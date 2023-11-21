አዲሱ የሺንግልዝ ክትባት ከቀድሞው የሺንግልዝ ክትባት የተሻለ ነው?
በቅርብ ዓመታት ውስጥ አዲስ የሺንግልዝ ክትባት ለገበያ ቀርቧል, ይህም በህክምና ባለሙያዎች እና በታካሚዎች መካከል ክርክር አስነስቷል. በሁሉም ሰው አእምሮ ውስጥ ያለው ጥያቄ ይህ አዲስ ክትባት በእውነቱ ከቀዳሚው የላቀ ነው ወይ የሚለው ነው። ዝርዝሩን እንመርምር እና በሁለቱ መካከል ያለውን ቁልፍ ልዩነት እንመርምር።
ዞስታቫክስ በመባል የሚታወቀው የድሮ የሺንግልስ ክትባት ከ 2006 ጀምሮ ጥቅም ላይ ውሏል። በ 51% ገደማ የሺንግል ስጋትን እና ድህረ-ሄርፒቲክ ኒቫልጂያ (አሳማሚ የሺንግልስ ውስብስብነት) በ 67% ለመቀነስ ውጤታማ ነበር. ሆኖም, አንዳንድ ገደቦች ነበሩት. ዞስታቫክስ የቀጥታ ክትባት ነበር ይህም ማለት የተዳከመ የቫይረስ አይነት ይዟል። ይህ በሽታ የመከላከል አቅማቸው የተዳከመ፣ ለምሳሌ የካንሰር ህክምና ለሚያደርጉ ወይም የአካል ክፍሎች ትራንስፕላንት ተቀባይ ለሆኑ ሰዎች ተስማሚ እንዳይሆን አድርጎታል።
እ.ኤ.አ. በ2017 በአሜሪካ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) የፀደቀውን ሺንግሪክስ የተባለውን አዲሱን የሺንግልስ ክትባት ያስገቡ። ሺንግሪክስ ሺንግልስን እና ድህረ-ኸርፐቲክ ኒቫልጂያን በመከላከል ረገድ ከ90% በላይ አስደናቂ የውጤታማነት መጠን አለው። ከቀዳሚው በተለየ፣ Shingrix የቀጥታ ያልሆነ ክትባት ነው፣ ይህም የመከላከል አቅማቸው የተዳከመ ለሆኑ ግለሰቦች ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ አዲሱ የሺንግልዝ ክትባት እንዴት ይሠራል?
መ፡ ሺንግሪክስ እንደገና የሚዋሃድ ክትባት ነው፡ ይህም ማለት ከቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ የተወሰነ ፕሮቲን ብቻ ይዟል ማለት ነው። ይህ ፕሮቲን የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን በቫይረሱ ላይ ጠንካራ ምላሽ እንዲያገኝ ያበረታታል, ይህም ሽክርክሪቶችን ይከላከላል.
ጥ፡ አዲሱን የሺንግልዝ ክትባት ማን መውሰድ አለበት?
መ: የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) ከ 50 ዓመት በላይ ለሆኑ አዋቂዎች Shingrix ይመክራል, ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም ዞስታቫክስን የተቀበሉ ቢሆንም.
ጥ፡- የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?
መ: ልክ እንደ ማንኛውም ክትባት, Shingrix እንደ መርፌ ቦታ ላይ ህመም, የጡንቻ ህመም እና ድካም የመሳሰሉ መለስተኛ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል. እነዚህ ምልክቶች በአብዛኛው በጥቂት ቀናት ውስጥ ይጠፋሉ እና የበሽታ መከላከያ ስርዓቱ ለክትባቱ ምላሽ እየሰጠ መሆኑን የሚያሳይ ምልክት ነው.
በማጠቃለያው፣ አዲሱ የሺንግልስ ክትባት ሺንግሪክስ በቀድሞው ክትባት ዞስታቫክስ ላይ ትልቅ መሻሻል ይመስላል። በከፍተኛ የውጤታማነት መጠኑ እና ቀጥታ ባልሆነ ቅንብር፣ Shingrix ሺንግልስን እና ውስብስቦቹን ለመከላከል ደህንነቱ የተጠበቀ እና የበለጠ ውጤታማ አማራጭን ይሰጣል። በተመከረው የዕድሜ ክልል ውስጥ ከወደቁ፣ በሺንግሪክስ ስለመከተብ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር መማከር እራስዎን ከዚህ የሚያሠቃይ እና ሊያዳክም ከሚችል ሁኔታ ለመጠበቅ የጥበብ ውሳኔ ነው።