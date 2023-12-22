የ2023 ብርቱካናማ ሳህን፡ የክርክር እና የመቤዠት ማሳያ

በተናፈሱ ወሬዎች እና ግምቶች መካከል፣ የ2023 የኦሬንጅ ቦውል አልተሰረዘም። በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ ዲሴምበር 30 በፍሎሪዳ ሃርድ ሮክ ስታዲየም ሊደረግ ነው። እንደ የፕሬስ ኮንፈረንስ መሰረዝ ያሉ አንዳንድ ያልተጠበቁ ክስተቶች ፅንሰ-ሀሳቦችን እና ጥርጣሬዎችን ሲያባብሱ ፣ ጨዋታው በፍሎሪዳ ግዛት ሴሚኖሌስ እና በጆርጂያ ቡልዶግስ መካከል ያለውን ታላቅ ግጭት ለማሳየት አሁንም መንገድ ላይ ነው።
በዚህ አመት የኦሬንጅ ቦውል ላይ ያለው ውዝግብ ከሴሚኖልስ ከኮሌጅ እግር ኳስ ጨዋታ (ሲኤፍፒ) መቅረት የመነጨ ነው። ምንም እንኳን ያልተሸነፈ ሪከርድ እና የ ACC ሻምፒዮና ቢያሸንፍም ፣ ፍሎሪዳ ግዛት ከታዋቂው የጥሎ ማለፍ ውድድር ወጣ። ደጋፊዎቹም ሆኑ ተንታኞች በዚህ ውሳኔ ግራ በመጋባት እና በመበሳጨት ጨዋታው በተቃውሞ ሰልፉ ሊሰረዝ ይችላል የሚል ግምት ተሰጥቷል።
ይሁን እንጂ የፍሎሪዳ ግዛት አሰልጣኝ ማይክ ኖርቬል በኮሚቴው ውሳኔ የተሰማውን ቅሬታ እና ብስጭት ገልጿል። ሴሚኖሌሎች በውድድር ዘመኑ በሙሉ ጠንክረው ሠርተዋል፣ ነገር ግን በብሔራዊ ደረጃ የማግኘት ዕድል ተነፍገዋል። ሴሚኖሌሎች ለምን የፕሌይ ኦፍ ስዕል አካል መሆን እንደ ሚገባቸው ለአለም ለማሳየት ስለሚፈልጉ የኦሬንጅ ቦውል አሁን የመቤዠት እድልን ይሰጣል።
በሌላ በኩል፣ የጆርጂያ ቡልዶግስ በ2021 እና 2022 ከኋላ ለኋላ ብሄራዊ ሻምፒዮናዎችን እየገዛ ወደ ኦሬንጅ ቦውል ገቡ። አስደናቂ የትራክ ሪኮርዳቸው እና ጠንካራ የቡድን ብቃታቸው ለሴሚኖሌሎች አስፈሪ ተቃዋሚዎች ያደርጋቸዋል። የነዚህ ሁለት ጎበዝ ቡድኖች ፍጥጫ አስደናቂ ትዕይንት እንደሚሆን ተስፋ የሚሰጥ ሲሆን ሁለቱም ወገኖች በሜዳው ያላቸውን ብቃት ለማሳየት ጉጉ ናቸው።
በ2023 የኦሬንጅ ቦውል ላይ ያለው ውዝግብ መፈጠሩን ሲቀጥል፣ አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኖ ይቀራል - ጨዋታው ይቀጥላል። እነዚህ ሁለቱ ቡድኖች ለክብር ሲፋለሙ የእግር ኳስ ደጋፊዎች በጥንካሬ፣ በክህሎት እና በቆራጥነት የተሞላውን ጨዋታ ለማየት በጉጉት ሊጠባበቁ ይችላሉ። ችሮታው ከፍተኛ ነው፣ እና ሴሚኖሌሎች ለመጨረስ ነጥብ አላቸው። በድል ይወጡ ይሆን ወይስ የቡልዶግስ መንግሥት ይቀጥላል? ዲሴምበር 30 ሲመጣ ሁሉም ዓይኖች በብርቱካን ጎድጓዳ ሳህን ላይ ይሆናሉ።