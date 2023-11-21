የPfizer ኮቪድ ክትባት ከአሁን በኋላ ፈቃድ የለውም?

Pfizer ኮቪድ ክትባት ከአሁን በኋላ ፈቃድ የለውም?
በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች ላይ በተሰራጨው የተሳሳተ መረጃ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ከአሁን በኋላ ጥቅም ላይ ሊውል እንደማይችል የሚጠቁሙ የይገባኛል ጥያቄዎች ተነስተዋል። እነዚህ ወሬዎች ክትባቱን በወሰዱ ወይም ሊወስዱ በታቀዱ ግለሰቦች ላይ ግራ መጋባትና ስጋት ፈጥረዋል። ይሁን እንጂ እነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ውሸት መሆናቸውን ግልጽ ማድረግ አስፈላጊ ነው.
የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት፣ በPfizer ከ BioNTech ጋር በመተባበር፣ የአሜሪካ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ)፣ የአውሮፓ መድኃኒቶች ኤጀንሲ (EMA) እና የዓለምን ጨምሮ በዓለም ዙሪያ ባሉ የተለያዩ ተቆጣጣሪ አካላት የአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዶለታል። የጤና ድርጅት (WHO)። እነዚህ ድርጅቶች ፍቃድ ከመስጠቱ በፊት የክትባቱን ደህንነት እና ውጤታማነት መረጃ በሚገባ ገምግመዋል።
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ላለው የPfizer-BioNTech ክትባት የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ (ኢ.አ.አ.) በማለቁ ምክንያት ግራ መጋባት ሊፈጠር ይችላል። ነገር ግን፣ የአውሮፓ ህብረት ጊዜው አልፎበታል ማለት ክትባቱ አይፈቀድም ማለት እንዳልሆነ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ይልቁንም ክትባቱ ከአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ሁኔታ ወደ ሙሉ ተቀባይነት ደረጃ መሸጋገሩን ያመለክታል።
በየጥ:
ጥ፡ የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ ምን ማለት ነው?
መ፡ የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፈቃድ በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋዎች ወቅት እንደ ክትባቶች ያሉ የሕክምና ምርቶችን መጠቀም የሚያስችል የቁጥጥር ዘዴ ነው። ሁሉም ባህላዊ የቁጥጥር መስፈርቶች ከመጠናቀቁ በፊት እንኳን ሕይወትን ሊታደጉ የሚችሉ ሕክምናዎች በፍጥነት እንዲገኙ ያረጋግጣል።
ጥ፡ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ሙሉ በሙሉ ጸድቋል?
መ፡ አዎ፣ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ከተለያዩ ተቆጣጣሪ አካላት፣ FDA፣ EMA እና WHOን ጨምሮ ሙሉ ፍቃድ አግኝቷል። ደህንነቱን እና ውጤታማነቱን ለማረጋገጥ ጥብቅ ምርመራ እና ግምገማ አድርጓል።
ጥ፡ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት አሁንም ውጤታማ ነው?
መ፡ አዎ፣ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት የኮቪድ-19 ኢንፌክሽንን፣ ከባድ ህመምን እና ሆስፒታል መተኛትን በመከላከል ረገድ በጣም ውጤታማ መሆኑን አረጋግጧል። ብዙ ጥናቶች እና የገሃዱ ዓለም መረጃዎች ውጤታማነቱን በተከታታይ አሳይተዋል።
ለማጠቃለል፣ የPfizer-BioNTech COVID-19 ክትባት ከአሁን በኋላ አልተፈቀደም የሚሉ የይገባኛል ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ውሸት ናቸው። ክትባቱ ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል የተፈቀደለት ሲሆን በዓለም ዙሪያ ካሉ ተቆጣጣሪ አካላት ሙሉ ፈቃድ አግኝቷል። በኮቪድ-19 ክትባቶች ላይ ለሚነሱ ስጋቶች ወይም ጥያቄዎች ከታመኑ ምንጮች በተገኘ ትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን እና የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎችን ማማከር አስፈላጊ ነው።