Pfizer BioNTech ከ bivalent ጋር አንድ ነው?
የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል በሚደረገው ውድድር የመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ውጤታማ ክትባቶችን ለማዘጋጀት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሲሰሩ ቆይተዋል። በዚህ ጥረት ውስጥ ብቅ ያሉት ሁለት ታዋቂ ስሞች Pfizer እና BioNTech ናቸው። ነገር ግን፣ የPfizer BioNTech ክትባት ከቢቫለንት ክትባት ጋር አንድ አይነት ስለመሆኑ ግራ መጋባት ተፈጥሯል። የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ወደዚህ ርዕስ እንግባ።
ትርጓሜዎች
– Pfizer BioNTech፡ የኮቪድ-19 ክትባት በፕፊዘር የአሜሪካ የመድኃኒት አምራች ኩባንያ እና ባዮኤንቴክ በጀርመን የባዮቴክኖሎጂ ኩባንያ መካከል በመተባበር የተሰራ።
- Bivalent ክትባት፡- ከሁለት የተለያዩ ዝርያዎች ወይም የአንድ የተወሰነ ቫይረስ ወይም የባክቴሪያ ዓይነቶች የሚከላከል ክትባት።
ልዩነቱ፡-
ለማብራራት፣ የPfizer BioNTech ክትባት የሁለትዮሽ ክትባት አይደለም። ይልቁንም ሞኖቫለንት ክትባት ነው፣ ይህም ማለት ከአንድ ዓይነት የቫይረስ ዝርያ ወይም አይነት ይከላከላል ማለት ነው። በተለይም የPfizer BioNTech ክትባት በ SARS-CoV-2 ቫይረስ ላይ የሚገኘውን ኮቪድ-19ን የሚያመጣው ስፒክ ፕሮቲን ላይ ያነጣጠረ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ ከሞኖቫለንት ክትባት ይልቅ የሁለትዮሽ ክትባት ጥቅሙ ምንድን ነው?
መ: ቢቫለንት ክትባቶች ከበርካታ ዓይነቶች ወይም የቫይረስ ወይም የባክቴሪያ ዓይነቶች ጋር ሲገናኙ ጠቃሚ ናቸው። ከተለያዩ ልዩነቶች ሰፋ ያለ ጥበቃ ሊሰጡ ይችላሉ, ይህም የኢንፌክሽን አደጋን ይቀንሳል.
ጥ፡- የሁለትዮሽ የኮቪድ-19 ክትባቶች አሉ?
መ፡ በአሁኑ ጊዜ፣ ለድንገተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውሉ የተፈቀዱ የሁለትዮሽ የኮቪድ-19 ክትባቶች የሉም። ይሁን እንጂ ቀጣይነት ያለው ምርምር እና ልማት ወደፊት እንደዚህ አይነት ክትባቶች እንዲፈጠሩ ሊያደርግ ይችላል.
ጥ፡ ለምንድነው የPfizer BioNTech ክትባት ሞኖቫለንት ቢሆንም ውጤታማ የሆነው?
መ፡ የPfizer BioNTech ክትባት ኮቪድ-19ን በመከላከል ረገድ በጣም ውጤታማ መሆኑን አረጋግጧል ምክንያቱም ቫይረሱ ወደ ሰው ሴሎች እንዲገባ ወሳኝ የሆነውን ስፒክ ፕሮቲን ያነጣጠረ ነው። ይህንን ፕሮቲን በማጥፋት ክትባቱ ኢንፌክሽንን እና ከባድ ምልክቶችን መከላከልን ይከላከላል.
በማጠቃለያው፣ Pfizer BioNTech የሁለትዮሽ ክትባት ባይሆንም፣ ኮቪድ-19ን በመዋጋት ረገድ አስደናቂ ውጤታማነት አሳይቷል። ዓለም አቀፍ የክትባት ጥረቱ ሲቀጥል፣ ስላሉት የተለያዩ የክትባት ዓይነቶች እና ስለ ልዩ ባህሪያቸው መረጃ ማግኘት በጣም አስፈላጊ ነው።