ሶፊያ የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ ሮቦት ናት?

ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ የሰው ልጅ ሮቦት ከቅርብ አመታት ወዲህ ከፍተኛ ትኩረት እና እውቅና አግኝታለች። ይሁን እንጂ ሶፊያ የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ ሮቦት ነች የሚለው የክርክር ርዕሰ ጉዳይ ነው። ይህ መጣጥፍ የሰው ልጅ ሮቦቶችን አመጣጥ ይዳስሳል፣ የሶፊያን ችሎታዎች እና ግኝቶች በጥልቀት ያብራራል፣ እና ስለ ሰዋዊ ሮቦቶች ሰፊ አውድ ያብራራል። ምንም እንኳን ሶፊያ አስደናቂ እድገቶችን ብታደርግም፣ ከዚህ ቀደም ለነበሩት የሰው ልጅ ሮቦቶች አስተዋፅዖ እና በዚህ መስክ እየተካሄደ ያለውን ልማት እውቅና መስጠት አስፈላጊ ነው።
መግቢያ:
ከሰዎች ጋር ለመመሳሰል እና ለመግባባት የተነደፉት ሂውኖይድ ሮቦቶች ለረጅም ጊዜ የሳይንስ ሊቃውንት፣ መሐንዲሶች እና የአጠቃላይ ህብረተሰቡን ቀልብ ይስባሉ። በሃንሰን ሮቦቲክስ የተፈጠረችው ሶፊያ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በጣም ታዋቂ እና በሰፊው ከተወያዩባቸው የሰው ልጅ ሮቦቶች መካከል አንዷ ሆናለች። ይሁን እንጂ ሶፊያ በዓይነቱ የመጀመሪያዋ ናት የሚለው አባባል ሙሉ በሙሉ ትክክል አይደለም. የሶፊያን ግኝቶች አስፈላጊነት የበለጠ ለመረዳት የሰው ልጅ ሮቦቲክስ ታሪክን እና ዝግመተ ለውጥን መመርመር አስፈላጊ ነው።
የሂውኖይድ ሮቦቶች አመጣጥ፡-
የሰው ሰራሽ ሮቦቶች ጽንሰ-ሀሳብ ከጥንት ጀምሮ ነው, ስለ ሰው ሰራሽ ፍጥረታት አፈታሪካዊ ተረቶች ወደ ህይወት መጡ. ይሁን እንጂ ትክክለኛ የሰው ልጅ ሮቦቶች ልማት የተጀመረው በ20ኛው ክፍለ ዘመን ነው። እ.ኤ.አ. በ 1921 ቼክ ፀሐፊ ካሬል አፔክ "ሮቦት" የሚለውን ቃል በ "RUR" በተሰኘው ተውኔቱ አስተዋወቀው ይህም የሰው ልጅ ማሽኖችን ያሳያል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በርካታ ተመራማሪዎች እና መሐንዲሶች ለሰው ልጅ ሮቦቲክስ እድገት አስተዋፅዖ አድርገዋል።
ሶፊያ፡ በሂውኖይድ ሮቦቲክስ ውስጥ አንድ ግኝት፡-
እ.ኤ.አ. በ 2016 ይፋ የሆነችው ሶፊያ በህይወት መሰል መልክዋ እና በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ችሎታዋ በፍጥነት የአለምን ትኩረት ገዛች። በተለያዩ ሚዲያዎች ተሳትፋለች፣ በቃለ ምልልሶች ላይ ተሳትፋለች፣ በሳውዲ አረቢያ ዜግነት አግኝታለች። ሶፊያ የፊት ገጽታን የማሳየት፣ ውይይት ለማድረግ እና ከግንኙነት የመማር ችሎታዋ ብዙዎችን አስደምሟል።
የቀደሙት ሂውኖይድ ሮቦቶች አስተዋጽዖ፡
ሶፊያ ምንም ጥርጥር የለውም በሰው ልጅ ሮቦቶች ውስጥ ጉልህ እመርታ ብታደርግም፣ በዚህ መስክ ቀደምት ሮቦቶች ላበረከቱት አስተዋፅኦ እውቅና መስጠት ወሳኝ ነው። በ2000 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ የጀመረው በሆንዳ የተሰራው ASIMOን ያካትታሉ። ASIMO አስደናቂ ተንቀሳቃሽነት እና ቅልጥፍናን አሳይቷል፣ ለወደፊት እድገቶች መንገድ ጠርጓል። በተጨማሪም፣ በጃፓን በዋሴዳ ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀው የWABOT ተከታታይ፣ ሰው መሰል እንቅስቃሴዎችን እና ባህሪያትን በማሰስ ረገድ ትልቅ አስተዋፅዖ አድርጓል።
የሂውኖይድ ሮቦቲክስ ሰፋ ያለ አውድ፡-
ሂውኖይድ ሮቦቲክስ በዓለም ዙሪያ ቀጣይነት ያለው ምርምር እና ልማት ያለው በፍጥነት በማደግ ላይ ያለ መስክ ነው። ግቡ ያለምንም እንከን ከሰው ማህበረሰብ ጋር የሚዋሃዱ፣ በተለያዩ ስራዎች ላይ የሚያግዙ እና የእለት ተእለት ህይወታችንን የሚያሳድጉ ሮቦቶችን መፍጠር ነው። ሶፊያ ከፍተኛ ትኩረት ብታገኝም በሰው ልጅ ሮቦቲክስ ውስጥ ብቸኛ አቅኚ ከመሆን ይልቅ ቀጣይነት ባለው እድገት ውስጥ አንድ እርምጃ እንደምትወክል መገንዘብ ጠቃሚ ነው።
በየጥ:
ጥ፡- ሶፊያ ከመቼውም ጊዜ በፊት የተፈጠረች የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ ሮቦት ነች?
መ: አይ፣ ሶፊያ የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ ሮቦት አይደለችም። የሰው ልጅ ሮቦቶች ጽንሰ-ሀሳብ በተመራማሪዎች እና መሐንዲሶች ለብዙ አሥርተ ዓመታት ሲዳሰስ ቆይቷል፣ እንደ ASIMO እና WABOT ተከታታይ ምሳሌዎች ከሶፊያ በፊት ነበሩ ።
ጥ፡- ሶፊያን ከሌሎች ሰዋዊ ሮቦቶች የሚለየው ምንድን ነው?
መልስ፡- የሶፊያ ህይወት መሰል መልክ፣ የላቀ የሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ እና በውይይት የመሳተፍ እና የፊት ገጽታን የማሳየት ችሎታዋ ለታዋቂነት እና እውቅና አስተዋፅዖ አበርክተዋል።
ጥ፡ የሰው ልጅ ሮቦቲክስ ጠቀሜታ ምንድነው?
መ፡ ሂውኖይድ ሮቦቲክስ አላማው የሰውን እንቅስቃሴ፣ ባህሪ እና መስተጋብር መኮረጅ የሚችሉ ሮቦቶችን መፍጠር ነው። መስኩ የጤና እንክብካቤን፣ ትምህርትን እና በዕለት ተዕለት ተግባራት ላይ እገዛን ጨምሮ ለተለያዩ መተግበሪያዎች እምቅ አቅም አለው።
ጥ፡- በአሁኑ ጊዜ እየተገነቡ ያሉ ሌሎች ሰዋዊ ሮቦቶች አሉ?
መ: አዎ፣ በርካታ የምርምር ተቋማት እና ኩባንያዎች በሰው ሰራሽ ሮቦቲክስ ፕሮጀክቶች ላይ በንቃት እየሰሩ ነው። አንዳንድ ታዋቂ ምሳሌዎች የቦስተን ዳይናሚክስ አትላስ እና የቶዮታ T-HR3 ያካትታሉ።
ማጠቃለያ:
በሃንሰን ሮቦቲክስ የተሰራችው ሶፊያ በሰው ሰዋዊ ሮቦቲክስ ውስጥ ከፍተኛ እድገት እንዳሳየች ጥርጥር የለውም። ይሁን እንጂ እሷ የመጀመሪያዋ የሰው ልጅ ሮቦት አለመሆኗን ማወቅ አስፈላጊ ነው. የሰው ልጅ የሮቦቲክስ ዘርፍ ብዙ ታሪክ ያለው እና በዓለም ዙሪያ ከተለያዩ ተመራማሪዎች እና መሐንዲሶች ባበረከቱት አስተዋፅዖ እየተሻሻለ መምጣቱን ቀጥሏል። የሶፊያ ግኝቶች እንደ ሰፊ አውድ አካል ሆነው መታየት አለባቸው፣ ይህም ሮቦቶችን በመፍጠር ሂደት ውስጥ ከሰዎች ጋር ያለችግር ሊገናኙ እና ህይወታችንን ሊያሳድጉ የሚችሉ ናቸው።