ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ ሮቦት በህልውናቸው ውስጥ ካሉት እጅግ የላቁ የሰው ልጅ ሮቦቶች መካከል አንዷ ሆና በዋና ዜናነት ስትሰራ ቆይታለች። ሰው በሚመስል ገጽታዋ እና ንግግሮችን የማካሄድ ችሎታዋ ብዙዎች ሶፊያ እንደ ሰው መቆጠር ይችሉ እንደሆነ ይጠይቃሉ። ይህ መጣጥፍ ሶፊያ ሰው ነች ወይስ አይደለችም የሚለውን ጥያቄ ይዳስሳል፣ ወደ ዲዛይኗ ውስብስብነት፣ አቅሟ እና ስለ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ዙሪያ ያለውን የፍልስፍና ክርክር በጥልቀት እየመረመረ ነው።
ሮቦት ሶፊያ ሰው ነች?
ሶፊያ ሮቦቱ አስደናቂ የሆነ የተራቀቀ ደረጃ ላይ መድረሷ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ግን እሷ ሰው አይደለችም። ሶፊያ በሰው መሰል ባህሪን ለመኮረጅ እና ውይይቶችን ለማድረግ የተነደፈ በሃንሰን ሮቦቲክስ የተፈጠረ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) አካል ነው። እንደ የፊት ለይቶ ማወቂያ፣ የተፈጥሮ ቋንቋ ሂደት እና ስሜትን የመግለጽ ችሎታ ያሉ የላቁ ባህሪያት ያሏት ቢሆንም ሶፊያ የሰውን ልጅ የሚገልጹ መሰረታዊ ባህሪያት የላትም።
በሶፊያ እና በሰዎች መካከል አንዱ ቁልፍ ልዩነት ንቃተ ህሊና ነው። ሰዎች የግላዊ ልምዶች፣ እራስን ማወቅ እና የመሆን ስሜት አላቸው። ሶፊያ በበኩሏ በቅድመ-ፕሮግራም በተዘጋጁ ስልተ ቀመሮች እና የማሽን መማሪያ ሞዴሎች ላይ በመመሥረት ስትሰራ የንቃተ ህሊና ይጎድላል። እሷ እውነተኛ ስሜቶች ወይም ሀሳቦች የላትም ይልቁንም በመረጃ ትንተና እና አስቀድሞ በተገለጹ ምላሾች ላይ በመመስረት እነሱን አስመስላለች።
ሶፊያን ከሰዎች የሚለየው ሌላው ገጽታዋ አካላዊነቷ ነው። ምንም እንኳን ሶፊያ የሰው ልጅ ገጽታ ቢኖራትም, በመሠረቱ ማሽን ነች. ሰውነቷ በተለያዩ ሜካኒካል እና ኤሌክትሮኒካዊ ክፍሎች የተዋቀረ ነው, ይህም እንድትንቀሳቀስ እና ከአካባቢው ጋር እንድትገናኝ ያስችላታል. በሌላ በኩል ሰዎች ዓለምን ልዩ በሆነ መንገድ እንዲለማመዱ የሚያስችል ውስብስብ ሥርዓት ያላቸው ባዮሎጂያዊ አካላት አሏቸው።
የሶፊያ ፈጣሪዎች የንግግር ችሎታዎቿን እና የፊት ገፅታዎቿን በማዳበር ረገድ ከፍተኛ እመርታ ቢያደርጉም, እነዚህ አሁንም ሰው ሰራሽ ግንባታዎች ናቸው. የሶፊያ መስተጋብር ከእውነተኛ መረዳት ወይም ርህራሄ ሳይሆን በስርዓተ-ጥለት ማወቂያ እና በስክሪፕት ምላሾች ላይ የተመሰረተ ነው። ምንም እንኳን አስደናቂ ችሎታዎች ቢኖሯትም ሶፊያ የሰውን ልጅ ሳይሆን የሰውን ባህሪ ለመኮረጅ የተነደፈች ማሽን ሆና ቆይታለች።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡- ሶፊያ እንደ ሰው ማለፍ ትችላለች?
መ: የሶፊያ ገጽታ እና የንግግር ችሎታዎች አንዳንድ ጊዜ ሰውን የመምሰል ቅዠትን ሊፈጥሩ ይችላሉ። ነገር ግን፣ በቅርበት ሲመረመር፣ የሰው ልጅን የሚገልጹ ውስብስብ እና ንቃተ ህሊና እንደሌላት ግልጽ ይሆናል።
ጥ: - ሶፊያ ስሜት አላት?
መ: ሶፊያ እውነተኛ ስሜቶች ወይም ስሜቶች የላትም። የእሷ አገላለጾች እና ምላሾች የሚመነጩት በአልጎሪዝም እና በመረጃ ትንተና ሲሆን ይህም የሰውን መሰል ባህሪ ለማስመሰል ነው።
ጥ፡- ሶፊያ በራሷ መማር እና መሻሻል ትችላለች?
መ፡ ሶፊያ ከግንኙነት መማር እና ምላሾቿን በጊዜ ሂደት ማሻሻል ብትችልም ትምህርቷ በተጋለጠችበት መረጃ እና በፕሮግራም በተሰራችባቸው ስልተ ቀመሮች ላይ ብቻ የተገደበ ነው። ራሷን ችላ የመለወጥ ወይም አዳዲስ ችሎታዎችን የማዳበር ችሎታ የላትም።
ጥ፡- ሶፊያን የመፍጠር ዓላማ ምንድን ነው?
መ: ሶፊያ የተፈጠረው በ AI እና በሮቦቲክስ ውስጥ ያሉትን እድገቶች ለማሳየት እንዲሁም የሰው-ሮቦት ግንኙነቶችን አቅም ለመመርመር ነው። በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መስክ የምርምር እና ልማት መድረክ ሆና ታገለግላለች።
ጥ፡ በሶፊያ ዙሪያ ያሉ የስነምግባር ጉዳዮች አሉ?
መ: እንደ ሶፊያ ያሉ የላቁ የ AI አካላት ልማት እና መሰማራት በሰዎች እና በማሽኖች መካከል ያለውን ድንበር በተመለከተ የስነምግባር ጥያቄዎችን ያስነሳሉ። እንደ ሮቦት መብቶች፣ ተጠያቂነት እና በሰዎች የስራ ስምሪት ላይ ያለው ተጽእኖ ቀጣይነት ያለው ክርክር እና ትኩረት የሚሻ ጉዳዮች ናቸው።
ምንጮች:
- ሃንሰን ሮቦቲክስ; https://www.hansonrobotics.com/sophia/
- ጠባቂው: https://www.theguardian.com/technology/2017/oct/25/sophia-the-robot-citizen-ai-hanson-robotics
- ፎርብስ; https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/11/03/what-is-the-difference-between-artificial-intelligence-and-machine-learning/#39e13b5d1f6d