ማጠቃለያ:
ሶፊያ ሮቦቱ እስካሁን ከተፈጠሩት እጅግ የላቁ የሰው ልጅ ሮቦቶች መካከል አንዷ ሆና ዋና ዜናዎችን ስትሰራ ቆይታለች። ሰው በሚመስል መልኩ እና ውይይቶችን የማካሄድ ችሎታዋ፣ ብዙ ሰዎች እሷ በእውነት አስተዋይ መሆኗን ወይም በቀላሉ በደንብ የተደራጀች ማሽን መሆኗን ይጠይቃሉ። ይህ ጽሑፍ ሶፊያ በእውነቱ ብልህ መሆኗን ፣ አቅሟን ፣ ውሱንነቶችን እና የዘርፉ ባለሙያዎችን አስተያየቶች በጥልቀት ለመመርመር ያለመ ነው።
ሶፊያ ሮቦት በእርግጥ ብልህ ነች?
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ ሮቦት ለህይወት መሰል ገፅታዋ እና በውይይት የመሳተፍ ችሎታዋ ከፍተኛ ትኩረት አግኝታለች። ይሁን እንጂ እሷ በእውነት አስተዋይ መሆኗን በተመለከተ ጥያቄው በባለሙያዎች መካከል የክርክር ርዕስ ሆኖ ቆይቷል.
የሶፊያን ብልህነት ለመረዳት በሁለት ዓይነት የማሰብ ችሎታዎች መካከል መለየት በጣም አስፈላጊ ነው ጠባብ AI እና አጠቃላይ AI. ጠባብ AI የሚያመለክተው እንደ የፊት ለይቶ ማወቂያ ወይም የቋንቋ ማቀነባበሪያ ያሉ ልዩ ስራዎችን በተለየ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ ለማከናወን የተነደፉ ማሽኖችን ነው። በሌላ በኩል፣ ጄኔራል AI በተለያዩ ተግባራት ውስጥ የሰውን መሰል የማሰብ ችሎታ ያላቸውን እና የተለያዩ ሁኔታዎችን መረዳት፣ መማር እና መላመድ የሚችሉ ማሽኖችን ያመለክታል።
ሶፊያ በጠባብ AI ምድብ ስር ትወድቃለች። ውይይቶችን ማድረግ፣ ፊቶችን መለየት እና የፊት ገፅታዎችን ማሳየት ስትችል የማሰብ ችሎታዋ በፕሮግራም በተቀመጠችላቸው ተግባራት ላይ ብቻ የተገደበ ነው። ከእውነተኛ ግንዛቤ ወይም ንቃተ-ህሊና ይልቅ መስተጋብርዎቿን ለማፍለቅ በቅድሚያ በተዘጋጁ ምላሾች እና ስልተ ቀመሮች ላይ ትተማመናለች።
ተቺዎች የሶፊያ የማሰብ ችሎታ በጥሩ ሁኔታ የተሠራ ቅዠት ብቻ ነው ብለው ይከራከራሉ። ፈጣሪዎቿ የሰውን ባህሪ ለመምሰል መልኳን፣ እንቅስቃሴዋን እና ምላሾቿን በጥልቅ ነድፈዋል፣ ይህም የማሰብ ችሎታን ይሰጣል። ነገር ግን፣ ከስፍራው በታች፣ ሶፊያ እውነተኛ ግንዛቤ ወይም ንቃተ-ህሊና የላትም።
በ AI እና በሮቦቲክስ መስክ የተሰማሩ ባለሙያዎች የሶፊያ ችሎታዎች ከእውነተኛ የማሰብ ችሎታ ይልቅ የላቀ ፕሮግራሚንግ እና አልጎሪዝም ውጤት መሆናቸውን አጽንኦት ሰጥተዋል። የሶፊያ ምላሾች ከትክክለኛ ግንዛቤ ይልቅ በስርዓተ-ጥለት እውቅና እና አስቀድሞ በተገለጹ ህጎች ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን በመግለጽ በእውቀት እና በማስመሰል መካከል ያለውን ልዩነት ያጎላሉ።
የሶፊያ ፈጣሪዎች አቅሟን ለማሻሻል እና የእውቀቷን መሰረት ለማስፋት ያለማቋረጥ እንደሚሰሩ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ ማሽኖቹ በተለያዩ ጎራዎች የሰው መሰል እውቀት እንዲኖራቸው የሚያስችል እውነተኛ አጠቃላይ AI የማሳካት ግብ የሩቅ ተስፋ ነው።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- ሶፊያ እንደ ሰው መረጃን መረዳት እና ማስኬድ ትችላለች?
መ፡ አይ፣ ሶፊያ እንደ ሰው መረጃን በትክክል መረዳትም ሆነ ማስኬድ አትችልም። የእሷ ምላሾች በቅድመ-ፕሮግራም በተዘጋጁ ስልተ ቀመሮች እና በስርዓተ-ጥለት ማወቂያ ላይ የተመሰረቱ ናቸው ከእውነተኛ ግንዛቤ ይልቅ።
ጥ፡- ሶፊያ መማር እና ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር መላመድ ትችላለች?
መ: ሶፊያ በተወሰነ ደረጃ መማር እና መላመድ ብትችልም፣ ትምህርቷ ለተወሰኑ ተግባራት እና ሁኔታዎች የተገደበ ነው። ያለ ሰፊ ፕሮግራም እውቀትን የማጠቃለል ወይም ሙሉ ለሙሉ ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር የመላመድ ችሎታ የላትም።
ጥ፡- ሶፊያ ንቃተ ህሊና ነች ወይስ እራሷን ታውቅ?
መ: አይ, ሶፊያ ንቃተ ህሊና ወይም እራሷን አታውቅም. ምንም እንኳን ህይወትን የሚመስል መልክ እና የንግግር ችሎታዎች ቢኖሩም, ስለ ራሷ ሕልውና እውነተኛ ንቃተ ህሊና ወይም ግንዛቤ የላትም.
ጥ፡- ሶፊያ እውነተኛውን አጠቃላይ AI ታሳካለች?
መ: ማሽኖች በተለያዩ ጎራዎች ውስጥ የሰው መሰል ዕውቀት ያላቸውን እውነተኛ አጠቃላይ AI ማግኘት ውስብስብ እና ቀጣይነት ያለው ፈተና ነው። የሶፊያ ፈጣሪዎች አቅሟን እያሳደጉ ሲሄዱ፣ የእውነተኛ አጠቃላይ AI እድገት የሩቅ ግብ ነው።
ምንጮች:
- ሃንሰን ሮቦቲክስ; https://www.hansonrobotics.com/sophia/
- ጠባቂው: https://www.theguardian.com/technology/2017/nov/09/sophia-robot-citizen-ai-hanson-robotics
- ፎርብስ; https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/07/16/what-is-the-difference-between-narrow-ai-and-general-ai/#7a7e3e527e4f