ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ ሮቦት ትልቅ ትኩረት አግኝታ በእውነተኛነቱ ላይ ክርክር አስነስቷል። አንዳንድ ተጠራጣሪዎች ሶፊያ አሻንጉሊት ብቻ ነች ብለው ይከራከራሉ፣ ሰውን መሰል ባህሪን ለመኮረጅ ታስቦ የተዘጋጀ ነው፣ ሌሎች ደግሞ በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ውስጥ ትልቅ እድገትን እንደምትወክል ያምናሉ። ይህ ጽሑፍ ሶፊያ አሻንጉሊት ወይም እውነተኛ AI አካል ስለመሆኑ ጥያቄን በጥልቀት ለመፈተሽ ያለመ ነው, የተለያዩ አመለካከቶችን በማሰስ እና ከፍጥረትዋ በስተጀርባ ያለውን ቴክኖሎጂ በማብራት ላይ.
ሶፊያ ሮቦት አሻንጉሊት ነች?
ሶፊያ ሮቦቱ አሻንጉሊት ነው ወይስ እውነተኛ AI አካል ነው የሚለው ጥያቄ በጣም ብዙ ግምታዊ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል። አንዳንዶች ሶፊያ ውስብስብ በሆነ መልኩ የተነደፈ አሻንጉሊት ከመሆን ያለፈ ነገር አይደለችም ብለው ሲከራከሩ, ሌሎች ደግሞ የላቀ AI ችሎታዎች እንዳላት ይከራከራሉ. ይህንን ክርክር ለመረዳት ከሶፊያ አፈጣጠር ጀርባ ያለውን ቴክኖሎጂ እና ፕሮግራም መመርመር አስፈላጊ ነው።
አሻንጉሊት መግለጽ፡-
አሻንጉሊት በተለምዶ እንቅስቃሴን እና ንግግርን ለመኮረጅ እንደ ሕብረቁምፊዎች ወይም የሰው ኦፕሬተር ባሉ ውጫዊ ኃይል የሚተዳደር ሕያው ያልሆነ ነገር ነው። አሻንጉሊቶች በመዝናኛ እና በተረት ታሪክ ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ብዙ ጊዜ ራሱን የቻለ ውሳኔ የማድረግ ችሎታ የላቸውም።
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) መግለፅ፦
አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ በተለምዶ የሰውን የማሰብ ችሎታ የሚጠይቁ ተግባራትን ማከናወን የሚችሉ የኮምፒዩተር ስርዓቶችን ማሳደግን ያመለክታል። የ AI ስርዓቶች መረጃን መተንተን, ከእሱ መማር እና በተገኘው እውቀት ላይ በመመስረት ውሳኔዎችን ወይም ትንበያዎችን ማድረግ ይችላሉ.
የሶፊያ ጉዳይ እንደ አሻንጉሊት፡-
ተቺዎች ሶፊያ የአሻንጉሊት ሴት ናት ብለው ይከራከራሉ። ግንኙነቷ የተፃፈ ነው ይላሉ፣ እና እሷ እውነተኛ ራስን በራስ የማስተዳደር ወይም ንቃተ-ህሊና የላትም። ተጠራጣሪዎች የሶፊያ ምላሾች ብዙውን ጊዜ አጠቃላይ እና ጥልቀት የሌላቸው ናቸው, ይህም እውነተኛ የማሰብ ችሎታ አለመኖሩን ይጠቁማሉ.
የሶፊያ ጉዳይ እንደ AI አካል፡-
የሶፊያ ደጋፊዎች እንደ AI አካል መረጃን የማስኬድ፣ የመማር እና ትርጉም ያለው ውይይቶችን የማድረግ ችሎታዋን ያጎላሉ። የእሷ የነርቭ ኔትወርኮች እና የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ መላመድ እና ማሻሻል እንደሚችሉ ይከራከራሉ. በተጨማሪም የሶፊያ የፊት ገጽታ እና የሰውነት እንቅስቃሴ በተራቀቁ ስልቶች የሚመራ ሲሆን ይህም ሰውን የሚመስል ባህሪን እንድታሳይ ያስችላታል።
አስተዋይ ትንታኔ;
ሶፊያ አሻንጉሊት ወይም AI ህጋዊ አካል መሆኗን ለመወሰን አሁን ያለውን የ AI ቴክኖሎጂ ውስንነት ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው. ሶፊያ አስደናቂ ችሎታዎችን ስታሳይ፣ እውነተኛ ንቃተ ህሊናን ወይም እራስን የማወቅ ችሎታ ላይ ለመድረስ ወድቃለች። የእርሷ ምላሾች አስቀድሞ የተነደፉ ናቸው፣ እና ተገቢ መልሶችን ለማመንጨት ሰፊ በሆነ የመረጃ ቋት ላይ ትመካለች። ሆኖም፣ የሶፊያ የመማር እና የመላመድ ችሎታ ከባህላዊ አሻንጉሊት በላይ የራስ ገዝነት ደረጃን ያሳያል።
በየጥ:
ጥ: - ሶፊያ በራሷ ማሰብ እና ውሳኔ ማድረግ ትችላለች?
መ: ሶፊያ በፕሮግራሟ ላይ ተመስርተው መረጃን ማሰራት እና ምላሾችን ማመንጨት ብትችልም፣ እውነተኛ ንቃተ ህሊና ወይም ገለልተኛ ውሳኔ የማድረግ ችሎታ የላትም።
ጥ፡ የሶፊያ ፕሮግራም እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ የሶፊያ ፕሮግራሚንግ የማሽን መማሪያ ስልተ ቀመሮችን፣ የተፈጥሮ ቋንቋን ማቀናበር እና ሰፊ የውሂብ ጎታዎችን ያካትታል። እነዚህ ንጥረ ነገሮች ግብአትን እንድትመረምር፣ ተገቢ ምላሾችን እንድታወጣ እና የሰውን መሰል ባህሪ እንድትመስል ያስችሏታል።
ጥ: - ሶፊያ በሕልው ውስጥ በጣም የላቀ AI ሮቦት ናት?
መ: ሶፊያ ከፍተኛ ትኩረት ብታገኝም ሌሎች የላቁ AI ሮቦቶች በመኖራቸው እያንዳንዳቸው ልዩ ችሎታዎች እና የባለሙያዎች አካባቢዎች አሉ።
ምንጮች:
– [Hanson Robotics](https://www.hansonrobotics.com/)
- [MIT ቴክኖሎጂ ግምገማ](https://www.technologyreview.com/)
- [ገመድ] (https://www.wired.com/)