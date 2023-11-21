የሳም ክለብ ባለቤትነት በቻይና ነው?
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ ታዋቂው የአሜሪካ የአባልነት ብቸኛ የችርቻሮ ማከማቻ ክለብ የሆነው ሳም ክለብ በቻይና ባለቤትነት የተያዘ ነው የሚሉ ወሬዎች አሉ። እነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች በሸማቾች መካከል ግራ መጋባት እና ስጋት ፈጥረዋል። እንግዲያውስ እውነታውን በጥልቀት እንመርምርና በዚህ ጉዳይ ላይ ትንሽ ብርሃን እናድርግ።
በመጀመሪያ እና ከሁሉም በላይ የሳም ክለብ በቻይና ያልተያዘ መሆኑን ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው. ኩባንያው የዋልማርት ኢንክ. ዋልማርት የሳም ክለብን በ1983 ገዛው፣ ቻይና በአለም ኢኮኖሚ ውስጥ ዋና ተዋናይ ከመሆኗ ከረጅም ጊዜ በፊት።
የሳም ክለብ በዋልማርት ጃንጥላ ስር እንደ የተለየ አካል ሆኖ ይሰራል፣ ለአባላቱ በቅናሽ ዋጋ ሰፊ ምርቶችን ያቀርባል። በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ከ600 በላይ ቦታዎች ያለው የሳም ክለብ የጅምላ ግዢዎችን እና ልዩ ቅናሾችን ለሚፈልጉ ግለሰቦች እና ንግዶች መዳረሻ ሆኗል።
በየጥ:
ጥ፡ ዋልማርት በቻይና ነው የተያዘው?
መ፡ አይ፣ ዋልማርት በ1962 በሳም ዋልተን የተመሰረተ የአሜሪካ ሁለገብ የችርቻሮ ኮርፖሬሽን ነው። ዋልማርት በቻይና ውስጥ ትልቅ ቦታ ቢኖረውም፣ ዋና መስሪያ ቤቱን በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኝ በይፋ የሚሸጥ ኩባንያ ነው።
ጥ፡ ሰዎች የሳም ክለብ በቻይና የተያዘው ለምንድነው ብለው ያስባሉ?
መልስ፡ ግራ መጋባት ሊፈጠር የሚችለው በሳም ክለብ የሚሸጡ ብዙ ምርቶች በቻይና ውስጥ በመመረታቸው ነው። ይህ ማለት ግን ኩባንያው ራሱ የቻይና ነው ማለት አይደለም።
ጥ፡ በዩናይትድ ስቴትስ በቻይና የተያዙ የችርቻሮ ሰንሰለቶች አሉ?
መ: አዎ፣ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የሚሰሩ የቻይናውያን የችርቻሮ ሰንሰለቶች አሉ። ይሁን እንጂ የሳም ክለብ ከእነዚህ ውስጥ አንዱ አይደለም.
በማጠቃለያው የሳም ክለብ ባለቤትነት በቻይና ነው የሚለው አባባል ከእውነት የራቀ ነው። የሳም ክለብ የአሜሪካ ግዙፍ ችርቻሮ የዋልማርት ቅርንጫፍ ነው። የምንገዛቸውን ምርቶች አመጣጥ ማወቅ አስፈላጊ ቢሆንም የባለቤትነት እና የድርጅት መዋቅርን በተመለከተ እውነታውን ከልብ ወለድ መለየትም አስፈላጊ ነው።