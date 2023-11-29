ፕላኔት የአካል ብቃት ፍራንቸስ ነው?

ርዕስ፡ የፍራንቸስ ምስጢርን መግለጥ፡ ፕላኔት የአካል ብቃት ፍራንቼዝ ነውን?
መግቢያ:
ፕላኔት የአካል ብቃት በተመጣጣኝ የአባልነት ክፍያዎች እና ከፍርድ ነፃ በሆነ አካባቢ በሚታወቀው የአካል ብቃት ኢንዱስትሪ ውስጥ ታዋቂ ስም ሆኗል። ምልክቱ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ እና ከዚያም አልፎ ተደራሽነቱን እየሰፋ ሲሄድ፣ ብዙ ግለሰቦች ፕላኔት የአካል ብቃት እንደ ፍራንቻይዝ ትሰራ እንደሆነ ያስባሉ። በዚህ ጽሁፍ ውስጥ የፕላኔት የአካል ብቃት ስራ ሞዴልን ውስብስብነት እንመረምራለን፣ የፍራንቻይዚንግ ጽንሰ-ሀሳብን እንመረምራለን እና ፕላኔት የአካል ብቃትን ከባህላዊ የፍራንቻይዝ ስርዓት የሚለየውን ልዩ አቀራረብ ላይ ብርሃን እናበራለን።
ፍራንቸዚንግ መረዳት፡
ወደ ፕላኔት የአካል ብቃት ዝርዝሮች ከመግባታችን በፊት፣ መጀመሪያ ፍራንቻይዝ ምን እንደሆነ እንገልፃለን። ፍራንቻይዝ ማለት አንድ ግለሰብ ወይም አካል (ፍራንቺሱር) ለሌላ ሰው ወይም ህጋዊ አካል (ፍራንቺሲው) የተቋቋመውን የምርት ስም፣ ስርአቶችን እና ድጋፎችን ተጠቅሞ የንግድ ሥራ እንዲሰራ መብት የሚሰጥበት የንግድ ሞዴል ነው። በተቋቋመው የምርት ስም የመስራት መብትን ለማግኘት ፍራንቺዚው የመጀመሪያ ክፍያ እና ቀጣይነት ያለው የሮያሊቲ ክፍያ ለፍራንቺሰሩ ይከፍላል።
ፕላኔት የአካል ብቃት፡ የተለየ አቀራረብ፡
ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ፕላኔት የአካል ብቃት እንደ ባህላዊ ፍራንቻይዝ አይሰራም። ይልቁንስ "ፍራንቻይዝ መሰል" ስርዓት በመባል የሚታወቀውን ልዩ የንግድ ሞዴል ይከተላል. ይህ አካሄድ ግለሰቦች በፕላኔት የአካል ብቃት ብራንድ ስር የራሳቸውን የአካል ብቃት ክለቦች እንዲይዙ እና እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፣ ነገር ግን ከተለመዱት የፍሬንችስ ክፍያዎች እና ከባህላዊ ፍራንቺሶች ጋር የተቆራኙ የሮያሊቲ ክፍያ ሳይኖር።
Planet Fitness በፕላኔት የአካል ብቃት ስም ጂም ለመክፈት ለሚፈልጉ ፍላጎት ላላቸው ግለሰቦች የፍቃድ ስምምነት ይሰጣል። ይህ ስምምነት የምርት ስሙን የግብይት ቁሳቁሶችን፣የመሳሪያ ግዢ ፕሮግራሞችን እና ቀጣይነት ያለው ድጋፍ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል። ነገር ግን፣ ከባህላዊ ፍራንቺሶች በተለየ፣ ፕላኔት የአካል ብቃት በገቢ ላይ በመመስረት የመጀመሪያ የፍሬንችስ ክፍያ ወይም ቀጣይነት ያለው የሮያሊቲ ክፍያ አያስከፍልም።
የፕላኔት የአካል ብቃት ፈቃድ ሞዴል ጥቅሞች፡-
የፕላኔት የአካል ብቃት ፈቃድ ሞዴል ወደ የአካል ብቃት ኢንደስትሪ ለመግባት ለሚፈልጉ ግለሰቦች በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል።
1. ዝቅተኛ የፋይናንሺያል እንቅፋት፡- ከፍተኛ የፍሬንችስ ክፍያዎችን እና የሮያሊቲ ክፍያን በማስወገድ የፕላኔት የአካል ብቃት ፈቃድ አሰጣጥ ሞዴል በሚሹ የጂም ባለቤቶች ላይ ያለውን የፋይናንስ ጫና ይቀንሳል። ይህ ወደ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ንግድ በተለይም ውስን ካፒታል ላላቸው ግለሰቦች የበለጠ ተደራሽ ለማድረግ ያስችላል።
2. የግብይት ድጋፍ፡- ፍቃድ ሰጪዎች በፕላኔት አካል ብቃት ከተመሰረተው የምርት መለያ እና የግብይት ቁሶች ተጠቃሚ ይሆናሉ። ይህ ድጋፍ ደንበኞችን ለመሳብ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ውስጥ ታማኝነትን ለመገንባት ይረዳል.
3. የመሳሪያ ግዥ ፕሮግራሞች፡- የፕላኔት የአካል ብቃት የፈቃድ ስምምነት ተመራጭ የመሳሪያ ግዥ ፕሮግራሞችን ማግኘትን ያጠቃልላል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ ያለፍቃድ ስምምነት የፕላኔት የአካል ብቃት ጂም በግል መክፈት እችላለሁን?
መ፡ አይ፣ ፕላኔት የአካል ብቃት የጂም ባለቤቶች በምልክታቸው ስር ለመስራት የፍቃድ ስምምነት እንዲገቡ ይጠይቃሉ።
ጥ፡ ከPlanet Fitness የፈቃድ አሰጣጥ ሞዴል ጋር የተያያዙ ቀጣይ ክፍያዎች ወይም የሮያሊቲ ክፍያዎች አሉ?
መ፡ አይ፣ ፕላኔት የአካል ብቃት በገቢ ላይ በመመስረት ቀጣይ ክፍያዎችን ወይም የሮያሊቲ ክፍያ አያስከፍልም። ይሁን እንጂ ፈቃዶች ለራሳቸው የሥራ ማስኬጃ ወጪዎች ተጠያቂ ናቸው.
ጥ፡ የኔን ጂም ወደ ፕላኔት የአካል ብቃት ቦታ መቀየር እችላለሁን?
መ፡ አዎ፣ ፕላኔት የአካል ብቃት ለነባር ጂሞች የመቀየር እድሎችን ይሰጣል። ሆኖም ከብራንድ መመዘኛዎች ጋር መጣጣምን ለማረጋገጥ የተወሰኑ መስፈርቶች እና መመሪያዎች መሟላት አለባቸው።
ጥ፡ Planet Fitness ለፈቃድ ሰጪዎች ምን አይነት ድጋፍ ይሰጣል?
መ፡ ፕላኔት የአካል ብቃት የግብይት ድጋፍን፣ የመሣሪያ ግዢ ፕሮግራሞችን ማግኘት እና ለፈቃድ ሰጪዎች ቀጣይነት ያለው የአሠራር መመሪያ ይሰጣል።
ማጠቃለያ:
ፕላኔት የአካል ብቃት እንደ ተለምዷዊ ፍራንቻይዝ የማይሰራ ቢሆንም፣ የፈቃድ መስጫ ሞዴሉ ለሚሹ የጂም ባለቤቶች ከፍራንቻይዝ ክፍያዎች እና የሮያሊቲዎች ሸክም ውጭ በጥሩ ሁኔታ በተረጋገጠ የንግድ ስም ስር እንዲሰሩ ልዩ እድል ይሰጣል። ይህ አካሄድ ፕላኔት የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በአካል ብቃት ኢንደስትሪ ውስጥ በፍጥነት እንዲያሰፋ አስችሎታል፣ ይህም ተመጣጣኝ እና ከፍርድ ነጻ የሆነ የአካል ብቃት አማራጮችን በዓለም ዙሪያ ለሚገኙ ማህበረሰቦች ያቀርባል።