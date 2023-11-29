Pleiades ህብረ ከዋክብት ነው?

ርዕስ፡ ምስጢራትን መግለጥ፡ ፕሌያድስ በእርግጥ ህብረ ከዋክብት ነውን?
መግቢያ:
የሌሊት ሰማይ ሁል ጊዜ የሰውን ልጅ ይማርካል፣ በሚያንጸባርቁ ኮከቦች እና የሰማይ ድንቆች። ከእነዚህ አስደናቂ ነገሮች መካከል፣ የፕሌያድስ ክላስተር በታሪክ ውስጥ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን ባህሎች ምናብ ገዝቷል። ግን ፕሌይድስ በእርግጥ የሕብረ ከዋክብት ስብስብ ነው? በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ወደዚህ የሰማይ ድንቅነት ጥልቅነት እንመረምራለን።
ውሎችን መግለጽ፡
1. ህብረ ከዋክብት፡- በሌሊት ሰማይ ላይ ሊታወቅ የሚችል ንድፍ የሚፈጥሩ የከዋክብት ቡድን፣ ብዙ ጊዜ አፈ ታሪካዊ ምስሎችን፣ እንስሳትን ወይም ነገሮችን ይወክላሉ።
2. ፕሌያድስ፡- ሰባት እህቶች በመባልም ይታወቃል፣ ፕሌያድስ በታውረስ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ ክፍት የኮከብ ስብስብ ነው። በዓይን የሚታይ እና በተለያዩ ስልጣኔዎች ለዘመናት ሲታዘብ እና ሲከበር ቆይቷል።
የፕሌይዶች ተፈጥሮ;
ፕሌያድስ፣ ብዙውን ጊዜ ህብረ ከዋክብት ብለው ይሳሳታሉ፣ በእውነቱ የተከፈተ የኮከብ ስብስብ ነው። ከምድር የእይታ መስመር የተነሳ አብረው ከሚታዩ ከዋክብት ከተውጣጡ ህብረ ከዋክብት በተቃራኒ ፕሌያድስ በስበት ኃይል የታሰረ ከአንድ ሞለኪውላዊ ደመና የተፈጠረ የከዋክብት ስብስብ ነው። በመቶዎች የሚቆጠሩ ኮከቦችን ያቀፈ ሲሆን በጣም ታዋቂዎቹ በአይን የሚታዩ ናቸው።
አመጣጥ እና አፈ ታሪክ፡-
ፕሌያድስ ከጥንት ጀምሮ የሰውን ሀሳብ ይማርካል። በግሪክ አፈ ታሪክ ውስጥ፣ ክላስተር የአትላስ እና የፕሊዮን ሰባት ሴት ልጆችን ይወክላል፣ ስለዚህም “ሰባት እህቶች” የሚል ስም ተሰጥቶታል። በአለም ላይ ያሉ የተለያዩ ባህሎች ከፕሌይዴስ ጋር የተቆራኙ የራሳቸው ልዩ ትርጓሜዎች እና ታሪኮች አሏቸው።
ሳይንሳዊ ጠቀሜታ፡-
ፕሌይዴስ ከአፈ-ታሪካዊ ማራኪነቱ ባሻገር ትልቅ ሳይንሳዊ እሴት አለው። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ይህንን ክላስተር ያጠናሉ ስለ ከዋክብት የዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን ለማግኘት፣ በፕሌይዴስ ውስጥ ያሉት ኮከቦች በአንጻራዊ ሁኔታ ወጣት በመሆናቸው ዕድሜያቸው ወደ 100 ሚሊዮን ዓመታት ገደማ ይገመታል። ሳይንቲስቶች የእነዚህን ከዋክብት ባህሪያት እና ባህሪ በመመልከት ስለ ከዋክብት አፈጣጠር፣ የዝግመተ ለውጥ እና የኮከብ ስብስቦች ተለዋዋጭነት ያላቸውን ግንዛቤ ማሳደግ ይችላሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ 1፡- ፕሌይድስ በባዶ ዓይን ሊታይ ይችላል?
መ1፡ አዎ፣ ፕሌያድስ በአብዛኛዎቹ የአለም ክፍሎች በራቁት ዓይን ይታያል። የእሱ የተለየ የከዋክብት ንድፍ በቀላሉ እንዲታወቅ ያደርገዋል.
ጥ 2፡ ፕሌይድ ከምድር ምን ያህል ይርቃል?
መ2፡ ፕሌያድስ ከምድር በ440 የብርሃን አመታት ርቀት ላይ ይገኛል።
Q3፡ በፕሌይዴስ ክላስተር ውስጥ ፕላኔቶች አሉ?
መ 3፡ በፕሌያድስ ክላስተር ውስጥ ምንም ፕላኔቶች አልተገኙም ባይባልም በመካሄድ ላይ ያለው ጥናት በከዋክብት ዙሪያ ያሉትን ኤክሶፕላኔቶችን ለመለየት ያለመ ነው።
ጥ 4፡ ዓመቱን ሙሉ ፕሌይዶች መከበር ይቻላል?
መ 4፡ አዎ፣ ፕሌያድስ ዓመቱን ሙሉ ሊከበር ይችላል፣ ነገር ግን በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ በክረምት ወራት በጣም ታዋቂ ነው።
ማጠቃለያ:
ለማጠቃለል፣ ፕሌያድስ ህብረ ከዋክብት ሳይሆን የሰውን ልጅ ለዘመናት ሲማርክ የኖረ ክፍት የኮከብ ስብስብ ነው። ውበቱ፣ አፈ ታሪኳ እና ሳይንሳዊ ጠቀሜታው የጥናት እና ምልከታ ጉዳዩን የሚማርክ ያደርገዋል። የፕሌያድስን እውነተኛ ተፈጥሮ በመረዳት፣ የአጽናፈ ዓለሙን ድንቆች እናደንቃቸዋለን እና ከምድራዊ ግዛታችን ባሻገር ያሉትን ምስጢራት መመርመርን መቀጠል እንችላለን።