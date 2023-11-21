Pfizer ወይም Moderna የተሻለ ነው?
ዓለምን በኮቪድ-19 ላይ ለመከተብ በሚደረገው ሩጫ ሁለት የመድኃኒት ፋብሪካዎች ግንባር ቀደም ተዋናዮች ሆነው ብቅ አሉ፡- Pfizer እና Moderna። ሁለቱም ኩባንያዎች በጣም ውጤታማ የሆኑ ክትባቶችን አዘጋጅተዋል, ግን የትኛው የተሻለ ነው? በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ እንዲረዳዎ በPfizer እና Moderna መካከል ያለውን ልዩነት ጠለቅ ብለን እንመርምር።
የ mRNA ክትባቶች;
ሁለቱም Pfizer እና Moderna mRNA ክትባቶችን ፈጥረዋል፣ ይህም የቫይረሱን ትንሽ ቁራጭ የጄኔቲክ ቁስ አካልን የመከላከል ምላሽን የሚጠቀም ቴክኖሎጂ ነው። እነዚህ ክትባቶች የቀጥታ ቫይረሱን የያዙ አይደሉም እና COVID-19 ሊሰጡዎት አይችሉም። ይልቁንም ሰውነትዎ ቫይረሱን እንዴት እንደሚያውቅ እና እንደሚዋጋ ያስተምራሉ።
ውጤታማነት:
ሁለቱም ክትባቶች በክሊኒካዊ ሙከራዎች ውስጥ አስደናቂ የውጤታማነት ደረጃዎችን አሳይተዋል። የPfizer ክትባት 95% አካባቢ የውጤታማነት መጠን ሪፖርት አድርጓል፣ የModena's ክትባት ደግሞ በግምት 94% ያህል የውጤታማነት መጠን አለው። እነዚህ ቁጥሮች ሁለቱም ክትባቶች ምልክታዊ COVID-19ን ለመከላከል በጣም ውጤታማ መሆናቸውን ያመለክታሉ።
ማከማቻ እና ስርጭት;
በሁለቱ ክትባቶች መካከል ያለው አንድ ቁልፍ ልዩነት በማከማቻቸው መስፈርቶች ላይ ነው። የPfizer ክትባት በ -70 ዲግሪ ሴልሺየስ (-94 ዲግሪ ፋራናይት) አካባቢ በጣም ቀዝቃዛ በሆነ የሙቀት መጠን መቀመጥ አለበት። ይህ ለብዙ የጤና እንክብካቤ ተቋማት እና የስርጭት አውታሮች የሎጂስቲክስ ፈተናዎችን ይፈጥራል። በሌላ በኩል የModerena ክትባት በመደበኛ ማቀዝቀዣ -20 ዲግሪ ሴልሺየስ (-4 ዲግሪ ፋራናይት) ውስጥ ሊከማች ይችላል, ይህም በቀላሉ ለመያዝ እና ለማሰራጨት ያስችላል.
የጎንዮሽ ጉዳቶች:
ሁለቱም ክትባቶች ተመሳሳይ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሏቸው, በአጠቃላይ ቀላል እና ጊዜያዊ ናቸው. እነዚህ በመርፌ ቦታ ላይ ህመም፣ ድካም፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ ትኩሳት እና ማቅለሽለሽ ሊያጠቃልሉ ይችላሉ። ለሁለቱም ክትባቶች ከባድ የአለርጂ ምላሾች በጣም ጥቂት ናቸው.
በየጥ:
ጥ፡ የትኛውን ክትባት እንደምወስድ መምረጥ እችላለሁ?
መ: በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች በPfizer እና Moderna መካከል የመምረጥ አማራጭ አይኖርዎትም። የክትባት መገኘት እንደ እርስዎ ቦታ እና በጤና ባለስልጣናት በተተገበረው የስርጭት እቅድ ሊለያይ ይችላል።
ጥ፡ እነዚህ ክትባቶች ደህና ናቸው?
መ: ሁለቱም Pfizer እና Moderna ክትባቶች ጥብቅ ምርመራ ተካሂደዋል እና እንደ ኤፍዲኤ ባሉ ታዋቂ የቁጥጥር ኤጀንሲዎች ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተፈቅዶላቸዋል። ኮቪድ-19ን ለመከላከል ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ውጤታማ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
ጥ: ጥበቃው ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል?
መ፡ በእነዚህ ክትባቶች የሚሰጠው የጥበቃ ጊዜ አሁንም እየተጠና ነው። ሆኖም፣ አሁን ያለው መረጃ እንደሚያመለክተው ጥበቃው ከአሁን በኋላ ካልሆነ ቢያንስ ለብዙ ወራት ሊቆይ ይገባል።
ለማጠቃለል፣ ሁለቱም Pfizer እና Moderna በኮቪድ-19 ላይ በጣም ውጤታማ የሆኑ ክትባቶችን ፈጥረዋል። በሁለቱ መካከል ያለው ምርጫ ብዙውን ጊዜ እንደ ማከማቻ መስፈርቶች ወደ ሎጂስቲክስ ነገሮች ይወርዳል። የትኛውም አይነት ክትባት ቢወስዱ፣ ክትባት መውሰድ ወረርሽኙን ለመዋጋት እና እራስዎን እና ሌሎችን ከቫይረሱ ለመጠበቅ ወሳኝ እርምጃ ነው።