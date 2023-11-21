የኮቪድ ክትባት ከአሁን በኋላ በኤፍዲኤ ተቀባይነት አላገኘም?
ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ የኮቪድ-19 ክትባቶችን የመፅደቅ ሁኔታን በሚመለከት በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ እየተሰራጩ የተሳሳቱ መረጃዎች እየበዙ መጥተዋል። አንድ የተለየ የይገባኛል ጥያቄ ክትባቶቹ በዩኤስ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) ተቀባይነት አያገኙም የሚለው ነው። ነገር ግን እውነታውን ከልብ ወለድ መለየት እና የክትባቶቹን ወቅታዊ ሁኔታ መረዳት አስፈላጊ ነው።
የኤፍዲኤ ማጽደቅ ሂደት
ኤፍዲኤ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለሕዝብ ጥቅም የሚውሉ ክትባቶችን የመገምገም እና የማጽደቅ ኃላፊነት አለበት። ክትባቱ ከመፈቀዱ በፊት ደህንነቱን እና ውጤታማነቱን ለማረጋገጥ በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ ጥብቅ ምርመራ ያደርጋል። አንዴ የእነዚህ ሙከራዎች ውሂብ በደንብ ከተገመገመ፣ ኤፍዲኤ የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ (ኢዩኤ) ወይም ሙሉ ፍቃድ ይሰጣል።
የኮቪድ-19 ክትባቶች ወቅታዊ ሁኔታ
ከሴፕቴምበር 2021 ጀምሮ፣ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተፈቀዱ የኮቪድ-19 ክትባቶች Pfizer-BioNTech፣ Moderna እና Johnson & Johnson ክትባቶች ናቸው። እነዚህ ክትባቶች ሰፊ ምርመራ ያደረጉ ሲሆን በኮቪድ-19 ምክንያት የሚመጣ ከባድ በሽታን፣ ሆስፒታል መተኛትን እና ሞትን ለመከላከል ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ውጤታማ መሆናቸው ተረጋግጧል።
ክትባቶቹ መጀመሪያ ላይ EUA የተቀበሉ ቢሆንም፣ የPfizer-BioNTech ክትባት በቅርቡ ከኤፍዲኤ (FDA) ዕድሜያቸው 16 እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ሙሉ ፈቃድ አግኝቷል። በነሀሴ 23፣ 2021 የተሰጠው ይህ ማፅደቅ በክሊኒካዊ ሙከራዎች እና በገሃዱ ዓለም ማስረጃዎች ላይ ባለው አጠቃላይ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የኤፍዲኤ ይሁንታ ማለት ክትባቱ ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም ማለት ነው?
መ፡ አይ፣ የኤፍዲኤ ማረጋገጫ ክትባቱ የኤጀንሲውን ጥብቅ የደህንነት እና ውጤታማነት መስፈርቶች እንዳሟላ ያሳያል። ኮቪድ-19ን በመከላከል ላይ ስላለው ውጤታማነት ተጨማሪ ማረጋገጫ ይሰጣል።
ጥ፡ ሌሎቹ ክትባቶች አሁንም ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተፈቅዶላቸዋል?
መ: አዎ፣ የ Moderna እና Johnson & Johnson ክትባቶች አሁንም ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተፈቅዶላቸዋል። በኤፍዲኤ እና በሌሎች ተቆጣጣሪ አካላት ቀጣይነት ያለው ግምገማ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል።
ጥ፡ የኤፍዲኤ ፈቃድ የክትባቱን ስርጭት እና ተገኝነት ይለውጠዋል?
መ፡ የኤፍዲኤ ፈቃድ ብዙ ግለሰቦች እንዲከተቡ ሊያበረታታ ይችላል። ይሁን እንጂ የክትባቶቹ ስርጭት እና ተገኝነት አልተቀየረም. አሁንም በሰፊው ለህዝብ ተደራሽ ናቸው።
በማጠቃለያው፣ የኮቪድ-19 ክትባቶች በኤፍዲኤ ተቀባይነት አያገኙም የሚለው አባባል ውሸት ነው። የPfizer-BioNTech ክትባት ሙሉ ፈቃድ አግኝቷል፣ የModerna እና Johnson & Johnson ክትባቶች አሁንም ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተፈቅዶላቸዋል። ከታዋቂ ምንጮች በተገኘ ትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን እና ስለክትባት በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ የጤና ባለሙያዎችን ማማከር አስፈላጊ ነው።