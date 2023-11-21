Pfizer ከአሁን በኋላ ስልጣን የለውም?
በሚገርም ሁኔታ፣ ከዋነኞቹ የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች አንዱ የሆነው Pfizer የኮቪድ-19 ክትባቱን የማሰራጨት ፍቃድ እንደሌለው ወሬ እየተናፈሰ ነው። እነዚህ አሉባልታዎች በPfizer ክትባት ላይ እየተማመኑ ካሉት ወረርሽኞች እራሳቸውን ለመከላከል በህዝቡ ዘንድ ግራ መጋባት እና ስጋት ፈጥረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብርሃን ለማብራት እውነታውን በጥልቀት እንመርምርና በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን እናንሳ።
አሁን ያለው የPfizer ፍቃድ ሁኔታ ምን ይመስላል?
ከተወራው በተቃራኒ፣ የPfizer's COVID-19 ክትባት አሁንም በአለም ዙሪያ ባሉ የተለያዩ ተቆጣጣሪ አካላት፣ የዩናይትድ ስቴትስ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ)፣ የአውሮፓ መድኃኒቶች ኤጀንሲ (ኢማ) እና የዓለም ጤና ድርጅት (ኤ.ኤም.ኤ) ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዶለታል። የአለም ጤና ድርጅት). እነዚህ ድርጅቶች ማፅደቃቸውን ከመስጠታቸው በፊት የክትባቱን ደህንነት እና ውጤታማነት መረጃ በጥልቀት ገምግመዋል።
ለምንድነው Pfizer ፈቀዳ እንደሚያጣው ወሬዎች ያሉት?
ግራ መጋባቱ የተፈጠረው የPfizer ክትባት በተወሰኑ አገሮች ወይም ክልሎች በጊዜያዊነት በመታገዱ ነው። እንደዚህ አይነት እገዳዎች ብዙም ያልተለመዱ አይደሉም እና በተለምዶ ሊከሰቱ የሚችሉ አሉታዊ ተፅእኖዎች ሲነገሩ እንደ ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃ ይተገበራሉ። ይሁን እንጂ እነዚህ እገዳዎች ጊዜያዊ ናቸው እና የፍቃድ ማጣትን አያመለክቱም.
ለጊዜያዊ እገዳዎች ምክንያቶች ምንድን ናቸው?
ጊዜያዊ እገዳዎች በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰቱ ይችላሉ, ይህም አሉታዊ ተፅእኖዎችን መመርመር, በተወሰኑ ስብስቦች ውስጥ የጥራት ቁጥጥር ጉዳዮችን መለየት, ወይም የክትባቱን የአስተዳደር መመሪያዎች ማሻሻል አስፈላጊነትን ጨምሮ. እነዚህ እገዳዎች የክትባቶችን ደህንነት እና ውጤታማነት ለማረጋገጥ የቁጥጥር ሂደት አካል ናቸው.
ስለ Pfizer ክትባት ደህንነት መጨነቅ አለብኝ?
የለም፣ ከመጠን በላይ መጨነቅ አያስፈልግም። የPfizer ክትባት ጊዜያዊ እገዳዎች እና ቀጣይነት ያለው ክትትል የህዝብን ጤና ለመጠበቅ በስራ ላይ ያሉ ጥብቅ የደህንነት ፕሮቶኮሎች አካል ናቸው። የቁጥጥር አካላት የክትባቱን ደህንነት መረጃ ያለማቋረጥ ይገመግማሉ እና ስጋቶች ካሉ አፋጣኝ እርምጃ ይወስዳሉ። እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የPfizer ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀ እና ኮቪድ-19ን ለመከላከል በጣም ውጤታማ ነው።
በማጠቃለያው፣ የPfizer's COVID-19 ክትባት ለድንገተኛ አደጋ ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዶለታል፣ ምንም እንኳን ወሬው ሌላ ቢሆንም። ጊዜያዊ እገዳዎች የቁጥጥር ሂደቱ መደበኛ አካል ናቸው እና እንደ ፍቃድ ማጣት በተሳሳተ መንገድ ሊተረጎሙ አይገባም. ከታመኑ ምንጮች በተገኘ ትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን እና እነዚህን ፈታኝ ጊዜያት ለማለፍ የህዝብ ጤና መመሪያዎችን መከተል አስፈላጊ ነው።