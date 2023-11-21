Pfizer አሁንም የኮቪድ ክትባትን እያመረተ ነው?
ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተደረገው ዓለም አቀፍ ውጊያ የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ክትባቶችን በማዘጋጀት እና በማምረት ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውተዋል። ከዋነኞቹ የክትባት አምራቾች አንዱ የሆነው Pfizer በዚህ ጦርነት ግንባር ቀደም ሆኖ ቆይቷል። ነገር ግን ወረርሽኙ መሻሻል እንደቀጠለ ብዙ ሰዎች Pfizer አሁንም የኮቪድ ክትባትን በንቃት እያመረተ እንደሆነ እያሰቡ ነው። እስቲ ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የPfizer የኮቪድ ክትባት ማምረት ወቅታዊ ሁኔታ
እስካሁን፣ Pfizer የኮቪድ ክትባትን እያመረተ ነው። ኩባንያው የአለምን የክትባት ፍላጎት ለማሟላት ያለመታከት እየሰራ ሲሆን የምርት አቅሙን በማሳደጉ ቋሚ አቅርቦት እንዲኖር አድርጓል። ከባዮኤንቴክ ጋር በመተባበር የተሰራው የPfizer ክትባት ኮቪድ-19ን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ዉጤታማ መሆኑን አረጋግጧል እና በብዙ ሀገራት የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ አግኝቷል።
በየጥ
ጥ፡ የPfizer ኮቪድ ክትባት ምን ያህል መጠን ሊዘጋጅ ይችላል?
መ፡ ፒፊዘር በ3 እስከ 2021 ቢሊየን የሚደርሱ የኮቪድ ክትባቱን ለማምረት አላማ እንዳለው ተናግሯል።
ጥ፡ የPfizer የክትባት ምርትን የሚነኩ የአቅርቦት ሰንሰለት ችግሮች አሉ?
መ: ልክ እንደ ማንኛውም መጠነ ሰፊ የማምረት ሂደት፣ Pfizer በአቅርቦት ሰንሰለቱ ውስጥ አንዳንድ ችግሮች አጋጥመውታል። ይሁን እንጂ ኩባንያው እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በንቃት ሲሰራ የቆየ ሲሆን የምርትና የስርጭት ሂደትን በተቀላጠፈ በማረጋገጥ ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል።
ጥ፡ Pfizer የክትባት ምርትን ለመጨመር ከሌሎች ኩባንያዎች ጋር በመተባበር እየሰራ ነው?
መ: አዎ፣ Pfizer የማምረት አቅሙን ለማስፋት ከበርካታ የኮንትራት አምራቾች ጋር በመተባበር አድርጓል። እነዚህ ትብብሮች Pfizer የክትባት ጥረቱን እንዲያሳድጉ እና የአለምን ፍላጎት እንዲያሟሉ ረድተውታል።
ጥ፡ የPfizer COVID ክትባትን ለማቋረጥ እቅድ አለ?
መ፡ እስካሁን ድረስ Pfizer የኮቪድ ክትባቱን ማምረት ለማቆም ማቀዱን የሚጠቁሙ ምልክቶች የሉም። ኩባንያው ቀጣይነት ያለው ወረርሽኙን ለመከላከል ክትባቶችን ለማምረት እና ለማቅረብ ቁርጠኛ ነው።
በማጠቃለያው ፒፊዘር የኮቪድ ክትባትን በንቃት እያመረተ ሲሆን የአለምን ፍላጎት ለማሟላት በትጋት እየሰራ ነው። በቀጣይ ጥረቶቹ እና በትብብር ድርጅቱ ወረርሽኙን ለማጥፋት የሚያግዙ የክትባት አቅርቦትን ለማረጋገጥ ያለመ ነው።