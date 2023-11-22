ሳም ዋልተን አሁንም በህይወት አለ?
በንግዱ ዓለም፣ ጥቂት ስሞች እንደ ሳም ዋልተን ምሳሌያዊ ናቸው። ዋልተን የዋልማርት መስራች እንደመሆኖ የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን አብዮት አድርጎ ዛሬ እየዳበረ የሚሄድ ኢምፓየር ገነባ። ሆኖም፣ በጥያቄው ዙሪያ አንዳንድ ግራ መጋባት እና መላምቶች ነበሩ፡ ሳም ዋልተን አሁንም በህይወት አለ?
መልሱ አይደለም ነው። ሳም ዋልተን በ5 ዓመቱ በኤፕሪል 1992, 74 አረፈ። የእሱ ሞት የዋልማርት ዘመንን ያበቃ ነበር፣ ነገር ግን ትሩፋቱ ይቀጥላል። የዋልተን ፈጠራ ስልቶች እና ተመጣጣኝ እቃዎችን ለደንበኞች ለማቅረብ ቁርጠኝነት የኩባንያውን እሴት ቀርጾ በስራው ላይ ተጽእኖ ማሳደሩን ቀጥሏል።
በየጥ:
ጥ፡ ሳም ዋልተን ማን ነበር?
መልስ፡ ሳም ዋልተን ዋልማርትን በ1962 የመሰረተ አሜሪካዊ ነጋዴ እና ስራ ፈጣሪ ነበር።በታሪክ ውስጥ በጣም ስኬታማ ከሆኑ ስራ ፈጣሪዎች አንዱ ተብሎ በሰፊው ይታሰባል።
ጥ፡ ሳም ዋልተን የሞተው መቼ ነው?
መልስ፡ ሳም ዋልተን ሚያዝያ 5, 1992 ከዚህ አለም በሞት ተለየ።
ጥ፡ ሳም ዋልተን በችርቻሮ ኢንዱስትሪው ላይ ምን ተጽዕኖ አሳደረ?
መ: ሳም ዋልተን የቅናሽ መደብሮች ጽንሰ-ሀሳብን በማስተዋወቅ የችርቻሮ ኢንዱስትሪውን አሻሽሏል። በዝቅተኛ ዋጋ፣ ሰፊ የምርት ምርጫ እና ምርጥ የደንበኞች አገልግሎት በማቅረብ ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ደንበኞችን በመሳብ ዋልማርት የችርቻሮ ችርቻሮ ግዙፉ ሆኖ እንዲገኝ ረድቷል።
ጥ፡ የዋልማርት ወቅታዊ ሁኔታ ምንድነው?
መ: ዋልማርት አሁንም በዓለም ላይ ካሉት ትላልቅ የችርቻሮ ኮርፖሬሽኖች አንዱ ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በሺዎች የሚቆጠሩ መደብሮችን ይሰራል እና የመስመር ላይ መገኘቱን ማስፋፋቱን ቀጥሏል።
ሳም ዋልተን ከእኛ ጋር ላይሆን ቢችልም፣ ራእዩ እና መርሆቹ የዋልማርትን ስራዎች መምራታቸውን ቀጥለዋል። ለደንበኛ እርካታ ያለው ቁርጠኝነት እና ተመጣጣኝ ምርቶችን ለማቅረብ ቁርጠኝነት ዋልማርትን የቤተሰብ ስም አድርጎታል። የእሱ የፈጠራ ስልቶች ተጽእኖ ዛሬም በችርቻሮ ኢንዱስትሪ ውስጥ ሊሰማ ይችላል.
በማጠቃለያው፣ የሳም ዋልተን ውርስ በዋልማርት ስኬት ይኖራል። ምንም እንኳን አሁን በህይወት ባይኖርም, ለችርቻሮ ኢንዱስትሪ ያበረከተው አስተዋፅኦ ለዘላለም ሲታወስ ይኖራል.