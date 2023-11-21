አዲሱ ሺንግልዝ ከተተኮሰ ከቀድሞው ይሻላል?
በቅርብ አመታት, አዲስ የሺንግልዝ ክትባት ተጀመረ, ይህም በህክምና ባለሙያዎች እና በታካሚዎች መካከል ክርክር አስነስቷል. ሺንግልዝ፣ እንዲሁም ሄርፒስ ዞስተር በመባልም የሚታወቀው፣ በቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ፣ ተመሳሳይ ቫይረስ በኩፍኝ በሽታ የሚመጣ የሚያሰቃይ የቫይረስ ኢንፌክሽን ነው። በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በተለይም ከ 50 ዓመት በላይ የሆኑትን ይጎዳል. አዲስ ክትባት መጀመሩ ከቀድሞው ጋር ሲነጻጸር ስለ ውጤታማነቱ ጥያቄ አስነስቷል.
ዞስታቫክስ በመባል የሚታወቀው የድሮው ሺንግልዝ ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ የፀደቀው እ.ኤ.አ. በ2006 ነው። በቀጥታ የተዳከመ ክትባት ነበር፣ ይህም ማለት የተዳከመ የቫይረስ አይነት ይዟል። በ 51% ገደማ የሺንግልዝ ስጋትን በመቀነስ ረገድ ውጤታማ ቢሆንም, ውጤታማነቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ በመምጣቱ አዲስ ክትባት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል.
ሺንግሪክስ የተባለው አዲሱ የሺንግልስ ክትባት በኤፍዲኤ በ2017 ጸድቋል። ከዞስታቫክስ በተቃራኒ ሺንግሪክስ የቀጥታ ያልሆነ ክትባት ነው፣ ይህም ማለት ምንም አይነት የቀጥታ ቫይረስ አልያዘም። ይልቁንስ የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓት ለቫሪሴላ-ዞስተር ቫይረስ የሚሰጠውን ምላሽ ከፍ ለማድረግ የሚረዳ ፕሮቲን ይዟል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ሺንግሪክስ ከ 90% በላይ የሽንኩርት እና ውስብስቦቹን ለመከላከል ውጤታማ ነው.
በየጥ:
ጥ፡ የሺንግልዝ ክትባት መውሰድ ያለበት ማነው?
መ: የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) ከዚህ በፊት የሺንግልዝ ነበራቸው ምንም ይሁን ምን ዕድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ የሆናቸው አዋቂዎች የሺንግልዝ ክትባት እንዲወስዱ ይመክራል።
ጥ፡ አዲሱ የሺንግልዝ ክትባት ምን ያህል መጠን ያስፈልጋል?
መ፡ አዲሱ የሺንግልስ ክትባት ሺንግሪክስ በሁለት መጠን ይሰጣል። ሁለተኛው ልክ መጠን ከመጀመሪያው መጠን ከ 2 እስከ 6 ወራት በኋላ ይካሄዳል.
ጥ፡ የአዲሱ የሺንግልዝ ክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?
መ: ልክ እንደ ማንኛውም ክትባት፣ አዲሱ የሺንግልዝ ክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶችን ሊያስከትል ይችላል። በጣም የተለመዱት የጎንዮሽ ጉዳቶች ህመም, መቅላት ወይም በመርፌ ቦታ ላይ እብጠት, እንዲሁም የጡንቻ ህመም, ድካም እና ራስ ምታት ናቸው. እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች ብዙውን ጊዜ ቀላል እና በጥቂት ቀናት ውስጥ በራሳቸው ይጠፋሉ.
በማጠቃለያው፣ አዲሱ የሺንግልስ ክትባት ሺንግሪክስ ከቀድሞው ዞስታቫክስ ጋር ሲነጻጸር ሺንግልስን ለመከላከል ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል። የቀጥታ ያልሆነ አጻጻፍ እና ከፍተኛ ውጤታማነት ዕድሜያቸው 50 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ አዋቂዎች ተመራጭ ያደርገዋል። ይሁን እንጂ በግለሰብ የጤና ሁኔታ እና በሕክምና ታሪክ ላይ በመመርኮዝ የተሻለውን እርምጃ ለመወሰን ሁልጊዜ ከጤና ባለሙያ ጋር መማከር ይመከራል.