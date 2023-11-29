ሙሉ ጨረቃ 14 ቀናት ነው?

ርዕስ፡ ሙሉ ጨረቃ፡ የ14-ቀን ሚስጢርን መግለጥ
መግቢያ:
ሙሉ ጨረቃ ለብዙ መቶ ዘመናት የሰውን ምናብ በመማረክ አስደናቂ እና ምስጢራዊ ስሜትን ቀስቅሳለች። አብዛኞቻችን ያደግነው ሙሉ ጨረቃ አዲስ ጨረቃ ከወጣች ከ14 ቀናት በኋላ ነው ብለን በማመን ነው። ሆኖም፣ በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የጨረቃ ደረጃዎችን ውስብስብነት እንመረምራለን፣ የተለመዱ የተሳሳቱ አመለካከቶችን እናጥፋለን እና የሙሉ ጨረቃን ትክክለኛ ተፈጥሮ ላይ ብርሃን እንሰጣለን።
የጨረቃ ደረጃዎችን መረዳት፡-
ወደ ሙሉ ጨረቃ ቆይታ ከመግባታችን በፊት፣ ስለ ጨረቃ ደረጃዎች ግልጽ የሆነ ግንዛቤን እንፍጠር። ጨረቃ በምድር ዙሪያ ትዞራለች፣ እና ይህን ስታደርግ፣ የበራችበት የገጽታዋ የተለያዩ ክፍሎች ለእኛ ታዩናል። ይህ ክስተት ከምድር የምንመለከታቸው የተለያዩ የጨረቃ ደረጃዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል።
የጨረቃ ዑደት፡-
የጨረቃ ዑደት፣ ሲኖዲክ ወር በመባልም የሚታወቀው፣ ጨረቃ አንድ ሙሉ ዙር ደረጃዎችን ለመጨረስ የምትፈጅበት ጊዜ ነው። ይህ ዑደት በግምት 29.5 ቀናት የሚፈጅ ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ ጨረቃ ከአዲስ ጨረቃ ወደ ሙሉ ጨረቃ እና እንደገና ወደ አዲስ ጨረቃ ትሸጋገራለች።
የሙሉ ጨረቃ ቆይታ፡-
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ሙሉ ጨረቃ ለተወሰነ ጊዜ ለ 14 ቀናት አይቆይም. በምትኩ፣ ጨረቃ በቀጥታ ከፀሐይ ትይዩ በሆነች ቅጽበት፣ ምድር በመካከል ስትቀመጥ ነው። በዚህ ትክክለኛ አሰላለፍ ላይ፣ ጨረቃ በምድር ላይ ካለንበት ቦታ ላይ ሙሉ በሙሉ ደምቃ ትታያለች።
የሙሉ ጨረቃ ደረጃ ትክክለኛ ቆይታ ይለያያል፣በተለምዶ ለጥቂት ደቂቃዎች ወይም ሰዓታት ይቆያል። ነገር ግን፣ ጨረቃ በጨረቃዋ ቅጽበት ዙሪያ ለሁለት ምሽቶች ሙሉ ልትመስል ትችላለች።
የሙሉ ጨረቃን ገጽታ የሚነኩ ምክንያቶች፡-
በርካታ ምክንያቶች የሙሉ ጨረቃን ቆይታ እና ገጽታ እንዲገነዘቡ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ. እነዚህም እንደ ደመና ሽፋን እና ብክለት ያሉ የከባቢ አየር ሁኔታዎች እንዲሁም የጨረቃ አቀማመጥ በምድር ላይ ካሉት ተመልካቾች ጋር የተያያዘ ነው። በተጨማሪም፣ ጨረቃ ለምድር ያላት ቅርበት፣ ፔሪጅ በመባል የሚታወቀው፣ በሚታየው መጠን እና ብሩህነት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ: ሙሉ ጨረቃ ሁልጊዜ ለ 14 ቀናት ይታያል?
መ: አይ፣ ሙሉ ጨረቃ እራሱ የሚቆየው ለጥቂት ደቂቃዎች ወይም ሰዓታት ብቻ ነው። ነገር ግን፣ ጨረቃ ሙሉ ጨረቃ በሆነችበት ቅጽበት ዙሪያ ለጥቂት ምሽቶች ሙሉ ልትመስል ትችላለች።
ጥ: ሙሉ ጨረቃ ብዙውን ጊዜ ከተፈጥሮ በላይ ከሆኑ ክስተቶች ጋር ለምን ይዛመዳል?
መ፡ ሙሉ ጨረቃ እና ከተፈጥሮ በላይ በሆኑ ክስተቶች መካከል ያለው ግንኙነት በአብዛኛው የተመሰረተው በአፈ ታሪክ እና በአፈ ታሪክ ውስጥ ነው። እንደነዚህ ያሉትን የይገባኛል ጥያቄዎች የሚደግፍ ምንም ዓይነት ሳይንሳዊ ማስረጃ ባይኖርም፣ ጨረቃ በሌሊት መገኘትዋ በታሪክ የሰው ልጅ ምናብ እንዲፈጠር አድርጓል።
ጥ፡ ከሙሉ ጨረቃ ጋር የተያያዙ የጤና ችግሮች አሉ?
መ: ታዋቂ እምነቶች ቢኖሩም, ሳይንሳዊ ጥናቶች ሙሉ ጨረቃን እና በሰው ባህሪ ወይም ጤና መካከል ምንም አይነት ተዛማጅነት አላገኙም. ብዙ ጥናቶች በአእምሮ ጤና፣ በእንቅልፍ ሁኔታ ወይም በወንጀል መጠን ላይ “የጨረቃ ውጤት” የሚለውን አስተሳሰብ ውድቅ ያደርጋሉ።
ማጠቃለያ:
ሙሉ ጨረቃ፣ የሰውን ልጅ ለዘመናት ሲማርክ የነበረው የሰማይ ትዕይንት፣ በተለምዶ እንደታሰበው የ14 ቀን ክስተት አይደለም። ይልቁንም፣ ጨረቃ ሙሉ በሙሉ የምትበራበት፣ ለጥቂት ደቂቃዎች ወይም ሰዓታት የምትቆይ ጊዜያዊ ጊዜያዊ ነው። የጨረቃ ደረጃዎችን እውነተኛ ተፈጥሮ በመረዳት የሙሉ ጨረቃን ውበት በአዲስ እይታ ከስህተት እና አፈ ታሪኮች ማድነቅ እንችላለን።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov
- EarthSky: https://earthsky.org