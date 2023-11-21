የሳም ክለብ የዋልማርት ንብረት ነው?
በችርቻሮ አለም ውስጥ እንደ ዋልማርት ታዋቂ የሆኑ ጥቂት ስሞች አሉ። ግዙፉ የችርቻሮ ንግድ ከተመጣጣኝ ዋጋዎች እና ከተለያዩ ምርቶች ጋር ተመሳሳይ ሆኗል. ግን ስለ ሳም ክለብስ? የዋልማርት ባለቤትነት ነው? ወደ ዝርዝር ጉዳዮች እንዝለቅ።
ባለቤትነት፡
አዎ፣ የሳም ክለብ የዋልማርት ንብረት ነው። እንደውም የችርቻሮ ቤሄሞት ቅርንጫፍ ነው። የሳም ክለብ የተመሰረተው እ.ኤ.አ. በ1983 ዋልማርትን የመሰረተው ያው ባለራዕይ ስራ ፈጣሪ በሆነው ሳም ዋልተን ነው። ባለፉት ዓመታት የሳም ክለብ ወደ ታዋቂ የአባልነት-ብቻ መጋዘን ክለብ አድጓል፣ የጅምላ ምርቶችን እና ልዩ ቅናሾችን ለአባላቱ ያቀርባል።
የሳም ክለብ ምንድን ነው?
የሳም ክለብ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ክለብ ሲሆን የተለያዩ ምርቶችን ማለትም ሸቀጣ ሸቀጦችን፣ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን፣ የቤት እቃዎችን እና ሌሎችንም ያቀርባል። እንደ ኮስትኮ ካሉ ሌሎች የመጋዘን ክለቦች ጋር ተመሳሳይ በሆነ ሞዴል ይሰራል። የሳም ክለብ እና የቅናሽ ዋጋዎቹን ለማግኘት አባላት አመታዊ ክፍያ ይከፍላሉ። ክለቡ ለአባላቱ ጥራት ያለው ምርት በተመጣጣኝ ዋጋ ለማቅረብ ያለመ ሲሆን ይህም ለግለሰቦችም ሆነ ለንግድ ድርጅቶች ማራኪ እንዲሆን አድርጎታል።
በየጥ:
1. በሳም ክለብ ለመግዛት አባልነት ያስፈልጋል?
አዎ፣ በሳም ክለብ ለመግዛት አባልነት ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ አባል ያልሆኑ ሰዎች አሁንም ትንሽ የአገልግሎት ክፍያ በመክፈል በሳም ክለብ ቦታዎች መግዛት ይችላሉ።
2. የዋልማርት አባልነቴን በሳም ክለብ መጠቀም እችላለሁ?
የለም፣ Walmart እና Sam's Club የተለየ የአባልነት ፕሮግራሞች አሏቸው። የዋልማርት አባልነት ለሳም ክለብ መዳረሻ አይሰጥም፣ እና በተቃራኒው።
3. በሳም ክለብ ውስጥ ያሉት ዋጋዎች ከዋልማርት ያነሱ ናቸው?
የሳም ክለብ እና ዋልማርት በተለያዩ የዋጋ አወጣጥ ሞዴሎች ይሰራሉ። ሁለቱም ተወዳዳሪ ዋጋዎችን ሲያቀርቡ፣ የሳም ክለብ በጅምላ ግዢ እና ለአባላቱ ልዩ ቅናሾች ላይ ያተኩራል።
በማጠቃለያው፣ የሳም ክለብ የዋልማርት ንብረት ነው። በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ክለብ እንደመሆኖ፣ ሳም ክለብ በተወዳዳሪ ዋጋ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። ስለዚህ፣ ለሁሉም የጅምላ ግብይት ፍላጎቶችዎ የአንድ ማቆሚያ ሱቅ እየፈለጉ ከሆነ፣ የሳም ክለብ ለእርስዎ ቦታ ብቻ ሊሆን ይችላል።