። ይህ ማረጋገጫ ክትባቱ የኤፍዲኤ ጥብቅ መስፈርቶችን ለደህንነት፣ ውጤታማነት እና የአምራችነት ጥራት ማሟላቱን ያመለክታል።
የኤፍዲኤ ይሁንታ ማለት ክትባቱ ቀደም ሲል ያልተፈቀደ ወይም ደህንነቱ ያልተጠበቀ ነበር ማለት እንዳልሆነ ልብ ማለት ያስፈልጋል። የPfizer ክትባት በኤፍዲኤ እና በዓለም ዙሪያ ባሉ ሌሎች ተቆጣጣሪ አካላት የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ (ኢዩኤ) ተሰጥቶ ነበር። የአውሮፓ ህብረት በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋዎች ወቅት የሕክምና ምርቶችን በፍጥነት ለመጠቀም የሚያስችል የቁጥጥር ዘዴ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች:
ጥ፡ የኤፍዲኤ ሙሉ ፈቃድ ማለት የPfizer ክትባት ለድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል አልተፈቀደለትም ማለት ነው?
መ፡ አይ፣ ሙሉ ፍቃድ ማለት ክትባቱ ተጨማሪ የቁጥጥር መስፈርቶችን አሟልቷል ማለት ነው። ለአደጋ ጊዜ አገልግሎት እንደተፈቀደለት ይቆያል።
ጥ፡ የPfizer ክትባት አሁንም በአዳዲስ የቫይረስ አይነቶች ላይ ውጤታማ ነው?
መ፡ አዎ፣ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የPfizer ክትባት ከተለያዩ የኮቪድ-19 ልዩነቶች ጥበቃ ይሰጣል፣ ምንም እንኳን አንዳንዶቹ በተወሰኑ ዝርያዎች ላይ በትንሹ ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ።
ጥ፡ ከPfizer ክትባት ጋር የተያያዙ ጉልህ የሆኑ የደህንነት ስጋቶች አሉ?
መ፡ የPfizer ክትባቱ ሰፊ ምርመራ ተደርጎለት ለደህንነት ምቹ የሆነ መገለጫ ያለው ሆኖ ተገኝቷል። ልክ እንደ ማንኛውም ክትባት፣ እንደ መርፌ ቦታ ላይ ህመም፣ ድካም ወይም ራስ ምታት ያሉ መለስተኛ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል፣ ነገር ግን ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች በጣም ጥቂት ናቸው።
በማጠቃለያው፣ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ጥቅም ላይ እንዲውል የተፈቀደለት እና ቀጣይነት ያለው ወረርሽኙን ለመዋጋት ወሳኝ መሳሪያ ሆኖ ቀጥሏል። ክትባቱን በተመለከተ ለሚነሱ ጥያቄዎች ወይም ጥያቄዎች ከታመኑ ምንጮች በተገኘ ትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን እና የጤና ባለሙያዎችን ማማከር አስፈላጊ ነው።