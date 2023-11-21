የሳም ንብረት የዋልማርት ነው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ ለወትሮው ሸማች ግራ የሚያጋቡ ግንኙነቶች እና የባለቤትነት መብቶች አሉ። አንዱ እንደዚህ አይነት ጥያቄ በተደጋጋሚ የሚነሳው የሳም ክለብ የዋልማርት ንብረት ነው ወይ የሚለው ነው። ማናቸውንም ውዥንብር ለማጥራት፣ በሁለቱ ግዙፍ የችርቻሮ ነጋዴዎች መካከል ያለውን ግንኙነት እንመርምር።
ግንኙነቱ፡-
አዎ፣ የሳም ክለብ የዋልማርት ንብረት ነው። በእርግጥ የሳም ክለብ የዋልማርት ኢንክ. ይህ ግንኙነት ከ1983 ጀምሮ ዋልማርት የመጋዘን ክለብ ሰንሰለት ሲገዛ ቆይቷል።
የሳም ክለብ ምንድን ነው?
ሳም ክለብ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የችርቻሮ መጋዘን ክለብ ሲሆን በቅናሽ ዋጋ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። ከሌሎች የመጋዘን ክለቦች ጋር ተመሳሳይ በሆነ ሞዴል ይሰራል፣ ለአባላቱ ብዛት ያላቸውን እቃዎች ያቀርባል። በመላው ዩናይትድ ስቴትስ እና በዓለም አቀፍ ደረጃ የሳም ክለብ ለግለሰቦች እና ለንግድ ድርጅቶች ታዋቂ የገበያ መዳረሻ ሆኗል።
በየጥ:
1. የሳም ክለብ እና ዋልማርት አንድ መደብር ናቸው?
የሳም ክለብ እና ዋልማርት ሁለቱም በአንድ የወላጅ ኩባንያ የተያዙ ሲሆኑ፣ የተለዩ አካላት ናቸው። ሳም ክለብ ምርቱን እና አገልግሎቶቹን ለማግኘት አመታዊ ክፍያ የሚከፍሉ አባላትን በማስተናገድ እንደ መጋዘን ክለብ ይሰራል። በሌላ በኩል ዋልማርት ለሰፊው ህዝብ ክፍት የሆነ ባህላዊ የችርቻሮ መደብር ነው።
2. የዋልማርት አባልነቴን በሳም ክለብ መጠቀም እችላለሁ?
የለም፣ የዋልማርት አባልነትዎን በሳም ክለብ መጠቀም አይችሉም። ሁለቱ ቸርቻሪዎች የተለያዩ የአባልነት ፕሮግራሞች አሏቸው፣ እና የአባልነት አባልነት የሌላውን መዳረሻ አይሰጥዎትም። ሆኖም ዋልማርት ለደንበኞቹ የራሱ ጥቅሞችን እና ቅናሾችን ይሰጣል።
3. በሳም ክለብ እና ዋልማርት ያሉ ምርቶች እና ዋጋዎች አንድ አይነት ናቸው?
በሳም ክለብ እና ዋልማርት በሚቀርቡት ምርቶች ላይ መጠነኛ መደራረብ ሊኖር ቢችልም፣ ዋጋው እና ምርጫው ሊለያይ ይችላል። የሳም ክለብ ለአባላቱ በብዛት እና በቅናሽ ዋጋ በማቅረብ ላይ ያተኮረ ሲሆን ዋልማርት ደግሞ ሰፋ ያለ ምርቶችን በመደበኛ የችርቻሮ ዋጋ ያቀርባል።
በማጠቃለያው፣ የሳም ክለብ የዋልማርት ንብረት ነው። ምንም እንኳን የተለያዩ አካላት ቢሆኑም ግንኙነታቸው የጋራ ሀብቶችን እና ጥቅሞችን ይፈቅዳል. የሳም ክለብን የመጋዘን ክለብ ልምድ ወይም የዋልማርት ምቾትን ብትመርጡ ሁለቱም ቸርቻሪዎች የደንበኞቻቸውን ፍላጎት ለማሟላት የተለያዩ ምርቶችን ያቀርባሉ።