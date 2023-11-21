የድህረ-አፍንጫ ጠብታ የኮቪድ ምልክት ነው?
እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መካከል፣ ከቫይረሱ ጋር ተያይዘው ስላሉት የተለያዩ ምልክቶች መረጃ ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው። ትኩሳት፣ ሳል እና የትንፋሽ ማጠር እንደ የተለመዱ ምልክቶች በሰፊው የሚታወቁ ቢሆንም፣ ከአፍንጫ በኋላ የሚንጠባጠብ ጠብታ የ COVID-19 ምልክትም ስለመሆኑ አንዳንድ ግራ መጋባት ተፈጥሯል። ወደዚህ ርዕስ እንመርምርና በጉዳዩ ላይ ትንሽ ብርሃን እናድርግ።
ከአፍንጫው በኋላ የሚንጠባጠብ ሁኔታ በጉሮሮ እና በአፍንጫ ምንባቦች ጀርባ ላይ ከመጠን በላይ የሆነ ንፍጥ ሲከማች ጉሮሮውን ወይም ሳልን ለማጽዳት የማያቋርጥ ፍላጎት ያስከትላል። ብዙውን ጊዜ በአለርጂዎች, በ sinus ኢንፌክሽን ወይም በተለመደው ጉንፋን ምክንያት ይከሰታል. ነገር ግን፣ ከአፍንጫ በኋላ የሚንጠባጠብ ብቻውን የኮቪድ-19 ትክክለኛ ምልክት አለመሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል።
እንደ የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) ዘገባ ከሆነ በጣም የተለመዱት የኮቪድ-19 ምልክቶች ትኩሳት፣ ሳል እና የትንፋሽ እጥረት ናቸው። እነዚህ ምልክቶች ብዙውን ጊዜ በድካም ፣ በጡንቻ ወይም በሰውነት ህመም ፣ በጉሮሮ ውስጥ ህመም ፣ ጣዕም ወይም ማሽተት ያከትማሉ። በአንዳንድ የኮቪድ-19 ጉዳዮች የድህረ-አፍንጫ ጠብታ ሊከሰት ቢችልም እንደ ዋና ምልክት አይቆጠርም።
በየጥ:
ጥ፡- ከአፍንጫ በኋላ የሚወርድ ጠብታ የኮቪድ-19 ምልክት ሊሆን ይችላል?
መ፡ በአንዳንድ የኮቪድ-19 ጉዳዮች ላይ ከአፍንጫ በኋላ የሚወርድ ጠብታ ሊከሰት ቢችልም እንደ ዋና ምልክት አይቆጠርም። ትኩሳት፣ ሳል እና የትንፋሽ ማጠር ከቫይረሱ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ምልክቶች ናቸው።
ጥ፡ የኮቪድ-19 ዋና ምልክቶች ምንድናቸው?
መ፡ የ COVID-19 ዋና ምልክቶች ትኩሳት፣ ሳል እና የትንፋሽ ማጠርን ያካትታሉ። ሌሎች የተለመዱ ምልክቶች ድካም, የጡንቻ ወይም የሰውነት ህመም, የጉሮሮ መቁሰል እና ጣዕም ወይም ሽታ ማጣት ያካትታሉ.
ጥ: ከአፍንጫ በኋላ የሚንጠባጠብ መንስኤ ምንድን ነው?
መልስ፡ ከአፍንጫው በኋላ የሚንጠባጠብ በአለርጂ፣ በሳይነስ ኢንፌክሽን ወይም በጉንፋን ምክንያት ሊከሰት ይችላል። በጉሮሮ እና በአፍንጫ ምንባቦች ጀርባ ላይ ከመጠን በላይ የሆነ ንፍጥ ሲከማች ይከሰታል.
ጥ፡ ከአፍንጫ በኋላ የሚንጠባጠብ ጠብታ ካለብኝ መጨነቅ አለብኝ?
መ፡- ከአፍንጫው በኋላ የሚንጠባጠብ ማንኛውም የኮቪድ-19 ምልክቶች ከሌለዎት ለጭንቀት መንስኤ ሊሆን አይችልም። ነገር ግን፣ ተጨማሪ ምልክቶች ከታዩ ወይም እርግጠኛ ካልሆኑ፣ መመሪያ ለማግኘት የጤና እንክብካቤ ባለሙያን ማማከር ጥሩ ነው።
ለማጠቃለል፣ በኮቪድ-19 አንዳንድ አጋጣሚዎች ከአፍንጫ በኋላ የሚንጠባጠብ ጠብታ ሊከሰት ቢችልም፣ እንደ ዋና ምልክት አይቆጠርም። ከአፍንጫው በኋላ የሚንጠባጠብ ምንም አይነት ሌላ ምልክት ሳይታይዎት ከሆነ, እንደ አለርጂ ወይም ጉንፋን ባሉ ሌሎች ምክንያቶች የመከሰቱ እድሉ ከፍተኛ ነው. ነገር ግን፣ ማንኛውም ስጋት ካለብዎ ወይም ተጨማሪ ምልክቶች ካጋጠሙዎት በንቃት መከታተል እና የጤና እንክብካቤ ባለሙያ ማማከር ሁል ጊዜ አስፈላጊ ነው።