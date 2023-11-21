የዋልማርት ባለቤት ቢሊየነር ነው?
በችርቻሮ ግዙፍ ኩባንያዎች ውስጥ ዋልማርት በዓለም ላይ ካሉ በጣም ተደማጭነት እና ስኬታማ ኩባንያዎች አንዱ ሆኖ ይቆማል። በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተው የብዙ ሀገር አቀፍ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን በብዙ ምርቶች እና በተመጣጣኝ ዋጋ የሚታወቅ የቤተሰብ ስም ሆኗል። ይሁን እንጂ የዋልማርት ባለቤት የግል ሀብትን በተመለከተ መልሱ በጣም ጥሩ ነው - ባለቤቱ በእርግጥ ቢሊየነር ነው.
የአሁኑ የዋልማርት ባለቤት የኩባንያው መስራች ዘሮች የሆኑት የዋልተን ቤተሰብ ናቸው። የቤተሰቡ ሀብት በዋነኝነት የሚገኘው በድርጅቱ ውስጥ ካለው የባለቤትነት ድርሻ ነው። እ.ኤ.አ. ከ2021 ጀምሮ፣ የዋልተን ቤተሰብ በተከታታይ በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች መካከል ይመደባል፣ አጠቃላይ የተጣራ ዋጋ በመቶ ቢሊዮን ዶላር ይበልጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የዋልማርት ባለቤት ማን ነው?
መልስ፡ የዋልማርት ባለቤት የዋልተን ቤተሰብ፣የኩባንያው መስራች ሳም ዋልተን ዘሮች ናቸው።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ እንዴት ቢሊየነር ሆኑ?
መ: የዋልተን ቤተሰብ ሀብት በዋነኝነት የሚመጣው ከዋልማርት የባለቤትነት ድርሻ ነው። ኩባንያው እያደገና እየሰፋ ሲሄድ ሀብታቸውም እየጨመረ መጣ።
ጥ፡ የዋልተን ቤተሰብ ምን ያህል ሀብታም ነው?
መ: የዋልተን ቤተሰብ በቋሚነት በዓለም ላይ ካሉ በጣም ሀብታም ቤተሰቦች መካከል ይመደባል። እ.ኤ.አ. በ2021 አጠቃላይ ሀብታቸው በመቶ ቢሊዮን ዶላር ይበልጣል።
ጥ፡ ከዋልማርት ጋር የተያያዙ ሌሎች ቢሊየነሮች አሉ?
መ፡ የዋልተን ቤተሰብ የዋልማርት ቀዳሚ ቢሊየነር ቢሆንም ከኩባንያው ጋር በነበራቸው ግንኙነት ቢሊየነር የሆኑ ሌሎች ግለሰቦችም እንደ ቁልፍ ስራ አስፈፃሚዎች እና ባለአክሲዮኖች ያሉ አሉ።
የዋልማርት ባለቤት ሀብት ከኩባንያው አጠቃላይ የፋይናንስ አቋም የተለየ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ባለቤቱ ቢሊየነር ሊሆን ቢችልም፣ የዋልማርት እንደ ኮርፖሬሽን የፋይናንስ ስኬት የሚለካው በገቢው፣ በትርፍቱ እና በገበያ ካፒታላይዜሽን ነው።
ለማጠቃለል ያህል የዋልተን ባለቤት የሆነው የዋልተን ቤተሰብ በእርግጥም ቢሊየነሮች ናቸው። ግዙፉ ሀብታቸው የችርቻሮ ንግድ ድርጅት ስኬት እና ተፅዕኖ ማሳያ ነው፣ይህም በዓለም ላይ ካሉት ትልልቅ እና ትርፋማ ኩባንያዎች መካከል አንዱ ሆኖ እየበለፀገ ይገኛል።