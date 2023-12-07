ጠጉር መሆን ምንም ችግር የለውም?

ቁጣ መሆን ደህና ነው?
ማጠቃለያ:
ጸጉራማ መሆን, አንትሮፖሞርፊክ የእንስሳት ገጸ-ባህሪያትን የሚደሰት ሰው, ብዙውን ጊዜ የማወቅ ጉጉት እና ውዝግብ ርዕሰ ጉዳይ ሆኗል. ይህ መጣጥፍ ስለ ፉሪ ፋንዶም ጥልቅ ትንታኔ ለመስጠት፣ አመጣጡን፣ የተሳሳቱ አመለካከቶችን እና በመቀበል ዙሪያ ያለውን ክርክር ለመመርመር ያለመ ነው። የፉሪዎችን እራሳቸው ልምዳቸውን በጥልቀት በመመርመር እና በጉዳዩ ላይ ምርምርን በመመርመር፣ ፀጉራማ መሆን ምንም ችግር እንደሌለው ብርሃን ማብራት ዓላማችን ነው።
መግቢያ:
እ.ኤ.አ. በ1980ዎቹ የወጣው የፉሪ ፋንዶም በአንትሮፖሞርፊክ የእንስሳት ገፀ-ባህሪያት ፍላጎት ዙሪያ ያጠነጠነ ነው፣ ብዙ ጊዜ በስነጥበብ፣ በስነ-ጽሁፍ፣ በተጫዋችነት እና በማህበራዊ መስተጋብር ይገለጻል። ቁጣዎች ፉርሶናስ በመባል የሚታወቁትን የራሳቸውን የእንስሳት ስብዕና ፈጥረው ይቀበላሉ እና እንደ ኮንቬንሽን መገኘት፣ የስነ ጥበብ ስራዎችን መፍጠር እና በመስመር ላይ ማህበረሰቦች ውስጥ መሳተፍ በመሳሰሉ ተግባራት ውስጥ ይሳተፋሉ። ይሁን እንጂ የፉሪ ፋንዶም ከማህበረሰቡ ውጭ ካሉት ሰዎች ተገቢውን ትችት እና አለመግባባት ገጥሞታል።
አመጣጥ እና የተሳሳቱ አመለካከቶች፡-
የፉሪ ፋንዶም አመጣጥ ከሳይንስ ልቦለድ እና ምናባዊ ስነ-ጽሁፍ፣ እንዲሁም ቀደምት አኒሜሽን እና የቀልድ መጽሃፍቶች ሊገኙ ይችላሉ። አንትሮፖሞርፊክ ገፀ-ባህሪያት የሰውን ተፈጥሮ እና የህብረተሰብ ጉዳዮችን በእንስሳት መነጽር የመቃኘት ዘዴን ስለሚሰጡ ሰዎችን ለረጅም ጊዜ ይማርካሉ። ይሁን እንጂ ስለ ፀጉር ፀጉር ያላቸው የተሳሳቱ አመለካከቶች ብዙውን ጊዜ የሚከሰቱት በቂ ግንዛቤ ባለመኖሩ ወይም ለማህበረሰቡ ተጋላጭነት በመኖሩ ነው። አንዳንዶች ፀጉርን ከጾታዊ ፌቲሽ ጋር በስህተት ሊያያይዙት ወይም እንደ እንስሳ ለመልበስ ብቻ ፍላጎት እንዳላቸው ያምናሉ። የፉሪ ፋንዶም የተለያዩ እና ሰፊ ፍላጎቶችን እና መነሳሻዎችን የሚያጠቃልል መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።
የፉሪ ፋንዶምን ማሰስ፡
ስለ ፉሪ ፋንዶም ጠለቅ ያለ ግንዛቤ ለማግኘት የፉሪዎችን ልምዶች እና አመለካከቶች ማዳመጥ በጣም አስፈላጊ ነው። ብዙ ፀጉሮች በማህበረሰቡ ውስጥ ያላቸውን ተሳትፎ እራሳቸውን የመግለፅ ፣የፈጠራ እና ተመሳሳይ አስተሳሰብ ካላቸው ግለሰቦች ጋር የመገናኘት መንገድ አድርገው ይገልፃሉ። ለአንዳንዶች፣ በሌሎች የሕይወታቸው ገጽታዎች ላይ የጎደሉትን የባለቤትነት ስሜት እና ተቀባይነትን ይሰጣል። ጥናቱ እንደሚያሳየው ቁጣዎች ብዙውን ጊዜ ከጠቅላላው ህዝብ ጋር ሲነፃፀሩ ከፍ ያለ የመተሳሰብ ፣የግልነት እና የፈጠራ ደረጃን ያሳያሉ።
የክርክር ዙሪያ ተቀባይነት፡-
በተለያዩ ማህበረሰቦች እና ግለሰቦች መካከል የፉሪዎችን ተቀባይነት በእጅጉ ይለያያል. አንዳንድ ሰዎች የተናደደውን ፋንዶም ተቀብለው ሲደግፉ፣ ሌሎች ደግሞ በጥርጣሬ ወይም በጥላቻ ሊመለከቱት ይችላሉ። ስለ ቁጣዎች ያለው አሉታዊ ግንዛቤ ከተሳሳቱ አመለካከቶች፣ ስሜት ቀስቃሽ የመገናኛ ብዙኃን መግለጫዎች፣ ወይም በማኅበረሰቡ ውስጥ ካሉት ጥቂት አናሳዎች ድርጊት ሊመነጭ ይችላል። የግለሰቦችን ተግባር እና በአጠቃላይ ሰፋ ባለ ፀጉራማ ማህበረሰብ መካከል ያለውን ልዩነት መለየት አስፈላጊ ነው።
ቁጣ መሆን ደህና ነው? - በየጥ:
ጥ፡- ሁሉም ፀጉሮች በፆታዊ እንቅስቃሴዎች ለመጫወት ወይም ለመሳተፍ ይፈልጋሉ?
መ፡ አይ፣ አንዳንድ ፀጉሮች ፉርሱይት ቢዝናኑም ወይም በተሳትፎአቸው ላይ የፆታ ግንኙነት ቢኖራቸውም፣ መላውን ማህበረሰብ አይወክልም። ብዙ ጸጉራማዎች በዋነኝነት የሚስቡት እንደ ጥበብ፣ ጽሑፍ ወይም ሚና መጫወት ባሉ የፈጠራ ገጽታዎች ላይ ነው።
ጥ፡- ፀጉር መሆን የማምለጫ አይነት ነው?
መ፡ አንዳንድ ግለሰቦች መፅናናትን ሊያገኙ ወይም በፀጉራማ ፋንዶም ሊያመልጡ ቢችሉም፣ በተፈጥሯቸው የማምለጥ አይነት አለመሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። እንደማንኛውም አድናቂዎች ወይም የትርፍ ጊዜ ማሳለፊያዎች፣ ሰዎች በተለያዩ ምክንያቶች ከእሱ ጋር ይሳተፋሉ፣ ራስን መግለጽን፣ ማህበራዊነትን እና የፈጠራ ማሰራጫዎችን ጨምሮ።
ጥ፡ ቁጣዎች በአእምሮ ያልተረጋጉ ናቸው ወይንስ በማህበራዊ ሁኔታ ግራ የሚያጋቡ ናቸው?
መ፡ አይ፣ ጥናት እንደሚያሳየው ሱፍ ከአጠቃላይ ህዝብ ጋር ሲወዳደር ከፍ ያለ የአእምሮ ህመም ወይም ማህበራዊ ችግሮች አያሳዩም። እንደማንኛውም ቡድን፣ ፀጉሮች የተለያየ ስብዕና እና ዳራ ያላቸው የተለያዩ ግለሰቦችን ያቀፈ ነው።
ለማጠቃለል ያህል, ፀጉራማ መሆን የግል ምርጫ ነው እና እንደዚያ ሊከበር ይገባል. የፉሪ ፋንዶም እራስን የመግለፅ፣የፈጠራ ስራ እና በውስጡ መጽናኛ እና ደስታን ለሚያገኙ ማህበረሰቦችን ልዩ መንገድ ይሰጣል። በፉርጎዎች ዙሪያ ያሉ የተሳሳቱ አመለካከቶችን መረዳት እና ማስወገድ የበለጠ አካታች እና ማህበረሰብን ለማፍራት ወሳኝ ነው።