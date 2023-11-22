በ Sams ወይም Walmart መግዛት ርካሽ ነው?

በሳም ወይም ዋልማርት መግዛት ርካሽ ነው?
በበጀት ግዢ መስክ፣ ሁለት ዋና ዋና ተጫዋቾች ጎልተው ታይተዋል፡ የሳም ክለብ እና ዋልማርት። ሁለቱም የችርቻሮ ችርቻሮዎች ሰፊ ምርቶችን በተወዳዳሪ ዋጋ ያቀርባሉ፣ ነገር ግን በተመጣጣኝ ዋጋ የቱ ነው የሚገዛው? ወደ ንጽጽሩ እንግባና እንወቅ።
የዋጋ አወጣጥን በተመለከተ ዋልማርት ብዙውን ጊዜ ከሮክ-ታች ዋጋዎች ወደ መድረሻው እንደሆነ ይታሰባል። በእለት ተእለት ዝቅተኛ ዋጋ እና ተደጋጋሚ ሽያጮች፣ የበጀት ተስማሚ አማራጭ በመሆን መልካም ስም ገንብቷል። በሌላ በኩል የዋልማርት ንብረት የሆነው ሳም ክለብ በአባልነት ላይ የተመሰረተ የመጋዘን ማከማቻ ጅምላ መጠን በቅናሽ ዋጋ በማቅረብ ይታወቃል። ግን ይህ ወደ ርካሽ አጠቃላይ ዋጋዎች ይተረጉመዋል?
በየጥ:
ጥ፡ መጋዘን ምንድን ነው?
መ፡ የመጋዘን መደብር ምርቶችን በጅምላ በቅናሽ ዋጋ የሚሸጥ የችርቻሮ ተቋም አይነት ነው። እነዚህ መደብሮች የእነርሱን አቅርቦት ለማግኘት በተለምዶ የአባልነት ክፍያ ይጠይቃሉ።
ጥ፡ የሳም ክለብ እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ የሳም ክለብ የሚንቀሳቀሰው በአባልነት ሞዴል ሲሆን ደንበኞቻቸው ሱቆቻቸውን ለማግኘት እና የጅምላ ዋጋቸውን ለመጠቀም አመታዊ ክፍያ የሚከፍሉበት ነው።
ዋልማርት በግለሰብ እቃዎች ላይ ዝቅተኛ ዋጋ ሊኖረው ቢችልም፣ ሳም ክለብ በጅምላ ሲገዛ ብዙ ጊዜ የተሻሉ ቅናሾችን ያቀርባል። ትልቅ ቤተሰብ ካሎት ወይም የተወሰኑ ዕቃዎችን ማከማቸት ከመረጡ፣ በሳም ክለብ በብዛት ከመግዛት የሚገኘው ቁጠባ ትልቅ ሊሆን ይችላል። ሆኖም፣ የሳም ክለብ የአባልነት ክፍያ እንደሚያስፈልግ፣ ይህም አንዳንድ ቁጠባዎችን ሊያካክስ እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል።
ሌላው ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ የተለያዩ ምርቶች ይገኛሉ. ዋልማርት ከግሮሰሪ እስከ ኤሌክትሮኒክስ፣ አልባሳት እና የቤት እቃዎች ድረስ እጅግ በጣም ብዙ የሸቀጦች ምርጫን ይሰጣል። ይህ ሰፊ አማራጭ ደንበኞች በአንድ ጣሪያ ስር የሚፈልጉትን ሁሉ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል. የሳም ክለብ በበኩሉ በጅምላ ግሮሰሪ፣ የቤት እቃዎች እና ኤሌክትሮኒክስ ላይ የበለጠ ትኩረት ያደርጋል። ምርጫቸው የበለጠ የተገደበ ሊሆን ቢችልም፣ ብዙ ጊዜ ፕሪሚየም ብራንዶችን እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ያቀርባሉ።
ለማጠቃለል፣ በሳም ክለብ ወይም ዋልማርት መግዛት ርካሽ መሆኑን መወሰን በእርስዎ የግዢ ልማድ እና ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ነው። ብዙ ጊዜ በጅምላ ከገዙ እና የአባልነት ክፍያ ለመክፈል ፈቃደኛ ከሆኑ፣ የሳም ክለብ ከፍተኛ ቁጠባዎችን ሊያቀርብ ይችላል። ነገር ግን፣ ሰፋ ያሉ የተለያዩ ምርቶችን ከመረጡ እና የጅምላ መጠን የማይፈልጉ ከሆነ፣ Walmart የበለጠ ወጪ ቆጣቢ አማራጭ ሊሆን ይችላል። በመጨረሻም፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማድረግ ዋጋዎችን ማወዳደር እና የእርስዎን ልዩ መስፈርቶች ግምት ውስጥ ማስገባት ተገቢ ነው።