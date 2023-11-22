ጆን ቲ ዋልተን አሁንም በህይወት አለ?
በቅርብ ቀናት ውስጥ የዋልማርት መስራች ሳም ዋልተን ልጅ ጆን ቲ ዋልተን ያለበትን ደረጃ በተመለከተ ወሬዎች እየተናፈሱ ነው። በሕዝብ ፊት አለመታየቱ እና የት እንደሚገኝ መረጃ ባለማግኘቱ ግምቶች ተነስተዋል። ነገር ግን፣ እውነትን ከልብ ወለድ መለየት እና እውነትን ለማወቅ ታማኝ በሆኑ ምንጮች ላይ መታመን አስፈላጊ ነው።
ጆን ቲ ዋልተን ማን ነው?
በጥቅምት 8 ቀን 1946 የተወለደው ጆን ቲ ዋልተን አሜሪካዊ ቢሊየነር እና በጎ አድራጊ ነበር። እሱ የዋልማርት መስራች የሳም ዋልተን ልጅ ሲሆን ለግዙፉ የችርቻሮ ንግድ እድገትና ስኬት ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ጆን ዋልተን የዋልማርት ቦርድ ዳይሬክተር በመሆን ያገለገለ ሲሆን በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ በመሳተፍ ይታወቅ ነበር።
ወሬዎችን በማንሳት
ወሬው እየተናፈሰ ቢሆንም፣ ጆን ቲ ዋልተን በአሳዛኝ የአውሮፕላን አደጋ ሰኔ 27 ቀን 2005 ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ልብ ሊባል ይገባል። በዋዮሚንግ ከተነሳ በኋላ የእሱ የሙከራ አውሮፕላኑ በተከሰከሰበት ወቅት ነው አደጋው የደረሰው። የአሟሟቱ ዜና የንግዱን እና የበጎ አድራጎት ማህበረሰቡን አስደንግጦ በሁለቱም ዘርፎች ክፍተት ፈጥሯል።
ቅርስ እና በጎ አድራጎት
የጆን ቲ ዋልተን ውርስ ለችርቻሮ ኢንዱስትሪ ካደረገው አስተዋፅኦ በላይ ይዘልቃል። በትምህርት ማሻሻያ ላይ በማተኮር እና የተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራትን በመደገፍ በበጎ አድራጎት ላይ ንቁ ተሳትፎ አድርጓል። ትምህርትን ለማሻሻል ያሳየው ቁርጠኝነት ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ቤተሰቦች የሚሰጠውን የህፃናት ስኮላርሺፕ ፈንድ እንዲቋቋም አድርጎታል።
መደምደሚያ
ለማጠቃለል ያህል፣ በጆን ቲ ዋልተን ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ የሚናፈሰው ወሬ መሠረተ ቢስ ነው። በቢዝነስ እና በጎ አድራጎት ስራ አስደናቂ ትሩፋትን ትቶ በ2005 በአሳዛኝ ሁኔታ ከዚህ አለም በሞት ተለየ። የተሳሳተ መረጃ እንዳይሰራጭ ከታማኝ ምንጮች በተገኘ ትክክለኛ መረጃ ላይ መተማመን አስፈላጊ ነው።
በየጥ
ጥ፡ በጎ አድራጎት ምንድን ነው?
መ፡ የበጎ አድራጎት ስራ ሌሎችን ለመርዳት እና የህብረተሰቡን ደህንነት ለማስተዋወቅ ገንዘብን፣ ሃብትን ወይም ጊዜን የመለገስ ተግባርን ያመለክታል።
ጥ፡- የሙከራ አውሮፕላን ምንድን ነው?
መ: የሙከራ አውሮፕላን በአቪዬሽን ባለስልጣናት ሙሉ በሙሉ ያልተረጋገጠ እና ለምርምር፣ ለልማት ወይም ለግል አገልግሎት የሚውል አውሮፕላን ነው። እነዚህ አውሮፕላኖች ከተረጋገጡ የንግድ አውሮፕላኖች ጋር ሲነፃፀሩ ለተለያዩ ደንቦች እና ገደቦች ተገዢ ናቸው.