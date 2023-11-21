Moderna ከአሁን በኋላ ስልጣን የለውም?
በቅርብ ጊዜ በማህበራዊ ሚዲያ የሚናፈሱ ወሬዎች ስለ Moderna COVID-19 ክትባት የተፈቀደበት ሁኔታ ስጋት ፈጥረዋል። ለእነዚህ የይገባኛል ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ዓላማችን ትክክለኛ መረጃ ለመስጠት እና በጉዳዩ ዙሪያ ያለውን ግራ መጋባት ግልጽ ለማድረግ ነው።
የፈቃድ ሁኔታ
ከተወራው በተቃራኒ የModerna ክትባት አሁንም በአሜሪካ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (ኤፍዲኤ) ፣ በአውሮፓ መድኃኒቶች ኤጀንሲ (EMA) እና የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) ጨምሮ ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዶለታል። እነዚህ ድርጅቶች ፍቃድ ከመስጠቱ በፊት የክትባቱን ደህንነት እና ውጤታማነት መረጃ በጥልቀት ገምግመዋል።
ፍቃዱ ዘላቂ ማጽደቅን እንደማይያመለክት ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው። የአደጋ ጊዜ አጠቃቀም ፍቃድ ክትባቶች እንዲሰራጩ እና እንዲሰጡ ያስችላቸዋል የህዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋዎች ለምሳሌ እየተካሄደ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ። የፈቀዳው ሁኔታ በየጊዜው የሚገመገመው እና የሚዘመነው በአዲስ መረጃ እና ብቅ ያሉ ማስረጃዎች ላይ በመመስረት ነው።
ውጤታማነት እና ደህንነት
የ Moderna ክትባት ኮቪድ-19 ኢንፌክሽንን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ውጤታማነት አሳይቷል። ክሊኒካዊ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት ምልክታዊ COVID-94ን ለመከላከል ወደ 19% የሚጠጋ ውጤታማ ነው ፣ እና በበሽታው ከባድ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የበለጠ ውጤታማነት። ክትባቱ ደህንነቱ የተጠበቀ ሲሆን በአብዛኛዎቹ ተቀባዮች ላይ ቀላል እና ጊዜያዊ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሪፖርት ተደርጓል።
በየጥ
ጥ፡- “ፈቃድ” ማለት ምን ማለት ነው?
መ፡ ፈቃድ ማለት በሕዝብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ወቅት ክትባቱን ለማሰራጨት እና ለማስተዳደር በተቆጣጣሪ አካላት የተሰጠውን ፈቃድ ያመለክታል። የደህንነት እና የውጤታማነት መረጃን በጥልቀት በመገምገም ላይ የተመሰረተ ነው.
ጥ፡ የፈቃዱ ሁኔታ ሊለወጥ ይችላል?
መ፡ አዎ፣ የፈቀዳው ሁኔታ በአዲስ መረጃ እና ብቅ ባሉ ማስረጃዎች ላይ በመመስረት በመደበኛነት ይገመገማል እና ይሻሻላል። አስፈላጊ ከሆነ ሊሻሻል ወይም ሊሻር ይችላል.
ጥ፡ የ Moderna ክትባት አሁንም ተፈቅዷል?
መ፡ አዎ፣ የModerna ክትባት አሁንም እንደ ኤፍዲኤ፣ EMA እና WHO ባሉ ተቆጣጣሪ አካላት ለአደጋ ጊዜ ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዶለታል።
ጥ፡ የ Moderna ክትባት ውጤታማ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
መ፡ አዎ፣ የModerena ክትባት የኮቪድ-19 ኢንፌክሽንን በመከላከል ረገድ ከፍተኛ ውጤታማነት አሳይቷል እናም ደህንነቱ በተጠበቀ መልኩ ቀላል እና ጊዜያዊ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሪፖርት ተደርጓል።
የህዝብ ጤና ጉዳዮችን በተመለከተ ከታመኑ ምንጮች በተገኘ ትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን ወሳኝ ነው። የተሳሳተ መረጃ ወደ አላስፈላጊ ድንጋጤ እና ግራ መጋባት ሊመራ ይችላል። እርግጠኛ ይሁኑ፣ የModerena ክትባት የተፈቀደለት ሲሆን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመዋጋት ረገድ ወሳኝ ሚና መጫወቱን ቀጥሏል።